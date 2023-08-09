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Запорожье (2340) обстрел (20241) Зеленко (75)

От обстрела Запорожья погибли 3 человека, продолжается спасательная операция, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали жилой квартал Запорожья: 2 человека погибли, есть раненые
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Топ комментарии
+13
Зеленський, ти чого стільки хабарників у раду привів??!!
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09.08.2023 21:01
+10
все на твоїй зеленій совісті котрої в тебе нема
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09.08.2023 21:02
+8
Бьют, суки, по Шевченковскому району города.
Рашисты все 314..ры!
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09.08.2023 21:17
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Нічого не викладуємо у мережу.
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09.08.2023 20:50 Ответить
Все вже виклали, в тому числi офiцiйно
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09.08.2023 21:41 Ответить
Ти вже покаявся?
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09.08.2023 20:50 Ответить
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09.08.2023 20:51 Ответить
ЇЇ "дарагой Лєанід Ільїчь" 9 травня 1981 року відкривав , так що пан Степан тут не при ділах. !
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10.08.2023 17:40 Ответить
Монумент "Батьківщина-мати" у Києві пропонують перейменувати на "Україна-мати". Рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.
мати е повинен бути справжній батько
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11.08.2023 09:42 Ответить
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11.08.2023 18:15 Ответить
Зеленський, ти чого стільки хабарників у раду привів??!!
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09.08.2023 21:01 Ответить
Всю монобільшісь.
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09.08.2023 21:03 Ответить
Ой, типу до Зе там суціль святоші були, ага.... ви це серйозно? Чи просто - на презика найлегше всі біди звалити? 👀
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09.08.2023 21:36 Ответить
Та зелені навіть ригів переплюнули.
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09.08.2023 21:55 Ответить
Раптом секрет - вони не зелені, вони щоразу перемальовуються ув "партію влади", сьогодні це Слуги народу, всора регіонали, до цього Батьківщина чи "Свобода" чи партія європи Порошенка. У vip-політиків немає батьківської партію, вони ж - політичні повії.
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09.08.2023 22:21 Ответить
не песди кацапская морда воруют только твои рыги зеленые и Емраковские твари
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10.08.2023 02:08 Ответить
Така вже наша бидлоеліта , так що немає чому дивуватись.
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10.08.2023 17:43 Ответить
зелебот не позорься гнида ватная - твое кодло будет сидеть в тюрьме за все что они творят сейчас
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10.08.2023 02:10 Ответить
Нічого не чув.
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09.08.2023 21:01 Ответить
все на твоїй зеленій совісті котрої в тебе нема
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09.08.2023 21:02 Ответить
Бьют, суки, по Шевченковскому району города.
Рашисты все 314..ры!
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09.08.2023 21:17 Ответить
Кожен з нас президент
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09.08.2023 21:18 Ответить
а чего ЗЕ-плесень не сообщает в своих видосиках что очередного его квартального депутата поймали на взятке ?
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09.08.2023 21:20 Ответить
Тому що це - не новина. Тому що крадуть всі. І тому - всенародне вже крадійство - ніразу не новина
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09.08.2023 21:38 Ответить
что значит крадут усi? крадут все те кого назначил зеленский - вот пусть и рассказывает как он посадил "своих кумовьев"
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10.08.2023 02:07 Ответить
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09.08.2023 21:21 Ответить
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09.08.2023 21:24 Ответить
А ви вїбіться головою об стіну,30 років стоявши раком.
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09.08.2023 21:32 Ответить
триждибл@ядські кацапи!
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09.08.2023 21:43 Ответить
Росія методично вибиває,вірніше відстрілює "руській мір" і моспархат з мізків її прихильників
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10.08.2023 08:40 Ответить
 
 