Спасибо всем, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением вечером 8 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Благодарю всех, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство. Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу… Каждый такой день – с результатами – приближает нашу победу. Как сегодняшний день – с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины.
Мы все знаем, что наше государство должно измениться, пройти трансформацию. И это значит, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд".
Пожалуйста, подождите...
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Це він про своїх слуг?
"Из Слуг народа можно смело арестовывать каждого второго. Ошибки не будет.
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся."
Алілуя!!!!!!!!
Где взятки и все нарушения, крышует сам генпрокурор. (Костин)
дякую, найвеличніший
Допа і Гепа, щось про текст свого часу казали, що «по дебільному написаний»…
Слава Захисникам України, Волонтерам та їх Сім'ям!!
Кари, московітам ***** та їх агента, страшної кари!
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Вигризли доплати в Держави, алє не зрозуміло, коли хлопці будуть отримувати ті гроши.
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Кому саме дякує президент
І чи є в цьому списку ті, кого він призначив
Бо досі не чув щоб його люди зробили щось для України
А що розікрали і зрадили, чув
Цар хороший, бояри погані, вже не катіт
Бояри ро***** те що дозволяє цар
А він своїм дозволяє все
Чужі караються, але дуже ніжно та мляво