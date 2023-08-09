РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8093 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 054 6
война (46939) танк (1923) Десантно-штурмовые войска (172)

Сичеславские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-Штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Когда попадаем и видим результат, появляется вдохновение, силы работать больше и еще эффективнее", – отмечает десантник позывной Ямаха.

Смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
09.08.2023 10:12 Ответить
Добили, гусля валялась поруч, мабут на міну наїхав
показать весь комментарий
09.08.2023 10:15 Ответить
Його ще можна було відремонтувати та і БК було повно... Тепер нема нічого, маю надію чо десь поряд були орки та вибух їх дістав!
показать весь комментарий
09.08.2023 14:57 Ответить
На це можно дивитись вічно!!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 11:21 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 12:16 Ответить
 
 