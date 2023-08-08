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Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожили вражеский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа Асгард - подразделения "Очі" 120-го отдельного разведывательного батальона уничтожила танк с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні", профинансированных сообществом Цензор.НЕТ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы успешно применили FPV-дроны против современной военной техники противника.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ub_FCPm_7t0