Негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы, - Марченко. ВИДЕО
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Все правоохранительные органы имеют непосредственное отношение к таможне.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, "негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы".
На уточняющий вопрос, какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все", просто "одни в меньшей степени, другие в большей степени".
"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал глава Минфина.
Министр затруднился ответить, имеет ли влияние на таможню заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, курирующий работу правоохранительных органов.
"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал Марченко.
Согласно положениям Кабмина, Государственная таможенная служба, как и Государственная налоговая служба, координируются Кабинетом министров через министра финансов.
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щоб ви всі,хто краде в УКРАЇНЦІВ виздихали!
Воєнком Борисов не власною ж персоною переправляв за кордон кожного ухилянта.
Все насправді дуже просто. Всі державні структури працюють по принципу "я - тобі / ти - мені".
Всі у цьому лайні пов'язані між собою. Тому прикордонники спокійно випускають втікача Трубіцина, тому що в нього "разрєшеніє" з підписом Буданова, якого "хтось попросив". Саме тому йде судилище в нашому чесному й непідкупному суді над полковником Червінським.
Вражини. Черга в пузо а не мільйонні застави. З такими скотинами - у нас тилу немає
ця лялька на прив'язі марченко, перднуть боїться без дозволу. а тут типу, правду матку ріже.
щось, починає сильно набридати, ця показушна "боротьба" зе!лідора **********.
А я буду: це СБУ.
Не існує Кабмину.
Не існує міністрів.
Не існує Голови ВР.
Так самої не існує ВР,як головного державного органу.
Все узурповано ОП