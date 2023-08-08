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Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов в Покровске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Покровске после ракетных ударов оккупантов по домам спасатели разбирают завалы. Работы планируют завершить до конца дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале ГСЧС показали кадры разбора завалов в Покровске после ракетного удара.

По состоянию на 12 часов подразделениями ГСЧС проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме. С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора. Привлечены от ГСЧС 46 человек и 12 единиц техники, в том числе сведенный отряд спасателей.

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Напомним, вечером 8 августа россияне ударили "Искандерами" по Покровску. Сейчас известно о 7 погибших и 88 раненых.

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Розбирати треба не більше, ніж достатньо. Все інше мають робити кацапи під нагаєм козацьким. Не винуваті? А кого вони обирали?
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08.08.2023 14:14 Ответить
**** кацапня що полонена , в цей час жре та відлежується, за наші гроші. А МНСники ризикують та навіть гинуть. Руками тих москальских виродків змусити розгрібати, хай бачать що вони роблять тварі. А за спробу втечі - гарантований розстріл замість надії на обмін.
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08.08.2023 15:59 Ответить
 
 