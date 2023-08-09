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В Крыму аниматоры танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": россияне заставили их извиниться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцующих в аквапарке под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".

На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна", передает Цензор.НЕТ.

Уже вечером их заставили принести извинения россиянам.

"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они.

Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и борец!"

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Топ комментарии
+28
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09.08.2023 11:22
+25
До речі, ніхто не звертав увагу на те що у рашистській пісні "Я руССкій" є такі слова - "Я руССкій, всєму міру НА ЗЛО."?! Бо я не розумію, чому НА ЗЛО, а не НА ДОБРО вони бажають бути "руССкімі"?! Інакше ніяк?! Ну от лише ЗЛО від них світу й виходить!
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09.08.2023 11:30
+23
как говорится" первое слово дороже второго" ну извинились чуть не смеялись над своими словами
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09.08.2023 11:12
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09.08.2023 11:12 Ответить
как говорится" первое слово дороже второго" ну извинились чуть не смеялись над своими словами
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09.08.2023 11:12 Ответить
Насильно мил не будешь.
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09.08.2023 11:27 Ответить
Раша гудбай
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09.08.2023 11:12 Ответить
Имхо,этим аниматорам пох подо что танцевать.Крысчанам нравиться песня Верки,а не Украина.
Так что пусть танцуют под "ватное" "Владимир Путин - молодец".
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09.08.2023 11:19 Ответить
Ой д#билы...
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09.08.2023 11:20 Ответить
могли изнасиловать, срок впаять или хуже кувалдой того
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09.08.2023 11:20 Ответить
Ну, такая же шняга и у нас канает. Смотрится убого что там, что здесь.
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09.08.2023 11:21 Ответить
Но есть нюанс - мы ни на кого не нападали.
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09.08.2023 11:38 Ответить
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09.08.2023 11:22 Ответить
Браво. Перший раз зустічаю таке вірне спостереження
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09.08.2023 12:19 Ответить
Дівчата потерпіть ми все розуміємо
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09.08.2023 11:27 Ответить
Краще казати ПОЧЕКАЙТЕ, бо це нехай рашисти терплять, а ми лише чекаємо!
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09.08.2023 11:32 Ответить
Цей ізвінятєль може попастися дівчатам, коли у них не танцювальний настрій буде.
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09.08.2023 11:27 Ответить
Сподіваюсь що так незабаром й буде, і вже не вони, а він пред ними буде звинятися!!!
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09.08.2023 11:31 Ответить
До речі, ніхто не звертав увагу на те що у рашистській пісні "Я руССкій" є такі слова - "Я руССкій, всєму міру НА ЗЛО."?! Бо я не розумію, чому НА ЗЛО, а не НА ДОБРО вони бажають бути "руССкімі"?! Інакше ніяк?! Ну от лише ЗЛО від них світу й виходить!
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09.08.2023 11:30 Ответить
Блін, Сердючка стала втіленням екстримізму! Данилко разлагає! Раша гудбай ,нах ,йо в рт!
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09.08.2023 11:36 Ответить
Сильний вибух пролунав у Московській області

UPD: росЗМІ повідомляють, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі який входить до складу ВПК
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09.08.2023 11:40 Ответить
Видео
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09.08.2023 11:41 Ответить
Коцапи,співайте:'******** пу нам всім *******"
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09.08.2023 11:43 Ответить
Потужний трах-бабах пролунав і в Криму в Джанкої: про потужний вибух об 11:37 з боку Красногвардійського написали місцеві Телеграм-канали
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09.08.2023 11:50 Ответить
Политик, лидер и борець!"..... - АПОКАЛІПТИЧНИЙ *******..
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09.08.2023 12:26 Ответить
Ничего страшного)) показательно извинялись за то НЕ показательно танцевали) а значит будут еще танцевать по настоящему и не перед кем не извиняясь!
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09.08.2023 12:38 Ответить
ну в якій ще країні складають пісні про діючого президента !!?? Хіба що в північній кореї така муйня процвітає.. І на рашці )))). два довбаних ізгоя у світі)))
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09.08.2023 12:38 Ответить
Путін все рівно здохне колись, а Україна вічна.
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09.08.2023 12:55 Ответить
хитра реклама анімаційної контори "чоко холідейз"
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09.08.2023 13:13 Ответить
Дівчатка , ми вас знайдемо
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09.08.2023 13:19 Ответить
А где третья строчка (Скоро уж ему... хм... конец)?
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09.08.2023 13:52 Ответить
 
 