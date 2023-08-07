Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, ускоряет свободу для украинцев, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 530-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть важный результат у нашей команды, которая занимается обменами. Еще 22 парня дома, в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил. Среди них есть раненые. Попали в плен на разных направлениях фронта. Но теперь дома… И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.

Помним обо всех и ищем каждого, кто в списке без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача. Задача тех, кто организовывает обмены: Ермак, Буданов, Малюк, Клименко. Спасибо, ребята! И задача тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд.

Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, кто активен на передовой. Каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев. Важно об этом помнить", – сказал Зеленский.

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