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Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, ускоряет свободу для украинцев, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 530-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть важный результат у нашей команды, которая занимается обменами. Еще 22 парня дома, в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил. Среди них есть раненые. Попали в плен на разных направлениях фронта. Но теперь дома… И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.

Помним обо всех и ищем каждого, кто в списке без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача. Задача тех, кто организовывает обмены: Ермак, Буданов, Малюк, Клименко. Спасибо, ребята! И задача тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд.

Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, кто активен на передовой. Каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев. Важно об этом помнить", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+20
Чотириразовий ухилянт вчить воювати.
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07.08.2023 22:57
+14
Тобто той хто просто знищує кацапську мразоту - той уповільнює свободу для українців? Така логіка?
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07.08.2023 22:57
+13
Зеленський з Єрмаком вже півтора роки в камуфляжику парою ходять, мабуть полонених багацько набрали...
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07.08.2023 22:55
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ок, садись - 5.
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07.08.2023 22:52 Ответить
Это ответ на действия параши в отношении Янины Соколовой?

Она сказала, что брать пленных не стоит…
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08.08.2023 02:31 Ответить
Зеленський з Єрмаком вже півтора роки в камуфляжику парою ходять, мабуть полонених багацько набрали...
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07.08.2023 22:55 Ответить
Da prosta kamuflazh v trende ninche , a ani parni modnie ...🤣
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07.08.2023 23:27 Ответить
Святе воїнство! Дермак особисто в полон набрав стільки, що нам на і не снилося, особливо коли розміновував Чонгар, та відкривав ворота в Чорнобиль. Їх в сінагогах скоро канонізують. Звичайно, якщо такі дії передбачені їхньою релігією.
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08.08.2023 06:41 Ответить
Тобто той хто просто знищує кацапську мразоту - той уповільнює свободу для українців? Така логіка?
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07.08.2023 22:57 Ответить
Чотириразовий ухилянт вчить воювати.
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07.08.2023 22:57 Ответить
Як вже нудить від цих дебільних відосиків.
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07.08.2023 23:06 Ответить
Не просто нудить. А вже почався токсікоз. Відчув повністю, що це таке, мої співчуття жінкам!
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08.08.2023 06:43 Ответить
Два роки тому воно окупантів ополченцамі називало.
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07.08.2023 23:15 Ответить
Щось забагато Зеленського сьогодні на Цензорі... Як би не знав,які в Юри Бутусова стосунки з цим криворіжським гопніком,подумав би,що це проплачена джинса).
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07.08.2023 23:07 Ответить
Та йди вже спати долбойоби безтолковий.
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07.08.2023 23:25 Ответить
Як майже завжди все правильно сказано. Пишуть йому тексти напевно одаровані люди. Але яка різниця між словами, гаслами і реальними справами президента!
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07.08.2023 23:26 Ответить
хоча тут перебор з Єрмаком, але який з нього президент без Єрмака...
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07.08.2023 23:29 Ответить
Просто уйобок.
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07.08.2023 23:29 Ответить
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07.08.2023 23:30 Ответить
При спілкуванні з повернутими полоненними президент не мав змоги роздивитися...сфоткався і все

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07.08.2023 23:33 Ответить
Скільки лаптєй взяв у полон твій батальйон?
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07.08.2023 23:34 Ответить
а ніяк не можна обнуліти це захріпане?
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07.08.2023 23:41 Ответить
кожен, хто не прийшов по повістці в воєнкомат - підар.
не прийшовший 4 рази - чотири рази підар.
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07.08.2023 23:43 Ответить
А той, хто попереджає вагнерівців від потенційного полону, зливаючи вусатому бульбашу операцію українських спецслужб теж якось пришвиджує свободу для полонених українців? 🤔
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08.08.2023 00:01 Ответить
530 дней Зе цирка-- по вечерам! уберитеЭто! уже Тошнит!
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08.08.2023 00:22 Ответить
Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3435999

ПРОМОВИЛА Зе МАВПА ЯКА ЗДАЛА АЗОВ З ОБОРОНЦЯМИ АЗОВСТАЛІ В ПОЛОН ДО КАЦАПІВ
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08.08.2023 01:39 Ответить
а може треба їх більше знищувати
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08.08.2023 02:34 Ответить
Русню в плен берут десятами в день. Обменяли всего 2598 человек за полтора года. Если арестовать єрмака, зеленского, арахамию, шуфрича, гетманцева, резникова и других кротов, то война сама собой закончиться через пару-тройку месяцев, потому что некому будет сливать русне инфу и разрушать Украину изнутри.
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08.08.2023 07:45 Ответить
Русский алкаш, ты такой наивный или ты « на работе»?
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08.08.2023 09:05 Ответить
бла-бла-бла от боневтіка.
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08.08.2023 08:46 Ответить
Очередной высер балабола зеленского
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08.08.2023 09:17 Ответить
 
 