"Он делал то, что другие боялись". Памяти журналиста Дмитрия Рыбакова, пехотинца 47-й бригады. ВИДЕО

Дмитрий Рыбаков был сильным бойцом, делал то, что другие боялись выполнять, он был бесстрашен. Именно так описывают "Репортера" побратимы, вместе с ним бок о бок противостоявшие российским захватчикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о последнем бое Дмитрия Рыбакова в интервью каналу Бутусов плюс рассказали его побратимы.

Напомним, в Киеве 29 июля попрощались с воином 47-й Отдельной механизированой бригады ВСУ Дмитрием Рыбаковым ("Репортером"), погибшем в бою с росссийскими захватчиками.