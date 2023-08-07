Оккупант неправильно воспользовался гранатометом и получил тяжелое ранение. ВИДЕО

Российский захватчик приложил к своему плечу сопло гранатомета, из-за чего получил тяжелое ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: ВСУ ударами HIMARS уничтожили российскую гаубицу на Бахмутском направлении. ВИДЕО