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Бойцы 3-й ОШБр зачищают окопы от российских солдат и берут оккупантов в плен: "Зажми рану, ты уже белый весь! Не двигайся, кровью истечешь!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Бахмутом бойцы 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен трех оккупантов и оказали им медицинскую помощь.
Видео опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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А в тилу, тихим сапом, суддівські «чудять» під час московської війни!!
ЗАПОВІТ ОАСКУ: ДО ЛІКВІДАЦІЇ СУД СКАСУВАВ ЛЮСТРАЦІЮ ЕКСПРАЦІВНИКАМ КДБ ТА НЕДОБРОЧЕСНИМ ПРОКУРОРАМ
https://www.slidstvo.info/articles/zapovit-oasku-do-svoiei-likvidatsii-sud-skasuvav-liustratsiiu-ekspratsivnykam-kdb-ta-nedobrochesnym-prokuroram/
Чому ми не НАТО…
всі здохнути ,
але для обміну наші захисники дбають 😠