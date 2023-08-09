Воины ВСУ ударом с беспилотника ликвидировали группу оккупантов, управлявших дронами-камикадзе. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики совместно с контрразведкой СБУ ликвидировали группу операторов, управлявших российскими дронами-камикадзе на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в подразделении управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Уничтоженная группа операторов дронов принадлежала к так называемой "1-й Славянской бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ".

Читайте также: Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО