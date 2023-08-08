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Уничтожение командного пункта россиян на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Нашим воинам удалось уничтожить командный пункт оккупантов и ликвидировать значительную часть вражеского личного состава на оккупированной части Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Громадський резерв "Стугна".
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