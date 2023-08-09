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война (46939) ликвидация (1952) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

Бойцы 3-й ОШБр зачищают окопы от российских солдат и берут оккупантов в плен: "Зажми рану, ты уже белый весь! Не двигайся, кровью истечешь!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Бахмутом бойцы 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен трех оккупантов и оказали им медицинскую помощь.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ ударом с беспилотника ликвидировали группу оккупантов, управлявших дронами-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Наші хлопці спасають кацапню , а в мене зла не хватає бо вони повинні
всі здохнути ,
але для обміну наші захисники дбають 😠
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09.08.2023 18:21
+25
Залишайтесь живими, хлопці.
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09.08.2023 18:26
+22
Слава захисникам України !!
А в тилу, тихим сапом, суддівські «чудять» під час московської війни!!
ЗАПОВІТ ОАСКУ: ДО ЛІКВІДАЦІЇ СУД СКАСУВАВ ЛЮСТРАЦІЮ ЕКСПРАЦІВНИКАМ КДБ ТА НЕДОБРОЧЕСНИМ ПРОКУРОРАМ

https://www.slidstvo.info/articles/zapovit-oasku-do-svoiei-likvidatsii-sud-skasuvav-liustratsiiu-ekspratsivnykam-kdb-ta-nedobrochesnym-prokuroram/

Чому ми не НАТО…
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09.08.2023 18:18
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Слава захисникам України !!
А в тилу, тихим сапом, суддівські «чудять» під час московської війни!!
ЗАПОВІТ ОАСКУ: ДО ЛІКВІДАЦІЇ СУД СКАСУВАВ ЛЮСТРАЦІЮ ЕКСПРАЦІВНИКАМ КДБ ТА НЕДОБРОЧЕСНИМ ПРОКУРОРАМ

https://www.slidstvo.info/articles/zapovit-oasku-do-svoiei-likvidatsii-sud-skasuvav-liustratsiiu-ekspratsivnykam-kdb-ta-nedobrochesnym-prokuroram/

Чому ми не НАТО…
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09.08.2023 18:18 Ответить
Новое видео с центра событий в Сергиевом Посаде https://www.youtube.com/watch?v=b9kneWPMpeI&pp=ygUt0JLQt9GA0YvQsiDQsiDQodC10YDQs9C40LXQstC-0Lwg0J_QvtGB0LDQtNC1
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09.08.2023 18:45 Ответить
Обнаружилась воронка от ракеты
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09.08.2023 18:48 Ответить
яка ракета не пишіть казочок, прильоту не було, там або диверсія або банальна рокужопість через роботу у три зміни.
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09.08.2023 20:29 Ответить
нанах0й!
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09.08.2023 18:18 Ответить
Наші хлопці спасають кацапню , а в мене зла не хватає бо вони повинні
всі здохнути ,
але для обміну наші захисники дбають 😠
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09.08.2023 18:21 Ответить
Кожне збережене нікчемне життя орка - шанс на визволення з полону нашого Героя.
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09.08.2023 21:01 Ответить
У орков специальные команды норы роют и ходывот вот и приходится нашим время на их зачистку тратить а некоторые еще трындят с диванов почему медленно наступают.
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09.08.2023 18:25 Ответить
та да... дам и кассетные не помогут....
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10.08.2023 08:06 Ответить
Залишайтесь живими, хлопці.
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09.08.2023 18:26 Ответить
Хлопці, навіщо ви рятуєте і берете в полон цю нечисть? Ліквідація на місці!
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09.08.2023 18:30 Ответить
а нашіх полнених ти за свою шкуру будеш визволять. Азовці рік у полоні. не твоя собача справа що Азовці роблять
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09.08.2023 20:12 Ответить
Ну і навіщо це? Кацапи в полон українців не беруть, а якщо і взяли кого, то першим і посилають, щоби показав позиції (і свої ж за 200-тять)
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09.08.2023 18:30 Ответить
Обмінний фонд потрібен. Нашіх у полні теж багато.
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09.08.2023 20:06 Ответить
Обмінний фонд? На кого міняти? Цей обмінний фонд - це фонд збереження життів кацапам, аж зовсім не визволення полонених. Їх там вже майже немає. Одні в землі, другі ідуть щитом на свої ж позиції під час кацапських штурмів і свої ж їх і 200-тять.
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09.08.2023 22:41 Ответить
Обмінний фонд звичайно потрібний, але і одноногий кацап це теж обмінний фонд.
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09.08.2023 23:09 Ответить
Орли Білецького !
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09.08.2023 18:35 Ответить
Дмитра Кухарчука .
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09.08.2023 20:36 Ответить
Друга Сліпа
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09.08.2023 23:52 Ответить
Суки кацапские, спасают ещё ваши никчёмные жизни наши бойцы, которых вы пришли убивать на НАШЕЙ земле, ощущаете насколько вы **** никчёмные глисты?
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09.08.2023 18:40 Ответить
Полностью согласна! Но они им для обмена на наших мальчиков нужны, да и Европейскую конвенцию соблюдают. Слава защитникам Украины!!!
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09.08.2023 19:41 Ответить
Треба було навпаки - рухайся більше кров'ю стечеш скоріше 😂
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09.08.2023 18:40 Ответить
Змішані почуття від побаченого. Ніби й треба поповнювати обмінний фонд полоненими орками. З іншого боку, їх треба максимально знищувати. З полоненими москало-підарами слід поводитись так, щоб або здихали поступово від виснаження, або невдовзі після обміну. Особливо шкода якісні перев'язувальні матеріали і турнікети, витрачені на зупинку кровотечі в цього біосміття. Також шкода часу і зусиль, витраченого нашими бійцями на першу медичну допомогу цим нелюдам. Бо на передовій 5 хвилин, згаяних на бинтування одного орка, може коштувати життя цілому підрозділу ЗСУ: згори засіче "Орлан", а опісля може накрити підарська арта. Їм насрати, що в цей час надається мед.допомога їхнім же солдатам. Мокало-фашисти ніколи не шкодувпли своїх одноразових "ваньок"
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09.08.2023 18:45 Ответить
Три підорас - три азовця з Оленівки, які вальнуть 20 підарів. Діалектика
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09.08.2023 23:55 Ответить
Накрий Покровом своїм ,Пресвята Богородице , воїнів світла,братів наших!
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09.08.2023 18:49 Ответить
Ну то не рухайте його, нехай сидить!
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09.08.2023 18:54 Ответить
Хробаки. Ще й стріляють, трясця.
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09.08.2023 19:00 Ответить
йому шо в сраку попало ?
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09.08.2023 19:54 Ответить
а там кругом дупа куди не поцілься
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10.08.2023 11:49 Ответить
так викладали на youtube відосик як полонених кормять, там їх тисячі... маже хто знає статистику чи дійсно йдуть обміни?
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09.08.2023 21:30 Ответить
У них 7+ у нас 1-2к
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09.08.2023 23:57 Ответить
Укрофантастіш ! СЛАВА ЗСУ !
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10.08.2023 00:56 Ответить
Коли я бачу як наші працюють у мене така гордість проймає. А ще більша гордість, що вони лишаються людьми в таких умовах і після того, як оті підари поводяться з нашими полоненими. Я радію, що наші не розстрілюють беззбройних негідників, хоча безперечно вони того заслужили. Пишаюся нашими воїнами, бо вони Люди.
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10.08.2023 06:29 Ответить
 
 