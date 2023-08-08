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Командир новой 82-й ОДШБр Павел Розлач об обучении за границей, о бойцах и ответственности: "Украинцы самая умная и самай хитрая нация". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Павел Розлач с позывным "Медведь" - легендарный военный из Донецкого аэропорта. Ныне - командир новой 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В интервью Павел Розлач рассказал о черновицкой бригаде, которой он руководит, о военной подготовке, хитрости наших бойцов и обучении за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, военные из Буковины поразили западных партнеров своими знаниями и навыками. О боевом опыте Павел Розлач поделился в интервью Управлению стратегических коммуникаций ВСУ.

"Мы весь год действовали нестандартно, ломая каноны общевойсковых уставов: по ширине наступления, по количеству, по соотношению огневых сил. Надо было действовать творчески. Для меня большая честь и ответственность командовать такой бригадой и с такими образцами вооружения. Надо мыслить на три шага вперед. Можно подготовить себя на полигоне, но ты не знаешь, как поведешь себя во время боя", - рассказывает командир.

"Мы проходили базовую, общевойсковую подготовку за границей. Какие-то полезные вещи, которые используют в войсках НАТО, мы для себя почерпнули. Они (инструкторы) были поражены нашей хитростью. Они шутили, что украинцы - самая умная и хитрая нация, а я им объяснял, что мы были вынуждены применять эту оперативную хитрость, выдумывать что-то, делать дроны-камикадзе, мины-ловушки… И не от хорошей жизни мы стали такими хитрыми… И когда я рассказывал определенные моменты о подрывах переправ, как мы это делали, – они были в шоке , потому что для этого у них отправляется какой-то суперспецназ под такую задачу, а у нас это делают обычные военнослужащие", - говорит Павел Розлач.

Год назад Павел Розлач дал интервью Цензор.НЕТ, где рассказал о первом столкновении с россиянами, а также о том, благодаря чему удалось не допустить оккупации Николаева.
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Топ комментарии
+16
А как быть с 73%? Впрочем эт 73% не народ, это население.
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08.08.2023 16:46
+11
Тут не поспоришь. Наш нарид самый мудрый
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08.08.2023 16:38
+8
Українці - найхитріші? Чекаймо ноту протесту від Ізраїлю.
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08.08.2023 16:48
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Тут не поспоришь. Наш нарид самый мудрый
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08.08.2023 16:38 Ответить
Мудрий нарід мудрий усюди
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08.08.2023 16:42 Ответить
І хитрий. Проголосував 2019 го, а тепер дивується: - а нас то за чьто?
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08.08.2023 18:42 Ответить
А как быть с 73%? Впрочем эт 73% не народ, это население.
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08.08.2023 16:46 Ответить
Ну, на унтерменшей они не тянут, они просто умствннно недоразвитое население Украины.
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08.08.2023 17:38 Ответить
А ты их за таких держишь? За унтерменшей?
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08.08.2023 17:39 Ответить
А за кого ты держишь тех избирателей чей выбор вот уже более чем полтора года НАРОД кровью выхаркивает? Я за тупых *******? Старый зольдат за умственно недоразвитых. А ты? Сам то тоже за ЗЕ и СН проголосовал?
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08.08.2023 17:50 Ответить
Э нет, зелень, НАРОД покашлял с 2014 года за выбор населения в 2010 году. И даже немного раньше, когда вместо Черновола за Кучму население проголосовало. А сейчас именно ВЫХАРКИВАЕ выбор населения 2019 года.
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08.08.2023 18:00 Ответить
Так ведь в 2010 году уважили выбор урки в президенты. Несмотря на массовые фальсификации. Что значит не моего ума дело какой выбор? Если ты дебил и в 2010 году голосовал за дважды судимого урку а в 2019 году "устав" от войны, проголосовал за трусливое воровитое и злопамятное тупое чмо без высшего образования, это не моё дело?! Да, я не уважаю, даже презираю такое тупое сдато которое я называю не НАРОДОМ а населением страны. Я НАРОД не взрываю, болезный, на голову, НАРОД воюет и волонтёрит, в отличии от населения. Повернуться спиной избиратели писькограя? Я прям "расстроюсь". Повернуться для хорошего пендаля. Может дебилам дойдёт через жопу от пендаля, раз Господь это тупое стадо разумом обидел.
