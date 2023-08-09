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Нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении уничтожили российский 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" вместе с БК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий09.08.2023 14:20 Ответить Мне нравится 0
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