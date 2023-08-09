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Воины ВСУ ударом с беспилотника ликвидировали группу оккупантов, управлявших дронами-камикадзе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские аэроразведчики совместно с контрразведкой СБУ ликвидировали группу операторов, управлявших российскими дронами-камикадзе на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в подразделении управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Уничтоженная группа операторов дронов принадлежала к так называемой "1-й Славянской бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ".
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показать весь комментарий09.08.2023 17:08
+17 Gary Grant
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показать весь комментарий09.08.2023 17:24
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Похоже, что они получили предупреждение об атаке дрона, но "долго запрягали"...
Прекрасная, слаженная работа контрразведки СБУ и пилота fpv-дрона.
В Посаде делаются "салюты"!
(с) КП "Мысли и афоризмы".