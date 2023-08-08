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Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа Асгард - подразделения "Очі" 120-го отдельного разведывательного батальона уничтожила танк с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні", профинансированных сообществом Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы успешно применили FPV-дроны против современной военной техники противника.

Смотрите: За один день рой FPV-дронов "Дикі Шершні", профинансированный сообществом Цензор.НЕТ, уничтожил два танка оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+3
********** - prjamo pod mangal ogonjku zaneslji
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08.08.2023 12:23
+2
це дрон-камікадзе, нащо йому гарна камера?
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08.08.2023 12:35
+2
А це щоб з дивану зручніше було дивитися.
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08.08.2023 12:42
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********** - prjamo pod mangal ogonjku zaneslji
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08.08.2023 12:23 Ответить
Можеш добру якість засняти і викласти?
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08.08.2023 12:31 Ответить
це дрон-камікадзе, нащо йому гарна камера?
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08.08.2023 12:35 Ответить
А це щоб з дивану зручніше було дивитися.
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08.08.2023 12:42 Ответить
Не Притулою єдиним.
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08.08.2023 12:30 Ответить
Точно. Есть ещё и "Дикие Шершни".
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08.08.2023 12:49 Ответить
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08.08.2023 12:36 Ответить
Не факт що знищили - вибух невеликий, тож серйозного пошкодження там може й нема. Хіба ці дрони несуть комулятивний снаряд?
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08.08.2023 13:24 Ответить
несуть
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08.08.2023 16:07 Ответить
Попали в танк, вот так должна звучать эта новость не больше не меньше
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19.08.2023 22:01 Ответить
В лобову броню башти ( тобто в найтовщу) і пробив? ріллі?((( Якось не віриться. Оператору незачот
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08.08.2023 13:32 Ответить
Є можливість показати, як треба. Операторів дуже не вистачає. Розраховувати на вас? Ми опублікуємо ваші вдалі влучання і забепечимо дронами на майбутнє
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08.08.2023 15:46 Ответить
Человек пишет свое мнение ,что в лоб не реально уработать танк,,но всегда находится какой нибудь Юрий Винниченко который обозначается как ВОИН,и предлогает ,я так понимаю присоединится к его легендарному подроздилению? Так где ты ВОИН???
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19.08.2023 22:07 Ответить
тут інформують як насправді нищяться ворожі танки
https://www.youtube.com/watch?v=Ub_FCPm_7t0
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08.08.2023 15:57 Ответить
Гарне враження цілі.
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09.08.2023 11:38 Ответить
 
 