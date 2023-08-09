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Нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении уничтожили российский 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" вместе с БК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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Можно бесконечно смотреть как течет вода, как горит огонь и как пылают разбросанные тельца рашистов... Молодцы, наши хлопцы, респектише!!!
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09.08.2023 14:20 Ответить
 
 