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Минобороны (8243) НДС (414) топливо (615) Яровая Дана (49)

Проблему с закупками топлива для армии должен решить парламент, - Яровая. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Профильные парламентские комитеты - Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, должны провести совместное заседание, чтобы принять решение, которое наконец-то расставит все точки над "і" в вопросе закупки горюче-смазочных материалов для армии.

Об этом в эфире 5 канала сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, информирует Цензор.НЕТ.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве и правительственных постановлениях, ссылаясь на которые Госаудитслужба (ГАСУ) расценила закупку горючего по НДС, которую осуществляло Минобороны, как "убытки государства". Закупку горюче-смазочных материалов для пограничников, СБУ, ГУР, которая осуществлялась без НДС, Госаудитслужба также признала "убытком государства".

Читайте также: Отсутствие топлива для армии грозит уничтожением личного состава и техники, предоставленной партнерами, - Яровая

"Получила два официальных письма от нардепа Гетманцева, как главы профильного налогового Комитета, с позицией по закупке ГСМ для армии по НДС. И как нардепа - по прибылям поставщиков Минобороны, которые ГАСУ расценила как "убытки государства". Комитет также официально обратился к Премьер-министру, Минэкономики, ГАСУ, Минобороны – все адекватно и правильно. Если вопрос не решается на уровне исполнительной власти, он должен решиться на уровне законодательной", - рассказала Яровая.

По ее словам, соответствующие Комитеты должны собраться на заседание.

"Что касается текущих закупок горючего, то мы уже запустили процедуру закупки горючего по НДС. Армия не может ждать. Однако должны наконец разрешить нормативные противоречия, установить прозрачные, понятные правила для всех участников рынка, чтобы поставщики Минобороны могли выполнять свои обязательства в полном объеме, не опасаясь уголовных производств из-за того, что вся их прибыль будет расценена как "убытки государства" - подытожила Яровая.

Читайте также: Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам, - Яровая
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Топ комментарии
+13
Такого анекдоту під час війни світ ще не бачив....
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08.08.2023 16:16
+10
... ять. Это через полтора года большой войны? Зеленые совсем уже уху ели? Может, действительно, уже пора стрелять некоторых гнид?
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08.08.2023 16:21
+9
Працює російська агентура
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08.08.2023 16:18
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Такого анекдоту під час війни світ ще не бачив....
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08.08.2023 16:16 Ответить
Нардепам немає коли цим займатись Треба їздими по закордонам і ******* гроші.
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08.08.2023 17:20 Ответить
Бл@дь... А для людей? Люди пусть на велосипеде ездят...
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08.08.2023 16:17 Ответить
Остання надія .
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08.08.2023 16:17 Ответить
Працює російська агентура
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08.08.2023 16:18 Ответить
Щодо поточних закупівель пального, то ми вже запустили процедуру закупівлі пального з ПДВ.
Добре, але. На Цензорі була новина про людину з МО, яка зараз на лаві підсудних якраз через таке. На початку війни йому сказали "ти зараз роби все як треба для війни, потім розберемося". В результаті розбирається суд. Щоб не повторилось цього.
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08.08.2023 16:19 Ответить
что за ерунда? проблему не будет решать те, кто ее создал. зеленский и его шайка - те, кто все это создал. И потому решать эту(и не только, например - снаряды и мины) должны другие. Например - стена. Она решит все проблемы.
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08.08.2023 16:21 Ответить
Такое уже было с доплатами военным, которые сняли постановой, а возврат скинули на парламент. Бенина школа шулеров.
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08.08.2023 16:23 Ответить
... ять. Это через полтора года большой войны? Зеленые совсем уже уху ели? Может, действительно, уже пора стрелять некоторых гнид?
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08.08.2023 16:21 Ответить
Почему только некоторых? Среди них есть порядочные люди? Лично я там таких не вижу.
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08.08.2023 17:41 Ответить
когось стріляти, а когось топити
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08.08.2023 21:14 Ответить
Багато проблем і виникає саме там куди верховна зрада пхає свого носа...
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08.08.2023 16:22 Ответить
Монобольшинство в Раде подчинено Зеле. Все вопросы к нему родимому. Пусть оторвется от записи видосиков и займется своими с Беней холуями.
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08.08.2023 16:25 Ответить
Може краще ліквідувати держаудитслужбу? Ні, ну реально. Наскільки я знаю цю контору, це збіговисько ідіотів. І як всі державні службовці намагаються показати свою корисність, що додає ідіотизму...
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08.08.2023 16:29 Ответить
Дебільні депутати приймають закони, що суперечать один другому, чи постанови дебільного уряду протиречать законам?
ЗСУ закуповують пальне понад 30 років. І що, всі ці роки тривала така х..ня і лише на другому році війни вирішили наводити порядок?
Нємцов сказав про одного, а тут схоже всі й..нуті!
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08.08.2023 16:32 Ответить
Цікаво, чи залишився хоть якийсь сектор економіки, де б гетьманцев ще не насрав? Відповідь в тому, що питання риторичне.
Та й верхівка МО в умовах війни збагачується швидше за будь-яку західну корпорацію.
Вступ в ЄС і НАТО. Ага, щас
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08.08.2023 16:32 Ответить
може нікому не цікаві закупівлі пального для армії..., це дивно, звичайно, але в нас це буває..., виконавча та законодавча влади зайняті якимось іншими, більш цікавими питаннями під час війни та точно не нагальними потребами армії..., мабуть, вони пишуть відповіді на питання, чому в нас все так, а не інакше
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08.08.2023 16:36 Ответить
в них свято в голові-день подяки боневтіку за можливість красти.. а тут пальне
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08.08.2023 16:49 Ответить
Это называется - Еврейский цугцванг.
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08.08.2023 17:01 Ответить
Мнять, ермаки вместо преза, парламент закупками бенза занимается. Класс!
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08.08.2023 17:10 Ответить
Кстати, для парламентариев - там в ВСУ скорее больше соляры надо, а не бенза. Ну, про керос я молчу, а то в ступор впадёте.
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08.08.2023 17:12 Ответить
Депутати пакуються, їм немає коли...
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08.08.2023 18:23 Ответить
І ця громадська рада і пірует з аудиторами.... Вкрали гроші, тепер притягнули аудиторів, щоб була підстава для звернення про відшкодування. Зараз пікіруються, щоб підтвердити, що це гроші держави а не якихось американців і будуть пис ати позови до Північного апеляційного суду про стягнення. Зараз беруть "компетентне заключення" у Сівковича - юніора про збитки як упущену вигоду. Суд згодом закриє провадження - неправильне визначення збитків. І Дана разом з Льохою по 17 будуть потрясати рішеннями судів. А 36 ярдів якось забудуться у вихорі кіпучої діяльності.
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08.08.2023 20:37 Ответить
 
 