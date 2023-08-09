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Зеленский (16565) обращение (497)

Спасибо всем, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением вечером 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Благодарю всех, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство. Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу… Каждый такой день – с результатами – приближает нашу победу. Как сегодняшний день – с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины.

Мы все знаем, что наше государство должно измениться, пройти трансформацию. И это значит, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд".

Читайте также: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность, - Зеленский
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Топ комментарии
+43
Текст не мой, но мне он очень понравился.
"Из Слуг народа можно смело арестовывать каждого второго. Ошибки не будет.
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся."
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08.08.2023 22:54
+35
Дякую, дуже дякую.
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08.08.2023 22:48
+29
Зе-шваль, там очередного депутата из твоего "шапито-95" на взятке поймали. Он працуе на державу!
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08.08.2023 22:50
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Дякую, дуже дякую.
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08.08.2023 22:48 Ответить
Це після передозу, чи шо?
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08.08.2023 23:06 Ответить
Некачественный 🤢🎪 ЦАХЕС ,будь ты проклят , гнойный выродок
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09.08.2023 01:23 Ответить
Шутки шутками , НО НЕУЖЕЛИ НЕТ НИ ОДНОГО , КТО МОГ - Бы , РАСТОЛКОВАТЬ ВСЕМ и сорвать Маску с ЕТОГО ЗЛОГО КЛОУНА -ВЫРОДКА , на костях СОТНИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ и на глазах всего Мира они ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЛЮДЬМИ И ГРАБЯТ ДАЖЕ АПТЕЧКИ ДЛЯ ПЕРЕДОВОЙ , торгуют и воруют ВСЕ , что только попадает в их ЛАПЫ
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09.08.2023 01:29 Ответить
"Як сьогоднішній день - із правоохоронним результатом для України"
----
Це він про своїх слуг?
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08.08.2023 22:50 Ответить
Зе-шваль, там очередного депутата из твоего "шапито-95" на взятке поймали. Он працуе на державу!
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08.08.2023 22:50 Ответить
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08.08.2023 22:52 Ответить
Текст не мой, но мне он очень понравился.
"Из Слуг народа можно смело арестовывать каждого второго. Ошибки не будет.
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся."
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08.08.2023 22:54 Ответить
Своїм він дякує, коли заносять
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08.08.2023 23:30 Ответить
дочекалися! - завтра заарештує батька української корупції Беню та його продовжувача Єрмака, а усякі там Татарові підуть причепом.

