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На Запорожском направлении бойцы 23 ОБр уничтожили враждебный наблюдательный пункт. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую силу на Запорожском направлении. Бойцы национальной гвардии поразили вражеский пункт наблюдения из дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевой птичкой гвардейцы доставили оркам подарок на наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий09.08.2023 13:33 Ответить Мне нравится 3
Said_
показать весь комментарий09.08.2023 14:05 Ответить Мне нравится 1
Анатолий Максимов f652e058
показать весь комментарий09.08.2023 14:09 Ответить Мне нравится 2
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