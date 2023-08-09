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Сичеславские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО
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Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский танк.
Об этом сообщили в Командовании Десантно-Штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Когда попадаем и видим результат, появляется вдохновение, силы работать больше и еще эффективнее", – отмечает десантник позывной Ямаха.
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