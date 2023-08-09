Сичеславские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-Штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Когда попадаем и видим результат, появляется вдохновение, силы работать больше и еще эффективнее", – отмечает десантник позывной Ямаха.

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