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08.08.2023 18:26 Ответить
Хто їх там уніжал крім самі себе? Сам родом з донбасу, тому бачив все на власні очі... Як казав герой однієї совєцької комєдії: - єслі чєловєк ідіот, то ето надолго!
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08.08.2023 18:47 Ответить
спитай у того пачкуале, чому він кацапською говорить? у нього що, кацапо-монголоїдна щелепа? )))
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08.08.2023 18:51 Ответить
19 августа будет какое-то вече с Крыжанивськым против Зеленского! давайте! идите все на Майдан и сносите эту воровскую власть! ) я буду рад! ))
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08.08.2023 18:40 Ответить
Прорвало товарисча.
Ну куда у тролей, дурачков и "мудрого" населения без Порошенко.
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08.08.2023 18:38 Ответить
С этим всё понятно. Потомок Шарикова. Дедушка говорил абыр абыр абыр абырвалг, а его внук - поро поро прош порошенко.
Оставим убогого в покое. Он на пивас у заподляка заработал.
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08.08.2023 18:32 Ответить
а что, подоляк хочет, чтобы Зеленского снесли? наверняка, не хочет. а я хочу, чтобы вы снесли эту воровскую власть! )) давайте, все вперед на баррикады! )))
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08.08.2023 18:41 Ответить
ті, в частности, самій хитрожопій
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09.08.2023 01:12 Ответить
Серед лауреатів Нобелівської премії за усі часи її вручення - більше 90 відсотків - виключно люди єврейської національності! Тому з Вашим висновком стосовно японців можна посперечатися! Правда у тому випадку, що серед найрозумніших японців нема жодного єврея!
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08.08.2023 16:47 Ответить
Не научились щуриться?
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08.08.2023 17:06 Ответить
Сказочки. Евреев много, но не 90 процентов, а в районе 30 , что все равно бьёт все рекорды на единицу населения.
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08.08.2023 17:42 Ответить
Я коли був в Амстердамі пішов не а квартал червоних ліхтарів, а в королівський палац на екскурсію. Те, що я вивчив і побачив просто вразило. Євреї просто і близько не стоять поряд із голландцями коли моваіде про бізнес!
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08.08.2023 23:28 Ответить
Ти дурний, бо бідний?...
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08.08.2023 16:48 Ответить
А самі розумні та хитрі це зепутани, судді, прокурори...
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08.08.2023 16:47 Ответить
Українці - найхитріші? Чекаймо ноту протесту від Ізраїлю.
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08.08.2023 16:48 Ответить
А пам'ятаєте - 1991 рік...вибори Президента...треба голосувати за Кравчука! он хітрий! ще був варіант - он красівий!
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08.08.2023 16:51 Ответить
а пам'ятаєш, бабця, як ти дівкою була?)))
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08.08.2023 17:08 Ответить
А ти за кого у 2019 голосував?
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08.08.2023 17:12 Ответить
за тебе, за віктора хведоровича ))
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08.08.2023 17:14 Ответить
йорнічяєш...стидна тібє сказать за каво галасавал...
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08.08.2023 17:17 Ответить
я за своє життя жодного разу ні за кого не голосував. бо між кандитами немає суттєвої різниці. якщо в тебе на старість ця мудрість ще не прийшла, то мені тебе шкода.
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08.08.2023 17:20 Ответить
Ясно...а ця війна (з української сторони) як думаєш, на чиїй совісті?
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08.08.2023 17:31 Ответить
звісно ж, що на твоїй )
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08.08.2023 17:32 Ответить
Русскій...
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08.08.2023 17:49 Ответить
Красивого не помню, кто?
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08.08.2023 17:13 Ответить
Та Кравчук же ж...він для його виборців був одночасно хітрим та красівим. Мабуть всім запам'яталася його хітрая та красівая фраза - маємо, те що маємо. І ще часто повторював: головне - спокій...ще любив слово толерантність.
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08.08.2023 17:23 Ответить
Хорошо бы. Непонятно тогда, почему веками в такой жопе.
