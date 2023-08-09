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правоохранительные органы (2944) таможня (1917) Марченко Сергей (279)

Негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы, - Марченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Все правоохранительные органы имеют непосредственное отношение к таможне.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, "негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы".

На уточняющий вопрос, какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все", просто "одни в меньшей степени, другие в большей степени".

"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал глава Минфина.

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Министр затруднился ответить, имеет ли влияние на таможню заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, курирующий работу правоохранительных органов.

"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал Марченко.

Согласно положениям Кабмина, Государственная таможенная служба, как и Государственная налоговая служба, координируются Кабинетом министров через министра финансов.

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Топ комментарии
+7
😂😂😂😂так это все знают кто на таможне кормится.мне только одному кажется что это недоразумение марченко даже не скрываемое паливо для власти
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09.08.2023 10:53
+3
Звичайно ,контрабанда і побори неможливі без їх участі , просто "одні меншою мірою, інші більшою мірою"
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09.08.2023 10:53
+2
Повз таке корито не одна свиня не пройде, не засунувши туди своє рило.
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09.08.2023 11:34
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Тобто Єрмак.
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09.08.2023 10:53 Ответить
😂😂😂😂так это все знают кто на таможне кормится.мне только одному кажется что это недоразумение марченко даже не скрываемое паливо для власти
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09.08.2023 10:53 Ответить
Приехали.... У семи нянек дитя без глаза.
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09.08.2023 10:53 Ответить
так они "нянчат" для своих карманов, так что поговорка не к месту
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09.08.2023 11:33 Ответить
Звичайно ,контрабанда і побори неможливі без їх участі , просто "одні меншою мірою, інші більшою мірою"
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09.08.2023 10:53 Ответить
чим цих органів більше, тим і міра більша і мірило і побори
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09.08.2023 12:02 Ответить
Криша контролює надходження в злодійський общак...
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09.08.2023 10:54 Ответить
підар за підаром наблюдає і самому головноКомандуючому підару заносить....а нам всім кажуть щоб ми мовчали...бо не на часі розкачувати човен.
щоб ви всі,хто краде в УКРАЇНЦІВ виздихали!
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09.08.2023 10:54 Ответить
І негласно отримують за цей,типу "контроль".
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09.08.2023 10:54 Ответить
А у відносинах воєнкомів з митниками та прикордонниками хто кого того... "контролює"?
Воєнком Борисов не власною ж персоною переправляв за кордон кожного ухилянта.
Все насправді дуже просто. Всі державні структури працюють по принципу "я - тобі / ти - мені".
Всі у цьому лайні пов'язані між собою. Тому прикордонники спокійно випускають втікача Трубіцина, тому що в нього "разрєшеніє" з підписом Буданова, якого "хтось попросив". Саме тому йде судилище в нашому чесному й непідкупному суді над полковником Червінським.
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09.08.2023 13:53 Ответить
Які існують законні підстави для "негласного контролю"?
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09.08.2023 10:57 Ответить
оце негласний - означає кришує і відкати? якщо відмовитись від евфемізмів...
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09.08.2023 10:57 Ответить
Всі хочуть бути поближче до грошенят -- непереборна тяга наших очільників до прекрасного
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09.08.2023 11:03 Ответить
Немає що коментувати без емоцій.
Вражини. Черга в пузо а не мільйонні застави. З такими скотинами - у нас тилу немає
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09.08.2023 11:08 Ответить
всі все знають. кожне прізвище, кожну пику.
ця лялька на прив'язі марченко, перднуть боїться без дозволу. а тут типу, правду матку ріже.
щось, починає сильно набридати, ця показушна "боротьба" зе!лідора **********.
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09.08.2023 11:10 Ответить
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09.08.2023 11:11 Ответить
Фактичний контроль всіма гілками, і над митницею теж, здійснюється з ОПи.
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09.08.2023 11:20 Ответить
Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати Джерело: https://censor.net/ua/v3436288
А я буду: це СБУ.
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09.08.2023 11:27 Ответить
Повз таке корито не одна свиня не пройде, не засунувши туди своє рило.
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09.08.2023 11:34 Ответить
Капитан очевидность,конечно если мелкий инспекторишко не передаст нужную долю вовремя наверх или наедет на хлопа,который уже оплатил послуги через большой офис,то к нему придут все сто левоохранительных контор и будет ему капздец.
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09.08.2023 11:40 Ответить
то може справа не в митниці а в цих "контролерах" ???
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09.08.2023 12:25 Ответить
В країні не існує Премьера,як інституції.
Не існує Кабмину.
Не існує міністрів.
Не існує Голови ВР.
Так самої не існує ВР,як головного державного органу.
Все узурповано ОП
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09.08.2023 12:49 Ответить
 
 