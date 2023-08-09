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Оккупанты цинично назначили Грозный "городом-побратимом" Мариуполя. ВИДЕО
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Российские оккупанты назначили разрушенный город Мариуполь и столицу Чечни Грозный "городами-побратимами". "Соглашение" подписали мэр Грозного, родственник Рамзана Кадырова, Хас-Магомед Кадыров и оккупационный "мэр" Мариуполя Олег Моргун.
Об этом сообщается на сайте главы Чечни, передает Цензор.НЕТ.
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+16 Сергей Бромук 795c249b
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на плакате - три уродв смотрят в разные стороны - особенно отвернул от куйла свою свинячую морду кадырка
совпадение? не думаю
частину Украіни назавжди 😠
здохнете всі на нашій землі , виродки ‼️