Алілуя!!!!!!!!
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08.08.2023 22:55 Ответить
Та ви що?! Це він на Порошенка не просто натякає, а прямо вказує. І про депутата, і ділок, а головне - під суд.
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08.08.2023 23:05 Ответить
кончай бредить кацапепанный
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09.08.2023 00:04 Ответить
никого этот ссцыкцун - не арестует, тем более из своей банды
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09.08.2023 00:05 Ответить
Ерьмак не корупціонер, він ворожий агент. Це гірше набагато.
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09.08.2023 06:12 Ответить
А может страна начинается, с понятий "не пойман - не вор"
Где взятки и все нарушения, крышует сам генпрокурор. (Костин)
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08.08.2023 22:58 Ответить
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08.08.2023 23:00 Ответить
Тій гниді за успіх сидіти у в`язниці разом із російськими вошами...
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08.08.2023 23:41 Ответить
кацап не мучай мову - пиши на своем кацапском
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09.08.2023 00:07 Ответить
Бздякую всім... Что еще можно ждать от клована? На суде будешь бздякувать, когда за госизмену 15 лет получишь, а не пожизненное.
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08.08.2023 23:01 Ответить
...а своїм посіпакам та кварталівцям - грошима!
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08.08.2023 23:05 Ответить
Каждый взяточник, каждый коррупционер и его сообщник - пособники ху\йла. Поскольку коррупционера под угрозой разглашения его махинаций, можно заставить сделать абсолютно все, от саботажа до шпионажа.
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08.08.2023 23:07 Ответить
запомни кацап "амеры" это у вас в ботоферме - а нам помогают американцы
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09.08.2023 00:09 Ответить
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08.08.2023 23:15 Ответить
фу какая отвратительная рожа - позорище на все времена ..
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09.08.2023 00:10 Ответить
Це, напевно,Костіну і Гуньку дякуємо! Чи у Зелі ще є невідомі герої?
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08.08.2023 23:16 Ответить
А особливо Єрмачиллі, Затрахамії, Кошевому і т.д.
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08.08.2023 23:21 Ответить
От артіст !
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08.08.2023 23:23 Ответить
иуда он, предатель украинцев и тех дятлов которые за него проголосовали по глупости..
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09.08.2023 00:11 Ответить
Це після саміту НАТО його так підклинило?
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08.08.2023 23:26 Ответить
фух, нарешті висрався! всі можуть лягати спати
дякую, найвеличніший
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08.08.2023 23:26 Ответить
ты можешь так и пациентам дурки дякувати - разницы никакой
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09.08.2023 00:12 Ответить
Це він для катлєти з трубіциним чи особі на посаді Генпрокурора чи банановому івану, не усе, так однозначно…
Допа і Гепа, щось про текст свого часу казали, що «по дебільному написаний»…
Слава Захисникам України, Волонтерам та їх Сім'ям!!
Кари, московітам ***** та їх агента, страшної кари!
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08.08.2023 23:32 Ответить
Я от не розумію народ . Вибрали главою держави артиста розмовного жанру . І в цій сфері людина справляється на 200 % . А якщо ви очікуали , чогось іншого - то потрібно було обирати іншу людину з відповідною компетнцією.
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08.08.2023 23:35 Ответить
Це хто завгодно крім представників партії слуга народу?
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08.08.2023 23:35 Ответить
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09.08.2023 00:06 Ответить
Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало Джерело: https://censor.net/ua/n3436147
СБУ та НАБУ спіймали на хабарі "слугу народу" Гунька. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/n3436144
Антикорупційний суд на 20 млн грн зменшив розмір застави фігуранту справи Князєва адвокату Горецькому Джерело: https://censor.net/ua/n3436231
Після появи журналістського розслідування щодо придбання родиною "Слуги народу" Богдана Торохтія квартири у курортному місті Несебр (Болгарія) та квартири і паркомісця в Києві, ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3436141
Україна заплатила 370 мільйонів за електроенергію власникам окупованих СЕС Джерело: https://biz.censor.net/n3436192
...
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09.08.2023 00:14 Ответить
НУ ЭТО ОН --НЕ ПРО СЕБЯ! ПРАВДА?
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09.08.2023 00:54 Ответить
Щось цензор глюче? Аби як вернувся в свої налаштування і то не факт. Ну ну . Час тікає як завжди а шобллі буде рано чи пізно, зЕ чи обригівським чи просто по ржать.
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09.08.2023 01:11 Ответить
Держава дуже вдячна, дуже.

https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/

https://wz.lviv.ua/ukraine/488258-yak-rodyna-viiskovosluzhbovtsia-mozhe-prozhyty-na-500-700-hrn-na-misiats

Вигризли доплати в Держави, алє не зрозуміло, коли хлопці будуть отримувати ті гроши.

https://tsn.ua/********/viplati-viyskovim-po-novomu-nardepka-poyasnila-skilki-otrimuvatimut-zahisniki-poza-shtatom-2362300.html
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09.08.2023 01:19 Ответить
Хто це?
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09.08.2023 02:50 Ответить
вечірній мудозвон
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09.08.2023 06:20 Ответить
Главное не перепрацуйся від якісної роботи
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09.08.2023 07:01 Ответить
Дуже хочу почути, *****, поіменно!
Кому саме дякує президент
І чи є в цьому списку ті, кого він призначив
Бо досі не чув щоб його люди зробили щось для України
А що розікрали і зрадили, чув
Цар хороший, бояри погані, вже не катіт
Бояри ро***** те що дозволяє цар
А він своїм дозволяє все
Чужі караються, але дуже ніжно та мляво
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09.08.2023 11:13 Ответить
 
 