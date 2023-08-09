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Оккупанты цинично назначили Грозный "городом-побратимом" Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты назначили разрушенный город Мариуполь и столицу Чечни Грозный "городами-побратимами". "Соглашение" подписали мэр Грозного, родственник Рамзана Кадырова, Хас-Магомед Кадыров и оккупационный "мэр" Мариуполя Олег Моргун.

Об этом сообщается на сайте главы Чечни, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+16
ну так Грозный и Мариуполь были уничтожены русфашистами-конечно города-побратимы по горю...
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09.08.2023 12:05
+14
Не, ну если с етой точки зрения смотреть то даже не отличить оба освабажденные руцким миром города.
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09.08.2023 12:07
+8
Еще вот сестра абхазия которую тоже руSSкие спасли от цивилизации
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09.08.2023 12:12
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Які кончені! В черговий раз пробили дно
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09.08.2023 12:03 Ответить
там нема дна...
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09.08.2023 12:16 Ответить
ичкерийская школа художеств по заказу наркомана почечника
на плакате - три уродв смотрят в разные стороны - особенно отвернул от куйла свою свинячую морду кадырка
совпадение? не думаю
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09.08.2023 12:23 Ответить
Кадирка краде там усе до гвинтика. Любе Марік як брата. Пішов ти накуй побратим
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09.08.2023 12:57 Ответить
кадирка-брат зе?
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09.08.2023 14:13 Ответить
Брати за нещастям.
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09.08.2023 12:04 Ответить
Мабуть хочуть, щоб ЗСУ зробили Грозний схожим на Маріуполь?...
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09.08.2023 12:04 Ответить
Якщо мова йде про руйнування, то вони вже зроблені рашистами так як колись ними ж у Грозному!
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09.08.2023 12:11 Ответить
Мова йде про повторення руйнувань у Грозному...
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09.08.2023 12:13 Ответить
Москву надо сделать подобием Мариуполя и даже тщательнее. И потом присвоить наименование "Город-враг". Ну а потом может уже наши праправнуки будут думать что дальше с этой помойкой делать.
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09.08.2023 12:50 Ответить
ну так Грозный и Мариуполь были уничтожены русфашистами-конечно города-побратимы по горю...
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09.08.2023 12:05 Ответить
Не, ну если с етой точки зрения смотреть то даже не отличить оба освабажденные руцким миром города.
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09.08.2023 12:07 Ответить
Еще вот сестра абхазия которую тоже руSSкие спасли от цивилизации
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09.08.2023 12:12 Ответить
єднайтесь брати, проти московського ката!
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09.08.2023 12:10 Ответить
кадіркин кацапа на деньги имеет, моргуна за муку иметь будет....
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09.08.2023 12:15 Ответить
кірди - бєрди - ахмат - шах - огли - кадиров((((:
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09.08.2023 12:16 Ответить
Довбой@би розважаються.
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09.08.2023 12:16 Ответить
Розважаються гобліни перед смертю , бо їм здається , що вони захопили
частину Украіни назавжди 😠
здохнете всі на нашій землі , виродки ‼️
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09.08.2023 12:19 Ответить
Нечувана підлість большевиків(с)
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09.08.2023 12:21 Ответить
А коробки з шоколадом Корона це із Тростянця?
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09.08.2023 12:23 Ответить
А общим гербов "городов-побратимов" будет - ослица на фоне секс-шопа с вывеской "дон-дон"....
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09.08.2023 12:23 Ответить
Да пофіг
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09.08.2023 12:25 Ответить
иуда
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09.08.2023 12:26 Ответить
Мало що капати навигадують
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09.08.2023 12:28 Ответить
Насрать на это Гавно!
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09.08.2023 12:29 Ответить
Оце Маріуполю "щастя" підвалило! Вони навіть мріяти про таке не могли.
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09.08.2023 13:34 Ответить
Є такий макшанскький вислів: "******** нєт пакоя".
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09.08.2023 13:41 Ответить
Зрівняти обидва міста з землею, закопати 300 тис. людей і змусити дружити. Згоден - ібанутості намає меж.
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09.08.2023 14:35 Ответить
У русских два диагноза: шизофашизм и алконацизм.
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09.08.2023 15:10 Ответить
Эти города можно назвать побратимами,потому что они мужественно зашищались от варваров и практически были стерты с лица земли,слава воинам, которые зашишали эти города и продолжают зашишать по сей день
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09.08.2023 16:15 Ответить
А вони не пробували призначити Карфаген містом-побратимом Москви?
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09.08.2023 23:07 Ответить
 
 