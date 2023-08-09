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Кадыров (771) уничтожение (3858) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

Воины 3-й ОШБ уничтожают "кадыровцев" под Андреевкой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают кадыровских оккупантов под Андреевкой на Бахмутском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале бригады.

"Видео от бойца 1-го штурмового батальона, друга Добрыни", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБ занимают позиции оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+38
Ишаки в норах ?
Это что-то новенькое...
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08.08.2023 20:47
+28
Сущность российской империи - покорили гордый свободолюбивый чеченский народ, провели геноцид - уничтожили, изгнали лучших представителей. Из оставшихся сделали своих "пехотинцев", которые воюют за интересы империи. Такова судьба любой территории, которую оккупирует paшkа. Значит рoccия должна быть полностью уничтожена в ее нынешнем виде.
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08.08.2023 21:13
+22
чуханы кадыровские -Чечню освободить от русни не могут, а в Украину приехали русских "освобождать" . П
*здец, как их русня опустила.😩
Дуже сумно👈
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08.08.2023 20:59
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Ишаки в норах ?
Это что-то новенькое...
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08.08.2023 20:47 Ответить
Бородатые бабы -- всех убить
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08.08.2023 20:51 Ответить
Класс !Ты кто такой ? ахмат ! Вылазь ***** ! ЗАНАВЕС !
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08.08.2023 21:20 Ответить
Чай "Ахмат" - не сила
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08.08.2023 20:48 Ответить
Ахмат-силос!
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08.08.2023 20:52 Ответить
Навіть чаю "Ахмат" не дали вівцейобам попити...
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08.08.2023 20:54 Ответить
Виглядає так що вівцелюби без БК або давно розстріляли його по кущах, ті що залишились взагалі без поняття де свій де чужий
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08.08.2023 20:56 Ответить
"Ахмат" добряче налякався
В норі з кацапам разом вSрався.
Запхають в чорненький пакет,
Як здох, хорошенький сюжет.
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08.08.2023 20:56 Ответить
чуханы кадыровские -Чечню освободить от русни не могут, а в Украину приехали русских "освобождать" . П
*здец, как их русня опустила.😩
Дуже сумно👈
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08.08.2023 20:59 Ответить
Сущность российской империи - покорили гордый свободолюбивый чеченский народ, провели геноцид - уничтожили, изгнали лучших представителей. Из оставшихся сделали своих "пехотинцев", которые воюют за интересы империи. Такова судьба любой территории, которую оккупирует paшkа. Значит рoccия должна быть полностью уничтожена в ее нынешнем виде.
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08.08.2023 21:13 Ответить
овдовевшие овцы горько плачут
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08.08.2023 21:15 Ответить
тепер зрозуміло чому навіть в пусту нору вистрілюють пів рожка і кидають гранату
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08.08.2023 21:21 Ответить
Этих ипашить без жалости - мрази которые только в тылу местных украинцев кошмарят насилуют, убивают, грабят
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08.08.2023 21:22 Ответить
мабуть правило треба загартувати , навіть якщо нора пуста - ти вважаєш ,що вона повна кацапів ..
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08.08.2023 21:23 Ответить
странно, вероятно бараны были без БК либо пёхались... защитнику фортануло тут ппц
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08.08.2023 21:29 Ответить
Кари, оркам *****, страшної кари!
Слава Україні!!
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08.08.2023 21:33 Ответить
Слава ЗСУ...
Героям Слава...
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09.08.2023 07:41 Ответить
На душі свято! 3,14здато тато!
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08.08.2023 21:58 Ответить
Где борода до пупка? Кадыровец какой-то ненастоящий!
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08.08.2023 22:13 Ответить
ослойобів не жаліть
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08.08.2023 23:13 Ответить
Провинился жмурик , перед главным ******** , что послали на передовую.
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09.08.2023 00:35 Ответить
Только звук. А где видео? Опять в "телеге"?
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09.08.2023 01:06 Ответить
 
 