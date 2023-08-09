На Запорожском направлении бойцы 23 ОБр уничтожили враждебный наблюдательный пункт. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую силу на Запорожском направлении. Бойцы национальной гвардии поразили вражеский пункт наблюдения из дрона-камикадзе.

Об этом сообщили в 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Боевой птичкой гвардейцы доставили оркам подарок на наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

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