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Запорожская область (2246) РСЗО (145) HIMARS (202)

ВСУ с помощью HIMARS уничтожают российский РСЗО "Ураган" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры уничтожения российского РСЗО "Ураган" с помощью ракеты HIMARS на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовано в сети. 

Отмечается, что "бетонные пирамидки" линии Суровикина" не спасли экипаж российского РСЗО "Ураган" от четкого меткого выстрела "HIMARS".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ударами HIMARS уничтожили российскую гаубицу на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Читайте также: Аэроразведчики спецподразделения "KRAKEN" и артиллеристы нейтрализовали две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" и их экипажи. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
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09.08.2023 22:28
+13
Тільки курява знялася.
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09.08.2023 22:28
+10
Навіть не буде що складати в мішки. Пропали кацапи, напишуть, що втопилися, коли пішли купатися.
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09.08.2023 22:37
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09.08.2023 22:28 Ответить
це плануюча бімба.
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09.08.2023 22:33 Ответить
зато гарно
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09.08.2023 23:09 Ответить
в Запорізьких горах.
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09.08.2023 23:27 Ответить
Тільки курява знялася.
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09.08.2023 22:28 Ответить
Даст іс фантастіш! Зер гут!
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10.08.2023 00:13 Ответить
Навіть не буде що складати в мішки. Пропали кацапи, напишуть, що втопилися, коли пішли купатися.
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09.08.2023 22:37 Ответить
Krasyvo ocerednoj raz Himars otrabotal.Nado pobolse sto ix dali,togda byla bi legce ix i ispolzyvat ,na vsiom fronte
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09.08.2023 22:39 Ответить
тобі не пох як твої кацапи дохнуть?
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09.08.2023 22:53 Ответить
Расстояние большое. Время реакции маленькое.
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09.08.2023 23:06 Ответить
Чьотко......Красиво)))И прошу заметить,это не ураган....Это более менее новое,это Торнадо на шасси Камаза.
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09.08.2023 22:48 Ответить
Нифуя се... Кацапы испарились....Кацапы это жидкость?
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09.08.2023 23:10 Ответить
Кацапи це газ, точніше дух, руський дух, ще точніше сморід ...
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10.08.2023 09:09 Ответить
Ай красіво, бо у 2022 ці хвостовики кацапських "Ураганів" стирчали по всьому Харкову і області
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09.08.2023 23:17 Ответить
Кацапье там норм кассетными прорежают)знакомые на том направлении.вовремя конечно их подогнали,свинособаки уже норм оценили
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10.08.2023 00:04 Ответить
Одного медведа (алко-апокалипсиски) мало
появился якобы американского разлива (писюсосун капитолийский)

Fedya Medved

- а меня Федя
- ну и дура...

("Джентльмены удачи" - если что)
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09.08.2023 23:44 Ответить
Це що
или
Это что

Да - перформенс малограмотного бота (поди цельный младший лейтенант)
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10.08.2023 00:05 Ответить
А S Т А Н А В І Т Є С Ь ...... нє абіжайтє мальчікоф в трусіках ....
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09.08.2023 23:22 Ответить
******** отримали в Україні те, за чим вдерлися до неї!!
Слава Україні!!
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09.08.2023 23:27 Ответить
От цікаво : це "шарікі" так влупили, чи ************ ( але тоді ніяк не Хімарс)?
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09.08.2023 23:36 Ответить
"*************" - це і є "шарікі"! Просто вони можуть буть як циліндричної форми так і круглої Радянські в основному були циліндричні Американці ще з часів В"єтнаму використовували сферичні
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10.08.2023 08:56 Ответить
Не зовсім так. В касетному знаходяться *************, тобто додаткові ********** різноманітного призначення, там їх від десятків до сотен. А "шаріки", тобто кульки, це готові уламки в звичайному уламково-фугасному **********.

Зокрема у версії ракети M30A1 з 90-кг фугасною бойовою частиною кількість уламків складає 160 000 вже сформованих вольфрамових елементів.

Приклад касетного:



