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В Крыму аниматоры танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": россияне заставили их извиниться. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцующих в аквапарке под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".
На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна", передает Цензор.НЕТ.
Уже вечером их заставили принести извинения россиянам.
"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они.
Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и борец!"
Топ комментарии
+28 Перехватчик
показать весь комментарий09.08.2023 11:22
+25 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий09.08.2023 11:30
+23 Viktor Lisenko
показать весь комментарий09.08.2023 11:12
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Так что пусть танцуют под "ватное" "Владимир Путин - молодец".
UPD: росЗМІ повідомляють, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі який входить до складу ВПК