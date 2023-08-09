ВСУ с помощью HIMARS уничтожают российский РСЗО "Ураган" на Запорожском направлении. ВИДЕО
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В сеть попали кадры уничтожения российского РСЗО "Ураган" с помощью ракеты HIMARS на Запорожском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовано в сети.
Отмечается, что "бетонные пирамидки" линии Суровикина" не спасли экипаж российского РСЗО "Ураган" от четкого меткого выстрела "HIMARS".
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+13 Fish Man
показать весь комментарий09.08.2023 22:28
+13 5 копійок
показать весь комментарий09.08.2023 22:28
+10 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий09.08.2023 22:37
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Пожалуйста, подождите...
появился якобы американского разлива (писюсосун капитолийский)
Fedya Medved
- а меня Федя
- ну и дура...
("Джентльмены удачи" - если что)
или
Это что
Да - перформенс малограмотного бота (поди цельный младший лейтенант)
Слава Україні!!
Зокрема у версії ракети M30A1 з 90-кг фугасною бойовою частиною кількість уламків складає 160 000 вже сформованих вольфрамових елементів.
Приклад касетного:
На відео як раз хаймарс з вольфрамовими готовими уламками ))
Перший - корпус ракети снаряду чи бомби Відіграє роль "******** контейнера"
Другий - корпуси "************** наповнені вибухівкою та готовими вражаючими елементами
Третій - самі вражаючі елементи
Такий ********* діє наступним чином: Доставляється до початкової точки враження за допомогою пострілу з ствола гармати запуску ракети чи ЛА Там корпус розкривається і суб********** висипаються чи примусово викидаються за допомогою виштовхуючого заряду ВР Суб********** накривають площу цілі ПРи падінні та ударі обтверду поверхню спрацьовують підривачі і вибух ВР суб*********у розкидає готові вражаючі елементи Є "двохелементні" ********** подібного типу - це наприклад радянські НУРС С-5С (начинені стріловидними елементами) чи основна маса зенітних ракет Однак вони не містять у собі "**************" Вони підриваються одномоментно - без проміжного розділення основного заряду
Якщо там "кульки" в твоєму тлумаченні - то ********* не є "касетним" - просто один з видів "шрапнельного"