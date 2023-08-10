Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 532-го дня войны с РФ.
Соответствующее вbдео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Основное за сегодня – длительные и очень детальные, важные совещания с нашими военными. Сначала – Ставка. Особый формат – узкий круг, только ключевые лица. Разбирали текущую ситуацию на передовой – на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время. Были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР.
Отдельно после этого произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами по обеспечению воинов боеприпасами, техникой.
Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А у пліснявих при владі - тільки бажання красти.
тупая гусеница..
@RudijLis·
Рада утворила ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. А її головою став голосистий Цабаль, який раніше своєю постановою заблокував закон про доплату 30 тисяч військовим
Усе, що влада незробила за свій ЧАС, ворог московський це використав проти Українців!!
Слава Україні та її Захисникам!
ну или хотя-бы на пожизненное этого упыря и всю его Емраковскую посадить
в них завдання всіх обікрасти і допомогти собі
Что плохого в том, что политик переходит в партию более соответствующую его взглядам?
Це схоже зелена формула перемоги. Ще є зелена формула миру, але вона в основному полягає у відправці Єрмака, щось і десь підписувати від імені народу України.
Тобто, кожен з нас повинен, а кожен з них ні.
Це кого він мав на увазі? Гунька, Дубинського і Коломойського?
Він ніц не вартий уже навіть як дешевий клоун і бульварний актор (ишка).
Все для фронта, все для перемоги