Нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении уничтожили российский 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" вместе с БК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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