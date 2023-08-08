Командир новой 82-й ОДШБр Павел Розлач об обучении за границей, о бойцах и ответственности: "Украинцы самая умная и самай хитрая нация". ВИДЕО

Павел Розлач с позывным "Медведь" - легендарный военный из Донецкого аэропорта. Ныне - командир новой 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В интервью Павел Розлач рассказал о черновицкой бригаде, которой он руководит, о военной подготовке, хитрости наших бойцов и обучении за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, военные из Буковины поразили западных партнеров своими знаниями и навыками. О боевом опыте Павел Розлач поделился в интервью Управлению стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Мы весь год действовали нестандартно, ломая каноны общевойсковых уставов: по ширине наступления, по количеству, по соотношению огневых сил. Надо было действовать творчески. Для меня большая честь и ответственность командовать такой бригадой и с такими образцами вооружения. Надо мыслить на три шага вперед. Можно подготовить себя на полигоне, но ты не знаешь, как поведешь себя во время боя", - рассказывает командир.

"Мы проходили базовую, общевойсковую подготовку за границей. Какие-то полезные вещи, которые используют в войсках НАТО, мы для себя почерпнули. Они (инструкторы) были поражены нашей хитростью. Они шутили, что украинцы - самая умная и хитрая нация, а я им объяснял, что мы были вынуждены применять эту оперативную хитрость, выдумывать что-то, делать дроны-камикадзе, мины-ловушки… И не от хорошей жизни мы стали такими хитрыми… И когда я рассказывал определенные моменты о подрывах переправ, как мы это делали, – они были в шоке , потому что для этого у них отправляется какой-то суперспецназ под такую задачу, а у нас это делают обычные военнослужащие", - говорит Павел Розлач.

Год назад Павел Розлач дал интервью Цензор.НЕТ, где рассказал о первом столкновении с россиянами, а также о том, благодаря чему удалось не допустить оккупации Николаева.