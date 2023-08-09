Оккупанты вывезли детей Донбасса на военно-патриотические сборы в Пензу. ВИДЕО

Россияне вывезли подростков из оккупированных городов Донбасса в лагерь "Гвардеец" в Пензе, где проходят военно-патриотические сборы.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк – подростков из этих городов вывезли в Пензу, где они с 1 по 18 августа проходят военно-патриотические сборы в лагере "Гвардеец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей также свозили в российский Саранск, где под песни Газманова промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы".

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