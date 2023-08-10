РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13686 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 059 83
война (46939) Зеленский (16565)

Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 532-го дня войны с РФ.

Соответствующее вbдео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Основное за сегодня – длительные и очень детальные, важные совещания с нашими военными. Сначала – Ставка. Особый формат – узкий круг, только ключевые лица. Разбирали текущую ситуацию на передовой – на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время. Были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР.

Отдельно после этого произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами по обеспечению воинов боеприпасами, техникой.

Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Закупівлями Резнікова по твоєму брехливому зеленому писку!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:03
+26
головний кришувальник корупції, бездарних кадрів та маріонетка ФСБ призначенців має заявити щось українському народу - і ми змушені це терпіти
показать весь комментарий
09.08.2023 23:05
+23
Моя ти рибка! А як же ж в очі ***** заглянути? Чонгар розмінувати? Красти де тільки можна? Ти хоч вночі спиш? Чи все наради, ставки проводиш? Наполеон недороблений зі свого дешевого кіна для дебілів.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У всіх українців.
А у пліснявих при владі - тільки бажання красти.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:01 Ответить
На державних посадах чи нардепами України точно не будуть ті, хто працює собі «на кишеню», а не заради України, - Зеленський.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:18 Ответить
перед фамилией зеленский теперь вместо имени нужно всегда писать брехун
показать весь комментарий
10.08.2023 02:30 Ответить
ЗАКРОЙТЕ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ его тупое хлебало что оно несет?
тупая гусеница..
показать весь комментарий
10.08.2023 02:29 Ответить
Так ПУСТЬ ЕРМАК И РЕЗНИКОВ ВЕРНУТ 37 МИЛЛИАРДОВ ВЫВЕДЕННЫХ В ОФШОРЫ
показать весь комментарий
10.08.2023 10:14 Ответить
Закупівлями Резнікова по твоєму брехливому зеленому писку!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:03 Ответить
Буратіна, ти хоч гривнею, окрім балачок, допоміг?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:04 Ответить
Потенціал слуг по крадіжках зашкалює
показать весь комментарий
09.08.2023 23:04 Ответить
головний кришувальник корупції, бездарних кадрів та маріонетка ФСБ призначенців має заявити щось українському народу - і ми змушені це терпіти
показать весь комментарий
09.08.2023 23:05 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 23:08 Ответить
Pandamonium

@RudijLis·



Рада утворила ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. А її головою став голосистий Цабаль, який раніше своєю постановою заблокував закон про доплату 30 тисяч військовим
показать весь комментарий
09.08.2023 23:08 Ответить
Может этот "голосистый' просто не пиарщик. Смотрю на этих 30 тыс. пиарятся те кому рейтинг поднять нужно. Маловато у них на старте выходит, а к финишу еще меньше будет)
показать весь комментарий
09.08.2023 23:15 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 23:16 Ответить
Притула конченый шлемазл - тоже зеленая плесень
показать весь комментарий
10.08.2023 02:32 Ответить
Цікаво, а влада в курсі, що має свою сраку рвати задля України? Народ і так віддає себе повністю: життям, грошима, здоров'ям.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:10 Ответить
Що значить " має свою сраку рвати задля України" !?!? Основна ідея нашої влади полягає в тому, щоб рвати сраку народу задля тієї ж влади і (трошечки) заради України! А свою вони гріють на Мальдівах.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:24 Ответить
Моя ти рибка! А як же ж в очі ***** заглянути? Чонгар розмінувати? Красти де тільки можна? Ти хоч вночі спиш? Чи все наради, ставки проводиш? Наполеон недороблений зі свого дешевого кіна для дебілів.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:11 Ответить
Потенціал ти закатав в асфальт.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:12 Ответить
дуже самокритично!))
показать весь комментарий
09.08.2023 23:29 Ответить
Лідор вільного світу, автарітєт глобального масштабу, інтєлєктуал
показать весь комментарий
09.08.2023 23:15 Ответить
Він заїбав уже рожи корчити! Чмо!
показать весь комментарий
10.08.2023 00:32 Ответить
Це він про асфальт чи дерева…
Усе, що влада незробила за свій ЧАС, ворог московський це використав проти Українців!!
Слава Україні та її Захисникам!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:18 Ответить
Це він про контрбатарейну боротьбу. Варто кацапам вистрілити один снаряд з будь-якої артилерійської установки, як тут же через лічені секунди в них летить снаряд Хаймарса. Повір, це дорого вартує. Це така допомога, з якою нічого не зрівняється. Бо ******* війна - це війна артилерій.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:24 Ответить
підлабузник зєльноий, ти вже прімєлькался
показать весь комментарий
09.08.2023 23:56 Ответить
Ти вже готовий 19 серпня йти на Майдан проти Зеленського? Чи ти тільки в коментарях можеш строчити?))
показать весь комментарий
10.08.2023 00:00 Ответить
я готовый и тысячи родственников погибших в первые недели месяцы от дейстсий ЗРАДНИКА зеленского - разорвать его на куски после войны
ну или хотя-бы на пожизненное этого упыря и всю его Емраковскую посадить
показать весь комментарий
10.08.2023 02:36 Ответить
Не перебільшуй. Ті локатори працюють зі швидкістю звука, який до них доходить (зі швідкістю 0,3 км / сек) приблизно через 1 хвилину після пострілу. Плюс на обробку, зв'язок, прийняття рішення. Плюс на підготовку Хаймарса до пострілу. І ще його ракета буде летіти до цілі майже хвилину
показать весь комментарий
10.08.2023 01:11 Ответить
корупціонери думають інакше,
в них завдання всіх обікрасти і допомогти собі
показать весь комментарий
09.08.2023 23:19 Ответить
коррупционеров привел с собой зеленский и ни одного не посадил значит он их прикрывает от правосудия
показать весь комментарий
10.08.2023 02:37 Ответить
Я вот думал, на кого весь этот словесный зелёный понос рассчитан? На каких кретинов? Но,с другой стороны, 73% голосовали за него, миллионные подписчики на Фейгина, Арестовича, Жданова, Пионтковского, Свитана и прочих уродов. И картина, как-то сама собой сложилась.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:19 Ответить
На кацапії є отряди хутіна, в нас скоро будуть отряди Зермака.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:25 Ответить
Кругом одним уроды. Сочувствую вам. У вас прям как у кацапов "кругом одни враги"
показать весь комментарий
09.08.2023 23:27 Ответить
Українцям фантастично повезло. На чолі партії #СлугаНароду, де повно колаборантів, зрадників, корупціонерів, українофобів, непрофесіоналів, стоїть кристально чистий політик.

