РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7296 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
18 231 31
война (46939) ликвидация (1952) Авдеевка (2218) дроны (2129)

Воины ВСУ ударом с беспилотника ликвидировали группу оккупантов, управлявших дронами-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские аэроразведчики совместно с контрразведкой СБУ ликвидировали группу операторов, управлявших российскими дронами-камикадзе на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в подразделении управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уничтоженная группа операторов дронов принадлежала к так называемой "1-й Славянской бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ".

Читайте также: Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
ти сліпий? вони тільки відбігли від вікон, а дрон наздогнав та вибухнув в середині, а не біля вікон, може дві-три гниди й успіли здриснути подалі, а іншим дісталося
показать весь комментарий
09.08.2023 17:08
+17
"Рой VOZмездія" вони обізвалися. Кому і за що ви "возмєздіє" робите,підараси? За шахтарську зарплату в 1000$ при Україні? Гандони й@бані. Всіх в пекло.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:04
+16
коменти цікаві
показать весь комментарий
09.08.2023 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
prosto pesnja
показать весь комментарий
09.08.2023 16:54 Ответить
Браво! Произошла экстренная демилитаризация банды скрепных "дроноводов"!
Похоже, что они получили предупреждение об атаке дрона, но "долго запрягали"...
Прекрасная, слаженная работа контрразведки СБУ и пилота fpv-дрона.
показать весь комментарий
09.08.2023 19:55 Ответить
Дуже сильно сумніваюся, що там хоч когось ліквідували. Кацапи так швидко дали по тапкам, що Усейн Болт би сильно позаздрив
показать весь комментарий
09.08.2023 16:54 Ответить
Але того здоров"я в них вже точно не буде))))
показать весь комментарий
09.08.2023 17:03 Ответить
Зате свинособаки,перев'язуючи свої кінцівки будуть знати що їх кругом достануть.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:07 Ответить
ти сліпий? вони тільки відбігли від вікон, а дрон наздогнав та вибухнув в середині, а не біля вікон, може дві-три гниди й успіли здриснути подалі, а іншим дісталося
показать весь комментарий
09.08.2023 17:08 Ответить
Чітко видно 2х які втекли(зліва зверху)в пройомах,цікаво що то за споруда колись була.
показать весь комментарий
09.08.2023 19:56 Ответить
5 секунд було на с..б. Але ж і дрон всередину залетів.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:30 Ответить
да похер. Теперь эти пид@расы знают, что их тут убьют...
показать весь комментарий
09.08.2023 18:00 Ответить
Дуже сильна на сомневайся-твая мамка незаймана..
показать весь комментарий
09.08.2023 18:34 Ответить
До посту 16.54...
показать весь комментарий
09.08.2023 18:35 Ответить
Рашисте! Не бігай від українського fpv- дрону! Вмреш втомленим!
показать весь комментарий
09.08.2023 20:32 Ответить
Фейк! "Доктор Ліза" може підтвердити...
показать весь комментарий
09.08.2023 16:57 Ответить
"Рой VOZмездія" вони обізвалися. Кому і за що ви "возмєздіє" робите,підараси? За шахтарську зарплату в 1000$ при Україні? Гандони й@бані. Всіх в пекло.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:04 Ответить
Так і гепнуло в середині, Тай облуда по керуванню безпілотниками варта більш ніж кацап
показать весь комментарий
09.08.2023 17:04 Ответить
Хорошо попали.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:08 Ответить
коменти цікаві
показать весь комментарий
09.08.2023 17:24 Ответить
правильно. Свинья - полезное животное в хозяйстве, в отличии от кацапов, от которых толку никакого, только убивать как комаров или тараканов
показать весь комментарий
09.08.2023 21:13 Ответить
Еще ими можно кормить свиней
показать весь комментарий
09.08.2023 23:59 Ответить
Хто маладєц? ЗСУ маладєц !!!
показать весь комментарий
09.08.2023 17:32 Ответить
Не для какой -нибудь Анюты
В Посаде делаются "салюты"!

(с) КП "Мысли и афоризмы".
показать весь комментарий
09.08.2023 19:46 Ответить
********, точнісінько не наші.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:38 Ответить
а там угорі в розваленому вікні бігло Воно.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:44 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 17:44 Ответить
********** поруч з місцем вибуху в Московській області (https://t.me/Tsaplienko/37212) дуже схожі на китайські 85-мм снаряди, принаймні, на перший погляд.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:45 Ответить
Або на корейські - подарунок Ина Шойгу.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:34 Ответить
Дякую, парни! Мы, этих орков, к себе не звали. Любой орк в Украине-потенциальный враг. Непонятно, каким образом он защищает "родину" на территории чужого суверенного государства. Хорошим "русским"-хорошие гробы, плохим "русским"-плохие гробы-черные пакеты...
показать весь комментарий
09.08.2023 17:53 Ответить
Дрон-камікадзе в хату!
показать весь комментарий
09.08.2023 18:48 Ответить
И получился наVOZ
показать весь комментарий
09.08.2023 19:34 Ответить
Гастелло.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:05 Ответить
 
 