На відео як раз хаймарс з вольфрамовими готовими уламками ))
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10.08.2023 09:18 Ответить
Ти "сплутав "хєр" з пальцем" Касетні ********** складаються не з ДВОХ основних елементів а з ТРЬОХ
Перший - корпус ракети снаряду чи бомби Відіграє роль "******** контейнера"
Другий - корпуси "************** наповнені вибухівкою та готовими вражаючими елементами
Третій - самі вражаючі елементи
Такий ********* діє наступним чином: Доставляється до початкової точки враження за допомогою пострілу з ствола гармати запуску ракети чи ЛА Там корпус розкривається і суб********** висипаються чи примусово викидаються за допомогою виштовхуючого заряду ВР Суб********** накривають площу цілі ПРи падінні та ударі обтверду поверхню спрацьовують підривачі і вибух ВР суб*********у розкидає готові вражаючі елементи Є "двохелементні" ********** подібного типу - це наприклад радянські НУРС С-5С (начинені стріловидними елементами) чи основна маса зенітних ракет Однак вони не містять у собі "**************" Вони підриваються одномоментно - без проміжного розділення основного заряду
Якщо там "кульки" в твоєму тлумаченні - то ********* не є "касетним" - просто один з видів "шрапнельного"
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10.08.2023 11:06 Ответить
То все правильно колего, але по темі статті не підходить. Тут йдеться мова про HIMARS, а вони якраз і є шрапнельні, тобто уламково-фугасні з підривом над ціллю. Вони не касетні і не містять **************. Це чітко видно по характеру підриву, ціль накриває уламками, які очерчують явно видиме коло на землі, у випадку касетного БП було би видно багато маленьких підривів хаотично розкиданих по землі. HIMARS у нас вже давно, а касетні БП нам почали надавати тільки зараз )), і так, HIMARS теж може мати касетну БЧ ))
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10.08.2023 11:34 Ответить
"Умовив"!
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10.08.2023 11:46 Ответить
Экипажу кацапской РСЗО крепкого здоровья.
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10.08.2023 08:08 Ответить
Хотілося б більш яскравого фіналу (як вибухають "Буки"), але вже який є.
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10.08.2023 08:20 Ответить
іскандери не завадило так знежкоджувати.
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10.08.2023 09:06 Ответить
Каждому кацапу по вольфрамовому шарику в голову в качестве трофея))
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10.08.2023 09:16 Ответить
На довгу і вічну пам'ять ...
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10.08.2023 09:19 Ответить
Всі пишуть "як гарно", але тут жодного прямого влучання! Шо тут гарного? Три постріли поряд, чи ьув там ще екіпаж кідорів невідомо.
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10.08.2023 10:34 Ответить
Так подивися уважніше - після старту двох ракет два придурки чогось лазять по установці Один - між кабіною та ПУ а другий - збоку від "труб" ПУ Можливо - перевіряли чому не вийшла решта ракет - дебіли в армії ще не перевелися
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10.08.2023 11:10 Ответить
То я бачу, але далі іде склейка відео, тому хз чи залишились вони там чи нє, може до того був ще постріл мимо і вони втекли.
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10.08.2023 11:12 Ответить
Ну - і чого вони "втекли"? Чи не простіше "газонуть" і втекти на "Урагані"? Адже головне у ********* артилериста - "вистрелить" і "втекти з-під контрбатарейного удару" - зберігши техніку!
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10.08.2023 11:16 Ответить
Того шо побачили приліт поряд, того і втекли, так роблять у 90% всі екіпажи будь якої техніки, наші в тому числі.
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10.08.2023 11:19 Ответить
Тобі видніше Однак і враження самої установки - теж непоганий результат Бо кацапам ЗАРАЗ техніка потрібна А на її виготовлення час потрібен і ресурси
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10.08.2023 11:26 Ответить
Дай Боже установку добили
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10.08.2023 11:32 Ответить
Придивився при макс зумі, один з орків тікає у посадку одразу після першого прильоту поряд, інші двоє скоріш за все вже в посадці, бо їх і не видно. І машина стоїть ціла. А люди радіють - "як красіво", "як классно", ніфіга классного - 3 постріли у молоко. Лише один може подряпав установку. Завжди дивуюся людській наївності та тупості.
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10.08.2023 11:30 Ответить
Хто його знає Коли служив строкову службу то чув розмову СДшника та РЕБовця на Су-24 З розмови стало ясно, що літак - дуже вразлива мішень Достатньо пари пробоїн фюзеляжу і враження ключових вузлів - і ЛА стає "металоломом" Пробитий двигун і пошкоджена лопатка турбіни Розбита бортова РЛС Для цього достатньо однієї кулі з автомата чи СВД (особливо кулею БЗТ) А тут накрило установку осколочними снарядами Не виключено, що вузли управління та ПУ - "в решето"
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10.08.2023 11:41 Ответить
Розумію, Ви праві, сподіваюсь тут так само, дякую, аж настрій покращився
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10.08.2023 12:04 Ответить
дываний експерт а не пошел би ти *****, себался с краыни і важаешь себе війсковим ГУРУ, мудило повертайся,на Україну-рік вітянишь , потім рота відкривай
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11.08.2023 12:50 Ответить
Ти хто такий шоб мені вказувати, сам з окопа пишеш недойобок? Навчися писати для початку мурло тупе. Я живу в Німеччині 7 років, а отже ти йдеш накуй, куесосина.
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11.08.2023 13:09 Ответить
яка точність прилетіло так перелитило, розрахунок отримали квитки для концерту кобзона да ы уроган зесло на хрен
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11.08.2023 12:43 Ответить
 
 