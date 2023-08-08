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Бойцы 31 ОМБр уничтожили вражеский расчет Д-30 кассетными боеприпасами. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили расчет гаубицы оккупантов Д-30, использовав кассетные боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опублікували на фейсбук-странице 31-й отдельной механизированной бригады.
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