Воины 3-й ОШБ уничтожают "кадыровцев" под Андреевкой. ВИДЕО

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают кадыровских оккупантов под Андреевкой на Бахмутском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале бригады.

"Видео от бойца 1-го штурмового батальона, друга Добрыни", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБ занимают позиции оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО