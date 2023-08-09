От обстрела Запорожья погибли 3 человека, продолжается спасательная операция, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья российскими захватчиками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам".
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