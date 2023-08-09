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В Ставропольском крае РФ горит военная часть. ВИДЕО
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В Георгиевске в Ставропольском крае РФ горит воинская часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные власти сообщают, что горит вещевой склад.
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+31 акаб акабіч
показать весь комментарий09.08.2023 20:02
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Барабани то для душі!
Для пожежі-овочерізки. Вони будуть швидко кришити огірки, що на 90% складаються з води, та засипати ними полум'я.