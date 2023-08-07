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Оккупант неправильно воспользовался гранатометом и получил тяжелое ранение. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский захватчик приложил к своему плечу сопло гранатомета, из-за чего получил тяжелое ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.
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+51 Breaking Bad
показать весь комментарий07.08.2023 23:35
+21 Urs
показать весь комментарий07.08.2023 23:52
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показать весь комментарий07.08.2023 23:47
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Пожалуйста, подождите...
це ж муха, муху зверху на плече кладуть. відповідно, якщо думати як себе пошкодити то тільки дебілу може в голову прийти приставити сопло до плеча, так же без руки можна залишитися а не без обов'язку воювати.
Тобто ключиці, плечового сустава нема + контузія.
Разбило морду и повыбивало зубы, но идиот выжил
Феэричний довбо****.... Ну як і усі кацапські свинособаки...
Все правильно!
Фпірьот!!!)))
чим вони там займаються...
Тепер росіяни ламають собі руку кувалдою, щоб відкосити від мобілізації
1. "Членовредітельство"... тепер в атаку не піде.
2. "Невдалий суїцид".... просто - довбень.
далба...й..о..б (3р)
ла...ла...ла(3р)