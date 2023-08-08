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"Он делал то, что другие боялись". Памяти журналиста Дмитрия Рыбакова, пехотинца 47-й бригады. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дмитрий Рыбаков был сильным бойцом, делал то, что другие боялись выполнять, он был бесстрашен. Именно так описывают "Репортера" побратимы, вместе с ним бок о бок противостоявшие российским захватчикам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о последнем бое Дмитрия Рыбакова в интервью каналу Бутусов плюс рассказали его побратимы.
Напомним, в Киеве 29 июля попрощались с воином 47-й Отдельной механизированой бригады ВСУ Дмитрием Рыбаковым ("Репортером"), погибшем в бою с росссийскими захватчиками.
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Богдан, Рябошапка, гончарук та таран з хомчаком, можуть підтвердити.
Слава Захисникам України!! Низький уклін Вам, Герої !!!
Кари, московітам *****, страшної кари!,