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08.08.2023 17:11 Ответить
Українці мають найбільшу у Європі державу. "...почему веками в такой жопе" порівняно з ким?
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08.08.2023 17:16 Ответить
Так качество жизни не величиной территории определяется.
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08.08.2023 17:18 Ответить
Як вважаєш - білоруси краще українців живуть?
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08.08.2023 17:26 Ответить
Экономически, думаю не хуже. Вокруг и других стран полно. Вся Европа, прибалты. Зато мы - самые большие. И что тебе от этого?
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08.08.2023 17:33 Ответить
Для початку, хто ти по національності?
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08.08.2023 17:36 Ответить
Так це вже не дуже й для початку. Початок був кiлькома коментами вище.
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08.08.2023 17:41 Ответить
Тобі соромно назвати свою національність?
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08.08.2023 17:44 Ответить
Його національність - "какая разнца, главное что полний халадільнік".
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09.08.2023 08:35 Ответить
потому и в жопе, что каждый считает себя самым умным. поэтому постоянно вечная грызня, раздор и чвары
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08.08.2023 17:18 Ответить
Тобто ти вважаєш себе самим розумним...ти постійно з кимось гризеся...чи ти не каждий?
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08.08.2023 17:28 Ответить
дякую Богу, що я не українець ))
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08.08.2023 17:30 Ответить
А хто ти по національності?
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08.08.2023 17:33 Ответить
я землянин, громадянин планети Земля
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08.08.2023 17:34 Ответить
ЗЕ...
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08.08.2023 17:35 Ответить
космополіт?
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08.08.2023 18:55 Ответить
Yes, I am )
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08.08.2023 18:57 Ответить
Всі космополіти русскіє...
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08.08.2023 19:26 Ответить
Та ладна...сам ти мабуть за Януковича голосував...
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08.08.2023 21:46 Ответить
Крепко нас приобняли... и так уже 370 лет не можем свободно вздохнуть.
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08.08.2023 17:16 Ответить
Так, наймудріші і найхитріші. Вибори-2019 і взагалі історія України-Руси це доводить на 146%.
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08.08.2023 17:26 Ответить
Народ не тупой. Хитрый и умный но ...по детски наивный и добрый. Дети ведь тоже хитрющие бывают, но и их обмануть проще простого. Главное, что коренные украинцы совсем не похожи на кацапов.
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08.08.2023 17:47 Ответить
Є така небезпека...коли довго знаходишся серед нормальних, то здається, що й всі інші теж нормальні. Українці інших по собі міряють і цим деякі неукраїнці користаються. Просто треба перестати бути толерантними, бо це дехто сприймає, як прояв слабкості.
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08.08.2023 18:09 Ответить
Як тема нейтральна то ботви та всіх мастей зЕ, ригів та інших тут як тут. Як зняти рожеві окуляри то завжди хитра відповідь . Хто всрався? Невістка!
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08.08.2023 18:24 Ответить
Найхитріша у світі нація перехитрила саму себе - вибрала Зе!
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08.08.2023 18:33 Ответить
Це лише Мюнхгаузен сам себе за волосся зумів підняти.
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08.08.2023 18:47 Ответить
Настільки мудрий народ,що деяким з цього народу,вдається надурити решту і стати кимось у владі,а потім грубо срати на надурених,нагло з них насміхатися і це відверто не приховувати.
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08.08.2023 19:21 Ответить
Це про Зе?
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08.08.2023 21:47 Ответить
але безвідповідальний коли йдеться про вибір еліт які керують країною,тому хитрий вумний винахідливий але весь час пасе задніх у Європі,а війна через те що ворог відчув слабкість тих самих еліт.
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08.08.2023 22:35 Ответить
Пропав без вісти зовсім недавно солдат 82 бригади Федоров Роман Миколайович , і навіть ніяких обставин як і коли не знають батьки . Хоч би командир той написав чи подзвонив батькам у яких був один цей син , чи їм всерівно ? Він же командир і відповідає за кожного солдата . А то нічого і тільки чорна хмара і тата і мама чорні від смутку не знають навіть як і при яких обставинах .
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10.12.2023 15:48 Ответить
 
 