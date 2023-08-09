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Оккупанты вывезли детей Донбасса на военно-патриотические сборы в Пензу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне вывезли подростков из оккупированных городов Донбасса в лагерь "Гвардеец" в Пензе, где проходят военно-патриотические сборы.
Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк – подростков из этих городов вывезли в Пензу, где они с 1 по 18 августа проходят военно-патриотические сборы в лагере "Гвардеец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детей также свозили в российский Саранск, где под песни Газманова промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы".
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+8 Gary Grant
показать весь комментарий09.08.2023 15:04
+6 Амандрапапупа
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+6 Andry Moon
показать весь комментарий09.08.2023 15:23
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Трактор їде дыр-дыр-дыр мы за мыр, аби не було війни - країна пацифістів-свинопасів та грекосіячів
Радянська система була відстійною
Та хоч пластуни. Справа ж не в назві, а в ідеї. І дитячі табори повертати із зарницями всілякими.
Тільки не доводити до абсурду, як запорєбрікові "брати".
Вже найтупіші навіть у нас в Україні зрозуміли, що війни будуть завжди до закінчення роду людського - Амінь.
Як би нам отримати назад ЯО? - ось у чому питання
1. Не розмовляти кацапською!
2. Заборонити лікарську ковбасу! Її вигадали при совку!
Ні, ну у заборонах можна дійти до абсурду.
Треба вміти запозичувати корисні речі, а не вигадувати велосипед. Бо він може вийти з квадратними колесами.
І тут є 2 варіанти: або їхнє повне знищення або заборона пожиттєва на вїзд в україну
Прийняття закону про обовязкове проходження екзаменів на громадянство України з історієй і письмом ніяк не уникнути, сєпари і кацапи Україні не потрібні, особливо на виборах президента або у ВР, хто не пройде екзамен або заб` є на нього той отримає довідку на право проживання на території України.