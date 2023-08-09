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Оккупанты вывезли детей Донбасса на военно-патриотические сборы в Пензу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне вывезли подростков из оккупированных городов Донбасса в лагерь "Гвардеец" в Пензе, где проходят военно-патриотические сборы.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк – подростков из этих городов вывезли в Пензу, где они с 1 по 18 августа проходят военно-патриотические сборы в лагере "Гвардеец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей также свозили в российский Саранск, где под песни Газманова промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы".

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Топ комментарии
+8
Роблять з дітей пензюків.
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09.08.2023 15:04
+6
Ці яничари майбутні кати України.
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09.08.2023 15:12
+6
Мяско гарматне роблять...
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09.08.2023 15:23
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Роблять з дітей пензюків.
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09.08.2023 15:04 Ответить
Мяско гарматне роблять...
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09.08.2023 15:23 Ответить
ці підлітки вже 10 років як не з Україною... чого очікувати? вони вже манкурти по суті
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10.08.2023 07:32 Ответить
Тікайте хлопці з тих пєнзюків.
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09.08.2023 15:07 Ответить
Батьки не проти!?....
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09.08.2023 15:10 Ответить
Скоріш, повезли дітей підкацапенків.
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09.08.2023 15:12 Ответить
Ці яничари майбутні кати України.
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09.08.2023 15:12 Ответить
якби хоча б після 2014-го українські президенти не розповідали про "Повернути території дипломатичним шляхом" та про "Какая разница", а мілітаризували країну і вивозили дітей на військово-патріотичні збори, то й не напали б на нас

Трактор їде дыр-дыр-дыр мы за мыр, аби не було війни - країна пацифістів-свинопасів та грекосіячів
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09.08.2023 15:13 Ответить
радянська початкова військова підготовка ніяк незайва була раніше по школах..ну крім стройової частини. А надання первинної медико-санітарної допомоги, стрільби, поводження зі зброєю, вибухівкою, що робити при хімічних атаках - то треба повертати...ппи таких @обнутих сусідах
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09.08.2023 15:23 Ответить
нічого не потрібно вигадувати - у нас були школи Пластунів - там все було продумано. З невеликими змінами це потрібно вводити до шкіл.

Радянська система була відстійною
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09.08.2023 15:30 Ответить
Незнаю, в мене воєнрук прикольний мужик був)) в нього на уроках цікаво було))

Та хоч пластуни. Справа ж не в назві, а в ідеї. І дитячі табори повертати із зарницями всілякими.

Тільки не доводити до абсурду, як запорєбрікові "брати".
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09.08.2023 15:43 Ответить
Як би там не було в школах предмет "військова справа" має бути.

Вже найтупіші навіть у нас в Україні зрозуміли, що війни будуть завжди до закінчення роду людського - Амінь.

Як би нам отримати назад ЯО? - ось у чому питання
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09.08.2023 15:48 Ответить
Будапештський меморандум порушений вперше був у конфлікті з о.Тузла. тоді треба було починати думати, а зараз - розривати договір про неросповсюдження й підписи з меморандуму відкликати після війни. Й відбудовувати те, що самі зруйнували.
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09.08.2023 16:05 Ответить
коли прийде національний уряд, який хвилюватиметься не за ЛГБТ паради в Києві, що б сподобається Заходу, а за відновлення ядерного статусу, що викличе конфлікт із Заходом, тоді і вирішуватимемо - якщо прийде
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09.08.2023 16:13 Ответить
Да, но когда рванул реактор на ЧАЭС, на всей станции нечем было измерить реальные уровни радиации, а чуть ли не единственной защитой дыхательных путей был респиратор "лепесток"
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09.08.2023 15:42 Ответить
То інша історія. Але ж радянська сверхсекретність і звичайний довбо@бізм. Коли такі випробування реакторів відмовились проводити інші республіки, де такого ж типу реактори. А ми погодились.
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09.08.2023 15:46 Ответить
Да историю ЧАЭС знаю, изучал. Я про то, что вся эта подготовка не имела никакого смысла: людей жгли радиацией, как спички
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09.08.2023 15:48 Ответить
До чого Чорнобиль до війни??? Не змотуйтк ісорії до одного клубка.
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09.08.2023 15:56 Ответить
К тому, что вся советская подготовка против "ядерной войны" оказалась ерундой
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09.08.2023 16:19 Ответить
То пропонуєте нічого не робити?? До чого тут ядерка і війна звичайною зброєю? Чи багато в нас людей знають що робити при хімічній атаці? Або атаці із застосуванням фосфорних бомб?? Та половина не зможе нормально пов'язку накласти, або кров зупинити.
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09.08.2023 16:58 Ответить
Предлагаю прекратить ставить совковую подготовку в пример. Что делать - вам написали выше, уже всё придумано
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09.08.2023 16:59 Ответить
Пропоную:
1. Не розмовляти кацапською!
2. Заборонити лікарську ковбасу! Її вигадали при совку!

Ні, ну у заборонах можна дійти до абсурду.

Треба вміти запозичувати корисні речі, а не вигадувати велосипед. Бо він може вийти з квадратними колесами.
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09.08.2023 18:55 Ответить
Бесплатное мясо. Которое рашисты бросят на войну с нами же.
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09.08.2023 15:13 Ответить
А наші чиновники та депутати СВОЇХ дітей вивезли в Монако.... теж мені новина...
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09.08.2023 15:13 Ответить
Сумно це визнавати але ці діти вже втрачені

І тут є 2 варіанти: або їхнє повне знищення або заборона пожиттєва на вїзд в україну
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09.08.2023 15:21 Ответить
хай проживають на території України але без права голосу і обіймати держпосади навіть в ЖЕКу - це не критично, буде дешева рабсила для будівництва, лісгоспах і у сільському господарстві.
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09.08.2023 23:08 Ответить
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09.08.2023 15:22 Ответить
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09.08.2023 16:03 Ответить
Дітей Донбасу? Це що якась країна? Ніколи не чув про дітей Полісся чи Слобожанщини.
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09.08.2023 16:33 Ответить
ВСІ УКРАЇНЦІ В КУРСІ ЩО МИ ВЖЕ ЯК 8 РОКІВ ЯК ЗАМІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДОНБАСУ МАЄМО МАНКУРТІВ ?
Прийняття закону про обовязкове проходження екзаменів на громадянство України з історієй і письмом ніяк не уникнути, сєпари і кацапи Україні не потрібні, особливо на виборах президента або у ВР, хто не пройде екзамен або заб` є на нього той отримає довідку на право проживання на території України.
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09.08.2023 23:03 Ответить
Логічно зробили: "пусть хахли і сражютса за сваю свабоду. Хателі ж етово самі". Це відповідь для тих, хто хоче реінтегрувати Донбас в Україну. Юлька в 2014-му казала правду, що їх потрібно відгородити від України колючим дротом і хай собі там і живуть. Вона знала, що за контингент там проживає.
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10.08.2023 00:50 Ответить
Виховують яничар
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10.08.2023 01:47 Ответить
 
 