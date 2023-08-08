Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов в Покровске. ВИДЕО

В Покровске после ракетных ударов оккупантов по домам спасатели разбирают завалы. Работы планируют завершить до конца дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале ГСЧС показали кадры разбора завалов в Покровске после ракетного удара.

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По состоянию на 12 часов подразделениями ГСЧС проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме. С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора. Привлечены от ГСЧС 46 человек и 12 единиц техники, в том числе сведенный отряд спасателей.

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Напомним, вечером 8 августа россияне ударили "Искандерами" по Покровску. Сейчас известно о 7 погибших и 88 раненых.

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