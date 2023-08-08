Россиянин, проживая в США, бредит пропагандистскими нарративами: "Америку ненавижу с детства, меня так воспитали". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Пожилой мужчина рассказал, что проживает в США с 2018 года, у его дочери есть дом, его бесплатно лечат, причем качественнее, чем в РФ. Также бесплатно он может пользоваться транспортом и получать лекарства. Однако умереть пенсионер мечтает в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали видео с россиянином, который уже пять лет живет в США, пользуется всеми благами, которые предоставляет ему эта страна, однако продолжает бредить пропагандистскими нарративами.
"Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать, потому что я чувствую, уже старик стал, 77 лет, только чтобы умереть там, а не здесь. Америку я ненавижу с детства, так меня воспитали. А там люди в России горбатятся на эту Америку! У меня не то что зависть, у меня злость", - заявил россиянин.
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І це одна з причин війни .
ненавиджу цих гнойних потвор 😡
В Сибірь обох, з "дочерью".
Покажите мне хоть один российский товар в доме у американца. Я у себя в Украине найти не могу. А то что американцы реально горбатятся и его кормят он не замечает.
Неблагодарні москальські тварі.