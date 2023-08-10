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Дрон-камикадзе, профинансированный сообществом Цензор.НЕТ, уничтожил БМП оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор дрона из ударной группы "Асгард" 120-й отдельной бригады территориальной обороны успешно поразил беспилотником вражескую боевую машину пехоты, несмотря на действие радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Украинский военный запустил дрон-камикадзе в тыл врага, чтобы поразить БМП. Однако российские оккупанты попытались помешать ему с помощью системы РЭБ. Беспилотник попал под ее действие и стал отклоняться от курса и терять высоту. Тем не менее, дрон-камикадзе успешно прошел зону действия вражеской системы радиоэлектронной борьбы и вышел на свою цель. Оператор дрона выбрал необходимый для поражения угол и поразил технику в задний сектор башни.

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Топ комментарии
+14
Молодці!Дрон дотягнув до цілі!
А на оптіко-механіческом заводе в сергієвом-пассате очень хорошо дыміт....
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09.08.2023 14:01
+8
Там судячи з пошкоджень, нехило штормить у підмосковії..рятують поранених із 100% обгорілою шкірою
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09.08.2023 14:15
+4
у кацапів по скрєпной традіції повинно бути 146% !
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09.08.2023 15:20
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Молодці!Дрон дотягнув до цілі!
А на оптіко-механіческом заводе в сергієвом-пассате очень хорошо дыміт....
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09.08.2023 14:01 Ответить
Там судячи з пошкоджень, нехило штормить у підмосковії..рятують поранених із 100% обгорілою шкірою
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09.08.2023 14:15 Ответить
у кацапів по скрєпной традіції повинно бути 146% !
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09.08.2023 15:20 Ответить
Так від ребУ штормило
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09.08.2023 14:06 Ответить
2 березня у статті "Рада планує виділити 30 мільярдів гривень на виробництво дронів в Україні" на Цензорі залишив коментар. "Але скажу про економічну сторону цього питання, відірвану від політичних реалій - зазвичай, любителі дронів самі їх збирають, бо виготовити дрон з компонентів, замовлених в інтернет-магазинах коштує в рази дешевше, ніж купити готові дрони, які до того ж коштують в Україні в рази дорожче ніж до війни та за межами України". І ось очам своїм не вірю - саме спільнота "Цензора" тепер збирає дрони, які майже щодня знищують ворожу техніку)
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09.08.2023 14:17 Ответить
The оракул!!! тільки спільнота цензора не збирає дрони, а донатить на них.
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09.08.2023 21:48 Ответить
Це дрон так головою крутить щоб дію РЕБ с себе скинути?
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09.08.2023 15:22 Ответить
знову в лобову броню?
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09.08.2023 19:37 Ответить
Продемонструєте, як правильно влучати? На вас розраховувати?
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09.08.2023 23:54 Ответить
Перднув, полегчало?
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10.08.2023 06:54 Ответить
Щось його так штормило ніби його зазомбувати хотіли.
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09.08.2023 22:44 Ответить
"профінансований спільнотою Цензор.НЕТ"

поправте заголовок на отакий нарешті

"...взамін вкрадених єрмаком коштів профінансований спільнотою Цензор.НЕТ "
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10.08.2023 10:28 Ответить
 
 