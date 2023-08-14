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Воины 56 ОМПБр уничтожили склад БК оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады обнаружили склад БК и уничтожили его.

Фрагмент уничтожения вражеского склада БК опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Для того, чтобы один раз удачно попасть по целям, нужны дни, недели и месяцы тренировок. Вдохновение, желание работать и тысячи неудачных попыток, с потерей дронов и времени", - комментирует автор відео.

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jak tam mozhlivo shos razobrati kudi kidati - nezrozumiju....ale hlopci s dronom prjam v jablochko popadajut
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08.08.2023 13:32 Ответить
 
 