Воины 3-й ОШБ уничтожают "кадыровцев" под Андреевкой. ВИДЕО
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Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают кадыровских оккупантов под Андреевкой на Бахмутском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале бригады.
"Видео от бойца 1-го штурмового батальона, друга Добрыни", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+38 AbOriginal_UA
показать весь комментарий08.08.2023 20:47
+28 Перикл Фемиди
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+22 stanis nasvaiko
показать весь комментарий08.08.2023 20:59
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Это что-то новенькое...
В норі з кацапам разом вSрався.
Запхають в чорненький пакет,
Як здох, хорошенький сюжет.
*здец, как их русня опустила.😩
Дуже сумно👈
Слава Україні!!
Героям Слава...