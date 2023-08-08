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"Он делал то, что другие боялись". Памяти журналиста Дмитрия Рыбакова, пехотинца 47-й бригады. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дмитрий Рыбаков был сильным бойцом, делал то, что другие боялись выполнять, он был бесстрашен. Именно так описывают "Репортера" побратимы, вместе с ним бок о бок противостоявшие российским захватчикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о последнем бое Дмитрия Рыбакова в интервью каналу Бутусов плюс рассказали его побратимы.

Напомним, в Киеве 29 июля попрощались с воином 47-й Отдельной механизированой бригады ВСУ Дмитрием Рыбаковым ("Репортером"), погибшем в бою с росссийскими захватчиками.
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08.08.2023 17:47 Ответить
Світла Вічна пам'ять Герою України❤️💙💛Дмитру Рибакову🙏🙏🙏
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08.08.2023 18:48 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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08.08.2023 19:59 Ответить
В оточенні зелі квартального, такі потужні Патріоти України, повністю ВІДСУТНІ, один непотріб та шкода для України!!
Богдан, Рябошапка, гончарук та таран з хомчаком, можуть підтвердити.
Слава Захисникам України!! Низький уклін Вам, Герої !!!
Кари, московітам *****, страшної кари!,
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08.08.2023 23:39 Ответить
Мав за честь, друже Репортер, ти був одним із найхоробріших кого я знав і знаю.
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19.08.2023 17:42 Ответить
 
 