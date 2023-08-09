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На Запорожском направлении бойцы 23 ОБр уничтожили враждебный наблюдательный пункт. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую силу на Запорожском направлении. Бойцы национальной гвардии поразили вражеский пункт наблюдения из дрона-камикадзе.

Об этом сообщили в 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевой птичкой гвардейцы доставили оркам подарок на наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Кацапи , валіть до свого мухосранська , бо нічого вам не світить в Україні 😠
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09.08.2023 13:33 Ответить
СПОСТЕРЕЖНИЙ пункт.
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09.08.2023 14:05 Ответить
У тексті - пункт спостереження. Звідки взявся наглядовий у заголовку? Економите на редакторах?
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09.08.2023 14:09 Ответить
 
 