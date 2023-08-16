Ночной бой с оккупантами на островах Херсонской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент ночного боя с оккупантами на островах в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные эвакуируют на лодке группу побратимов, выполнявших боевое задание или штурмовавших позиции оккупантов. Дождавшись всех, бойцы передвигаются на лодке и активно стреляют по оккупантам.

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