показать весь комментарий
09.08.2023 23:33 Ответить
Так, в порівнянні з іншими він просто святий. Він не бігав в 90-х роках з бандами, він не займався приватизацією державних підприємств в 90-х, він не сидів у владі біля державного корита десятиліттями, стрибаючи з однієї партії в іншу. Які можуть бути претензії?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:39 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 23:41 Ответить
Так, і ніколи не було такої війни
показать весь комментарий
09.08.2023 23:45 Ответить
Так нікому було її привести! Не було такої влади, щоб була готова злити країну крємлядям!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:57 Ответить
Перед цим була )
показать весь комментарий
10.08.2023 00:01 Ответить
звичайно не було-та якби не будо то і лідора шапіто вже б довно не було
показать весь комментарий
10.08.2023 08:20 Ответить
На окупованих територіях де володарювали слуги. 90% з них співпрацюють з окупантами. А де були представники ЄС, останні були, або убиті, або заарештовані рашистами. Цікаво, а для зе білів це покажчик чого?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:44 Ответить
Не знаю, питайте у зебілів
показать весь комментарий
09.08.2023 23:46 Ответить
А ви не зебіл? Значить на зарплаті у падляка.
показать весь комментарий
10.08.2023 01:01 Ответить
ты что дурак ватный или притворяещься ? зеленский с Емраком предал народ Украины это хуже в 100 раз чем бандюки 90-х
показать весь комментарий
10.08.2023 02:42 Ответить
За чотири роки керування "коритом" він ( і його шобла) своє вже надолужили ...такого пограбунку держави країна не пам'ятає за всі 30 років....
показать весь комментарий
10.08.2023 07:49 Ответить
Что плохого в приватизации гос предприятий?
Что плохого в том, что политик переходит в партию более соответствующую его взглядам?
показать весь комментарий
10.08.2023 13:42 Ответить
а ты что не кацап? ты есть Емраковская мразь
показать весь комментарий
10.08.2023 02:40 Ответить
там миллиона кацапских" подписчиков" и ботоферма пригожина подоляка
показать весь комментарий
10.08.2023 02:38 Ответить
Воно починає нервувати.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:19 Ответить
Йорзає
показать весь комментарий
10.08.2023 10:21 Ответить
"Завдання у всіх в Україні одне - збільшувати потенціал наших можливостей на фронті....." - звісно! Робити це з допомогою серіалів, доньок, що хочуть "домой в Монако", пакетів з доларами під столом, диванів з баксами в них, віллами в Іспанії, Монако, відпочинками на Мальдівах, та веселими перегонами на ворованих гуманітарних Chevrolet!
Це схоже зелена формула перемоги. Ще є зелена формула миру, але вона в основному полягає у відправці Єрмака, щось і десь підписувати від імені народу України.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:20 Ответить
Біда у тому, що народу при цьому нема! Ну от нема - хоч лусни!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:42 Ответить
"Біда у тому, що народу при цьому нема!" Є народ! Проблема в тому, що не український...
показать весь комментарий
10.08.2023 06:51 Ответить
барабани і асафльт щє не досить мощно?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:24 Ответить
припини мародерити зі своїми слугами і ти побачиш як одразу збільшиться потенціал української армії, але ж ти цього ніколи не зробиш, бо збільшення потенціалу української армії, судячи з твоїх дій, а не з твоїх брехливих слів, тобі та твоїм слугам не потрібно.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:26 Ответить
Перемога України, то смерть Янєлоху і зеленим тварям. Як ви думаєте, буде в нас перемога?
показать весь комментарий
10.08.2023 00:39 Ответить
Перемога наша над москалотой буде, незважаючи на те чи вже сидітиме за гратами слуга кремля чи ні.
показать весь комментарий
10.08.2023 00:48 Ответить
"свистить куй знає які патріотичні словеса, а на ділі тирить гроші українського народу , там де тирив до війни.-https://biz.censor.net/resonance/3435816/popry_zaklyk_zelenskogo_chynovnyky_prodovjuyut_zakopuvaty_milyiony_v_asfalt
показать весь комментарий
09.08.2023 23:33 Ответить
А в тилу, Володя?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:39 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 23:55 Ответить
Таке враження, що він каже про якусь іншу країну, в якій кожен день не ловлять на хабарях та крадіжках його ж депутатів, де міністр оборони займається обороною, а не ******* в армії гроші.

