Оккупанты цинично назначили Грозный "городом-побратимом" Мариуполя. ВИДЕО

Российские оккупанты назначили разрушенный город Мариуполь и столицу Чечни Грозный "городами-побратимами". "Соглашение" подписали мэр Грозного, родственник Рамзана Кадырова, Хас-Магомед Кадыров и оккупационный "мэр" Мариуполя Олег Моргун.

Об этом сообщается на сайте главы Чечни, передает Цензор.НЕТ.

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