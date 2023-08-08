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Хотели бежать из Украины, спрятавшись под ящиками: пограничники задержали двух мужчин у границы с Румынией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Ночью пограничники остановили грузовик, который двигался в сторону румынской границы. Во время осмотра кузова стражи порядка обнаружили пластиковые ящики, а под ними – двух мужчин призывного возраста. В отношении мужчин составлены протоколы об админправонарушениях. Организатору путешествия грозит уголовная ответственность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пассажиры утверждали, что едут собирать ягоды, но выяснилось, что водитель автомобиля за 3500$ с каждого пообещал беспрепятственную переправку в соседнюю страну.
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+20 Flying Eagle
показать весь комментарий08.08.2023 14:39
+15 Breaking Bad
показать весь комментарий08.08.2023 15:03
+13 Евгений Дюков 567db7e6
показать весь комментарий08.08.2023 14:41
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Пожалуйста, подождите...
Але втікати так як ці. Не знаю...
Складається думка, що чим більше втікаєш від свого страху - тим швидше він тебе наздожене.
Но выпускать за деньги - выехало примерно миллион человек, которые смогли заплатить по $5-15 тысяч выгодно. Поэтому целая страна рабов должна сидеть под обстрелами без работы, денег и гуманитарки, которую целиком украли.
Але і в окоп ніколи не полізу.
"Але і в окоп ніколи не полізу." --- ну це якби уже твій вибір,хоча на фронті в окопі бути не обовязково,можна робити ще багато чого і не будучи в окопі. Це посуті говорить про патріотизм людини.Тому що якщо б були патріотами то зразу бігти в окоп не обовязково,можна багато чим і як допомагати країні у цій війні, а мудрий нарід сидить і розказує про те,що "воювати за зебіла не піду", "в окоп не полізу" і так далі, патріотизм у українців дуже сильно ідеалізований,тому що від сили це десь 20%,решта це стадо котре жило увесь час взятками разом із владою,стимульовало корупцію, користувалося цією коррупцією у вирішенні своїх питань,і робило би це і надалі,але вийшло так,що почалася війна і відповідно такі індивідууми і думки собі не маюьть йти воювати,тому що патріотизму там 0.0. І саме смішне що такі люди сидять і розказують,що в країні все так погано,влада гівно,що вони дуже хочуть жити як в Європі, але живуть по корупційним схемам,взятках,кумівстві і так далі, таке враження,що у людей роздвоєння особистості і подвійні стандарти.
Згідно указу президента, це копія ст.Конституції, там сказано "можуть" бути обмежені права.
"Можуть" - це обмежені, чи не обмежені?
Якщо обмежені, то ким?
Ніде немає відповіді.
Не вміють писати закони, тому що не мають досвіду в управлінні державою,
чи це зроблено намисно, щоб дати заробити на невизначенності?
А якщо дійде до суду - то скажуть ми нічого не підписували, тут слово "можуть"
От прикордонники - винні, вони не випускали, вони не так зрозуміли і т.п.
Якщо подивитись постанову КМУ - то там немає заборони на виїзд, тільки уточнення хто точно можє виїхати під час воєнного стану.
Чиновників до 1 січня 2023 року - випускали? Так. На основі чого випускали?
Після скандалу, добавили в постанову чиновників, що тільки у відрядження.
А до цього - вони виходить не законно виїзжали?
Хто поніс за це відповідальність?
А любі друзі "Квартал 95" - на основі чого виїзджають?
Кажуть, що їм дозволяють, якщо вони щось пожертвують на ЗСУ.
А де це прописано, що за пожертву - можна виїхати?
Кацапня створила собі образ непабядімих воїнів , яким все пох , які нічого не бояться , і по заклику сЦаря негайно візьмуть в руки зброю , і підуть вбивати будь кого і будь де ,, - єслі главний камандір пазавьот в паслєдній бой - дядя вова ми с тобой 😂 ))
А от реальність виявилася іншою - з горем пополам набрали 300 тис , а в той же час накивав п'ятами за бугор - мільйон з хвостиком . От тобі й воєни .
А українці себе - в груди п'яткою й не били .
І да, я в перший день був в тро. і в військоматі теж. сказали "ми вам передзвонимо".
Вирішив переключитись на волонтерку. Чим допомагаєш ти?
Чий Крим? Хто путін? Дай відповідь проросійський бот
Алеж навіщо це все робити державі і МО, навіщо командуванню виносити мізки державі і МО, щоб це все робилось, не вони ж на нулі , крім того в них самих нема ніякої відповідальності за втрати, нема комунікації з іншими підрозділами, не кажучи про грамотне планування, тоді навіщо берегти ОС не вони ризикують, головне послати людей а як куди навіщо і з чим, їх всіх трахає найменше.
Бо ще наловлять, а ось тут вже починаються проблеми, бо в багатьох вже зачепила війна і люди знають , що держава та командування забило ВЕЛИКИЙ БОЛТ на життя людей .
А тепер про випрошування техніки. Коли там перша згадка була про літаки шо виділили 100млн восени так? І ви думаєте просто так до цих пір нема літаків? А те що німці уповільнюють постачання техніки теж просто так, а гра з танками дамо не дамо. Мабуть захід хоче щоб "ШОСЬ" в нашій державі робилось з кротівньою, корупцією , саботажем на державному рівні, але робиться все навпаки ще й демонстративно, а потім ще й хамлят заходу шо він поганий а не ми нічого не робимо або робимо навпаки . Якщоб це все робилось то вже б були і літаки , і атакамси і абрамси , а так ми для заходу виглядаємо дещо цивілізованіше за "СОМАЛІ".
Толку від того навчання , якшо командування лишається старе та тупе якому насрати на ОС, яке почне мікроскопом гвозді забивати, посилаючи підрозділи навчені для одного на не підходящі для них місця . Бо треба когось послати. Командування яке не видає все що треба військовим навіть якщо має на складах, а якщо нема то не затребує , бо по головці не погладять. А майже відсутність евакуації подекуди у деяких і не співпраця з іншими підрозділами за для цього .
А дівчину-мінєтчицю можете самі організувати на волонтерських засадах .
Не можна всім дати зброю, та відправити на передову
Всім зброї не вистачить, не всі вміють користуватись, не буде кому працювати в тилу, забезпечувати необхідним військових, та наповнювати бюджет для виплат військовим.
В нас немає стільки тяжкої зброї, щоб забезпечити хочаб 1 млн армію, це якщо хватить стрілецької зброї. Проте стрілецька зброя не варіант проти тяжкої зброї...
Тяжку зброю нам майже не дають, в основному дають зброю для оборони.
Гарно сказано...А може цим дідуганам по вісімдесєть?
На око визначили???
- Армавыр.
- ***** нужен?
- Канэчно!