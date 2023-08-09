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В Ставропольском крае РФ горит военная часть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Георгиевске в Ставропольском крае РФ горит воинская часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные власти сообщают, что горит вещевой склад.

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Топ комментарии
+31
прапорщик спзд.єв замітає сліди
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09.08.2023 20:02
+23
Та шото за день такий милий? Все горит на болотах.
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09.08.2023 20:04
+16
"всё что скрадено непосильным трудом, всё ж сгорело!"
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09.08.2023 20:07
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прапорщик спзд.єв замітає сліди
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09.08.2023 20:02 Ответить
без варіантів!
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09.08.2023 20:17 Ответить
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09.08.2023 21:53 Ответить
Та шото за день такий милий? Все горит на болотах.
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09.08.2023 20:04 Ответить
Ви що не курсі Серпень прийшов.
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09.08.2023 20:35 Ответить
Серпень по яйцям.
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09.08.2023 20:46 Ответить
Це добре !
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09.08.2023 20:05 Ответить
"всё что скрадено непосильным трудом, всё ж сгорело!"
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09.08.2023 20:07 Ответить
То є так!
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09.08.2023 20:07 Ответить
vsbu vsbu - надхнення бандерівця зрозуміле!
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09.08.2023 20:28 Ответить
Так, на теренах Полтавщини є такі , тим паче мама вчитель саме укр.мови
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09.08.2023 21:14 Ответить
Саме час палити військові частини, бо майже всіх орків пускають на Україні на мясо, тому у їх частинах лише вітер гуляє. С такою мясною тактикою їм вже не вистачить орків навіть військові частини захисити по всій расєє необьятной)
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09.08.2023 20:11 Ответить
Загуглив:Вероятность осадков-0%
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09.08.2023 20:12 Ответить
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09.08.2023 20:12 Ответить
Ну вот, печать Морока убрали со щита, тризуб повесили и вот результат. А говорят сказки, мистика...
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09.08.2023 20:14 Ответить
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09.08.2023 20:14 Ответить
не сувора омська баба ))
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09.08.2023 20:21 Ответить
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10.08.2023 12:15 Ответить
Тайга до речі теж палає у 11 провінціях. Такого бездумного знищення запланованих під тотальну вирубку лісів китайці кацапам не подарують.
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09.08.2023 20:44 Ответить
Там скільки тварин зійшлося поселфити, і не знайшлоя у вогні жодного боеприпаса, шоб іпанув. Пічаль
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09.08.2023 20:14 Ответить
Все згоріло . Бо в них не було БАРАБАНІВ. в достатній кількості.
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09.08.2023 20:35 Ответить
Та ні!
Барабани то для душі!
Для пожежі-овочерізки. Вони будуть швидко кришити огірки, що на 90% складаються з води, та засипати ними полум'я.
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09.08.2023 20:48 Ответить
Гари Гари ясна .....
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09.08.2023 20:47 Ответить
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09.08.2023 20:49 Ответить
Эх, дошел бы там этот пожар до складов с боеприпасами, было бы хорошо.. )
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09.08.2023 20:50 Ответить
Най собі горит
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09.08.2023 20:55 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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09.08.2023 20:56 Ответить
Карабаса в студію.
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09.08.2023 20:59 Ответить
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09.08.2023 21:50 Ответить
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09.08.2023 21:12 Ответить
переживаю - хоч би дощ не пішов.
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09.08.2023 21:15 Ответить
Гарна новина - як не крути…
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09.08.2023 21:55 Ответить
.. и огонь заметает все следы,а можно и оставшиесяместа дислокации тварей на болотах мацковии сжечь...
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09.08.2023 22:50 Ответить
Яка сумна новина
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10.08.2023 10:20 Ответить
 
 