Тобто, кожен з нас повинен, а кожен з них ні.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:48 Ответить
Тому зелений шут і його шобла дико грабують Україну. Ну і мразь, цей мінетчик коломойського
показать весь комментарий
09.08.2023 23:50 Ответить
Там є ше один прутєнь - Єрмак
показать весь комментарий
09.08.2023 23:58 Ответить
Міноборони вже "збільшив" на 40 лярдів, вже може і більше, бо процес у зелених хапуг іде в турборежимі
показать весь комментарий
10.08.2023 00:51 Ответить
Як же ви.....мати...задовбали..Щоб збільшити потенціал на фрронті потрібні машини розміновування,авіація,снаоряди в великий кількості,і бпла з VPN дронами тисячами вже зараз !А не кількістю людей своїми тілами прикривати і повзати по мінних полях в ручну все розміновувати.Зла вже не вистачає.
показать весь комментарий
10.08.2023 01:14 Ответить
а ты кому претензии предьявляешь?
показать весь комментарий
10.08.2023 02:45 Ответить
До всіх балакунів
показать весь комментарий
11.08.2023 16:13 Ответить
так по твоему это в Министерствое Обороны и Генштабе однi балакуни? потому что это они отдают приказы - кількістю людей своїми тілами прикривати і повзати по мінних полях в ручну все розміновувати
показать весь комментарий
11.08.2023 18:10 Ответить
"...Завдання у всіх в Україні одне - збільшувати потенціал наших можливостей на фронті..."

Це кого він мав на увазі? Гунька, Дубинського і Коломойського?
показать весь комментарий
10.08.2023 01:25 Ответить
Хто розмінував Чонгар і напустив орків на ЗАЕС? Байден? Орбан? Порошенко? Обама?
показать весь комментарий
10.08.2023 01:38 Ответить
Тобто готуватися до шашликів?
показать весь комментарий
10.08.2023 07:00 Ответить
Вова, только после тебя и твоего квартала
показать весь комментарий
10.08.2023 07:59 Ответить
ростов зачекався
показать весь комментарий
10.08.2023 08:26 Ответить
Так можливо гунько намагався збільшити потенціал, тільки запізно зрозумів що не Держави Україна, а власний.
показать весь комментарий
10.08.2023 08:55 Ответить
Ты можешь эту ересь дома, жене рассказывать.
показать весь комментарий
10.08.2023 09:03 Ответить
Вигляд, відосіки і пафосні монологи цього обдолбаного неадеквата шкодять Українцям більше за всю кремлівську пропаганду разом взяту.
Він ніц не вартий уже навіть як дешевий клоун і бульварний актор (ишка).
показать весь комментарий
10.08.2023 09:17 Ответить
Даєш яйця по 17! По 18!! По 19!!!
Все для фронта, все для перемоги
показать весь комментарий
10.08.2023 10:14 Ответить
І при цьому не красти і жорстко контролювати витрати влади
показать весь комментарий
26.08.2023 18:46 Ответить
 
 