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Бойцы 31 ОМБр уничтожили вражеский расчет Д-30 кассетными боеприпасами. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили расчет гаубицы оккупантов Д-30, использовав кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опублікували на фейсбук-странице 31-й отдельной механизированной бригады.

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Красотаааа...
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08.08.2023 11:18 Ответить
і де там касетні снаряди ?
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08.08.2023 11:24 Ответить
Цікаве відео. Головне, що все зрозуміло.
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08.08.2023 11:30 Ответить
І що там можна побачити?
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08.08.2023 11:44 Ответить
тебя шматько там точно не побачити...(((
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08.08.2023 12:48 Ответить
Чому інвалідська? У щось таки влучили. Тільки на відео застосування касетних снарядів немає
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08.08.2023 12:19 Ответить
Бригаду схоже в СОбесі набрали
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08.08.2023 17:02 Ответить
 
 