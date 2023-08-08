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Уничтожение командного пункта россиян на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Нашим воинам удалось уничтожить командный пункт оккупантов и ликвидировать значительную часть вражеского личного состава на оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Громадський резерв "Стугна".

Читайте: Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко. ФОТО
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Топ комментарии
+14
Знов цей сцяний Телеграм. Ви ще з тіктока робіть пости....
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08.08.2023 09:47
+5
Молодці Наші бійці на ворожій територіїї зробили классну операцію і швидко відійшли! Було ризиковано але наші герої впоралися! Повага!Слава воїнам ЗСУ!
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08.08.2023 10:12
+4
Кончена телега ....
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08.08.2023 09:57
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Знов цей сцяний Телеграм. Ви ще з тіктока робіть пости....
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08.08.2023 09:47 Ответить
Відео хлопці завантажують в Телеграм (значить він для них не сцяний) а Цензор публікує посилання на це відео. Так зрозуміло?
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08.08.2023 09:59 Ответить
Жалко хлопців, які користуються сцяним рашкограмом...
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08.08.2023 10:52 Ответить
Так піди на фронт і розкажи їм який сцяний цей Телеграм. Може вони не знають? От там на передку ти їм і розкажеш.
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08.08.2023 10:56 Ответить
До чого тут Цензор? Ви пропонуєте завантажити їм це відео і потім завантажувати на сайт? А це хіба не буде неповага до автора цього чи іншого відео? Автор захищає свою землю та українців і ризикує життям між іншим.
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08.08.2023 11:09 Ответить
Саме так. Я пропоную Цензору завантажувати відео і викладати його в такому вигляді, в якому він доступний для всіх. І про яку неповагу йдеться? Автор виклав відео в загальний доступ шоб його ніхто не дивився? Звичайно залишити посилання на канал і автора.
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08.08.2023 11:13 Ответить
Ну так це ж називається плагіат. Ти коли небудь чув таке слово?
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08.08.2023 11:16 Ответить
Мля, звідки ви, грамотеї, лізете? Важко полізти в педівікію і почитати шо то слово означає?

Плагіа́т (від лат. plagiarius - викрадач) - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора[1].

Далі читаємо мій пост вище - "Звичайно залишити посилання на канал і автора. "
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08.08.2023 11:22 Ответить
Ти напиши Бутусову, може він прислухається до тебе шо тобі Телеграм не подобається Це по перше, а подруге Телеграм працює і у кацапів, нехай вони теж дивляться як ми кацапсячу сволоту нищим, може в кого відпаде охота йти убивати українців.
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08.08.2023 11:27 Ответить
Подивись трохи вище по треду. Бачиш крестик на місці моєї першої відповіді. Оце відповідь адмінів
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08.08.2023 11:30 Ответить
Ну так правильно. Тому, що питання підняти тобою недоречне. Це мені просто зараз нічого робити то я з тобою тут дискутую. А модераторам ніколи це робити. Тому проще видалити нікчемний коментар.
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08.08.2023 11:34 Ответить
Якшо ти з чимось незгоден, це ще не означає, шо та думка "нікчемна". Всі великі світові електронні видання завжди зберігають всі матеріали на своїх ресурсах. Зараз той чувак своє відео видалить і в Цензора замість відео буде дирка на страничці. Для жовтої підзаборної преси це норм. Але ж Цензор намагається ставити планку вище.
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08.08.2023 11:44 Ответить
Кажу ж тобі, звернись до Бутусова. Він зараз на передовій.
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08.08.2023 12:03 Ответить
Кончена телега ....
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08.08.2023 09:57 Ответить
Рома, це бійці знімають та в Телеграм завантажують. (Значить він для них не кончений) А Цензор лише посилання на це відео публікує. Не подобається не дивись.
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08.08.2023 10:03 Ответить
Сподіваюсь, бійці не з нуля в рашкограмі хоч сидять...
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08.08.2023 10:53 Ответить
А де по твоєму було знято це відео?
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08.08.2023 10:55 Ответить
Телега і вайбер, заборонені для спілкування в більшості роках. Це я тобі з фронта пишу...
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08.08.2023 15:52 Ответить
Добре. Тоді як відео потрапляють на телеграмканал Громадський резерв «Стугна»? Ну не сам же Цензор їх завантажує? Для чого це йому потрібно? Завантажувати на інший ресурс, а потім посилання на відео з другого ресурсу викладати? Нераціонально.
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08.08.2023 18:57 Ответить
Молодці Наші бійці на ворожій територіїї зробили классну операцію і швидко відійшли! Було ризиковано але наші герої впоралися! Повага!Слава воїнам ЗСУ!
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08.08.2023 10:12 Ответить
Мабудь гарне відео, тільки треба завантажити ворожий тлеграм.
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08.08.2023 10:12 Ответить
 
 