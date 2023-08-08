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Наши бойцы с дрона ликвидировали российского захватчика. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторам украинского дрона с третьей попытки удалось ликвидировать врага.
Видео опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+18 Trevo Trow
показать весь комментарий08.08.2023 17:51
+14 Леонид Тищенко 711eae6c
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+11 Юрий Булкин 1ccce02b
показать весь комментарий08.08.2023 17:55
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мозгамикишками
Піхота нищить 50% техніки (але вам відосіки ніхто з жопарезок знімати не буде) одноразками і мінуванням, бо якщо піхота (і дшв) не покладе танк - танк прокладе піхоту (і дшв) - мотивація бодрить - тож зі взводу пошлють пацана і другого і третього - щоб танк покласти . Це до того що Дрони зараз стали ідолом, та їх ефективність (мої особисті опитування дшв досвідчених бійців) не більше 15-25% загальної техніки і ще 25-35% Арта .
Не ідеалізуйте Дрони і їх здібності - під ребами супротивника долітає 5-10%, але усі побачили красиві відосіки раз на місяць тих хто сидить далеченько від нуля і айда картки відкривать ... Джерело: https://censor.net/ua/b3435728