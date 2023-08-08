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связь (306) кибербезопасность (639)

Каждый успех боевых бригад всегда включает в себя победу конкретных воинов-связистов, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа поздравил с профессиональным праздником воинов Войск связи и кибербезопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Когда связь есть, когда связь качественная, это часто воспринимается как данность. Но на самом деле за этим всегда профессионализм и добросовестность конкретного воина. Очень часто – настоящий героизм, заметный не сразу, но сразу ощутимо, когда такого героизма не хватает в бою.

Хочу сегодня поблагодарить всех воинов Войск связи и кибербезопасности Украины. Более 65 тысяч таких воинов служат в разных подразделениях Сил обороны и безопасности нашего государства. И помним, что каждый успех боевых бригад и других подразделений, каждая победа над российскими оккупантами всегда включает в себя личный успех и личную победу конкретных воинов-связистов, работающих именно для этих бригад и побед, обеспечивающих их качественную связь. Спасибо за это!

Слава всем нашим воинам-связистам! Слава всем, кто сражается ради Украины!"

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А Anonymous ще за Україну? Чи як? Щось з квітня не чути про їхні кіберакції
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08.08.2023 18:31 Ответить
А кожен виступ ЗЄ не містить єдиної думки самого ЗЄ.
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08.08.2023 18:43 Ответить
за папірцем читає - простий текст привітання але мозок виродженця і це не тягне
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08.08.2023 18:47 Ответить
А твоя ЗЕбригада кого перемагає?
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08.08.2023 18:50 Ответить
Тільки от на ділі, на Зельоному Марафончику, ніяких конкретних воїнів нема. Тільки якісь безіменні воюють, просуваються, і перемагають. Під чуйним керівництвом Єрмака, Зеленского, Подоляка. Конкретні тільки псевдоветерани, та офісні волонтери. Яких готують для заведення в Раду замість зашкварних слуг.
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08.08.2023 18:52 Ответить
Как тебе спится? В ванне с кровью?
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08.08.2023 20:29 Ответить
 
 