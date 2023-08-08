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Наши бойцы с дрона ликвидировали российского захватчика. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторам украинского дрона с третьей попытки удалось ликвидировать врага.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+18
Тенісист здався у третьому сеті.
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08.08.2023 17:51
+14
Треба нашим хакерам зробити розсилку цього відео рашистам ." Не#уй шастать " ! 👍👏
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08.08.2023 17:47
+11
Пораскинул мозгами кишками
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08.08.2023 17:55
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Треба нашим хакерам зробити розсилку цього відео рашистам ." Не#уй шастать " ! 👍👏
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08.08.2023 17:47 Ответить
Оце так розклали!!!!
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08.08.2023 18:28 Ответить
😎
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08.08.2023 17:47 Ответить
Красівоє..
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08.08.2023 17:48 Ответить
Лєпота то какая!!!
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08.08.2023 17:49 Ответить
Три снаряда на одного дов, оба? Ну зато красіво по третьому прильоту.
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08.08.2023 17:51 Ответить
упоротий, не хотів на концерт кабздоха
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09.08.2023 08:10 Ответить
Тенісист здався у третьому сеті.
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08.08.2023 17:51 Ответить
Упёртый однако))
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08.08.2023 18:12 Ответить
От навіщо було чинити опір. Лежав би собі спокійно, пройшов процедуру, отримав лікування і швидше б одужав.
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08.08.2023 22:57 Ответить
Хокеїст, бл... Воротар.
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08.08.2023 17:52 Ответить
..і немає москаля, в анатомці навіть так докладно й швидко не розібрали б! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!!
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08.08.2023 17:54 Ответить
Пораскинул мозгами кишками
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08.08.2023 17:55 Ответить
Гарно написав наш боєць - 50% техніки та живої сили нищить піхота - дронами 5-10%. Але піхота не знімає красиві відоси
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08.08.2023 17:59 Ответить
І до чого цей коментар? Що саме ви хотіли ним донести?
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08.08.2023 19:20 Ответить
Що ефективність навченої піхоти в рази більше ефективності дронів на нулі. Але якщо стосовно дронів - вже масові зрушення , то на якісну масову підготовку піхоти акцент не робиться. Роблю висновки з десятка своїх рідних та знайомих . Вісім з десяти - попали на нуль після місяця - півтора "підготовки " . Дехто вже загинув. Стрілець снайпер ( який страждає короткозорістю, без окулярів не бачить далі 10 метрів ) , гранатометчик ( який гранатомет на навчанні бачив тільки здалеку ) - цирк одним словом.
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08.08.2023 19:57 Ответить
А почему не смотреть на ситуацию, что общими усилиями враг изничтожается? Шо за набычка? Много есть видео , где наши занимают позицию врага. И я горжусь нашими воинами, будь то пехота или оператор маленького дрона. Ко всему, дроны работают в помощь пехоте. Невзирая на малую мощь дронов, в сравнении с возможностями пехотинцев, дрон для пехотинца - палочка выручалочка. Да и в плен берут кацапов маленькие дроны.
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08.08.2023 23:01 Ответить
Я взагалі не проте . Почитайте цю статттю - повністю згоден з автором

Піхота нищить 50% техніки (але вам відосіки ніхто з жопарезок знімати не буде) одноразками і мінуванням, бо якщо піхота (і дшв) не покладе танк - танк прокладе піхоту (і дшв) - мотивація бодрить - тож зі взводу пошлють пацана і другого і третього - щоб танк покласти . Це до того що Дрони зараз стали ідолом, та їх ефективність (мої особисті опитування дшв досвідчених бійців) не більше 15-25% загальної техніки і ще 25-35% Арта .

Не ідеалізуйте Дрони і їх здібності - під ребами супротивника долітає 5-10%, але усі побачили красиві відосіки раз на місяць тих хто сидить далеченько від нуля і айда картки відкривать ... Джерело: https://censor.net/ua/b3435728
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08.08.2023 23:24 Ответить
Нужно доработать запал у гранатах чтобы уменьшить время подрыва раза в два. Чтобы отучить орков отбрасывать гранаты. Иначе половина гранат а то и больше уходит в молоко
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08.08.2023 18:03 Ответить
Та нормально там все виставлено. Просто розраховано на скид з великої висоти, а тут вночі дрон знизився для точності влучання.
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08.08.2023 18:33 Ответить
Никто там ничего не дорабатывал в етих гранатах. Замедление стандартное. И ето мало того что теряется ефективность больше чем на 50 % так еще и очень опасно. Даже было видео как рашист успел отбросить гранату обратно в нашего бойца. А сколько таких случаев незарегистрированных было
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08.08.2023 18:49 Ответить
Час горіння порохового заряду в УЗРГМ розраховано на середню дальність та час польоту гранати від кидка піхотинця Щоб це вирахувать - проводилися неодноразові та багаторічні випробування Нічого хорошого - коли граната рвоне ще в польоті і вразить самого гранатометника
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09.08.2023 07:17 Ответить
Не, ну коли красіво - то красіво...))
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08.08.2023 18:06 Ответить
Порозкинув кишками файно!
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08.08.2023 18:06 Ответить
чорним мухам свято - кишки кацапа розвішані в траві.
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08.08.2023 18:29 Ответить
Добре що завалили, живуче, падло, виявилось
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08.08.2023 18:45 Ответить
Ніч яка місячна зоряна ясная .... SUPER !
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08.08.2023 19:51 Ответить
оце його розкрило наче розу
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09.08.2023 04:21 Ответить
 
 