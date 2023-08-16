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Ночной бой с оккупантами на островах Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент ночного боя с оккупантами на островах в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные эвакуируют на лодке группу побратимов, выполнявших боевое задание или штурмовавших позиции оккупантов. Дождавшись всех, бойцы передвигаются на лодке и активно стреляют по оккупантам.
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+25 Golden Mask
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вєрєщат в кустах как зайци" (майже С)
мені байдуже хто чи шо - головне - це на благо України чи ні.. винен Порох - чморив за діло Пороха (він і досі вигрібає за своє), винна Зєля зі своїми коханцями - допоки буде можливість - і тут мовчати не стану.. досить старий, щоб аж так цінувати своє нікчемне життя, аби сподобатся прасам, ворогам України, бо вже багато втратив (майже все) у цій кацапській війні аби намагатися подобатися ще й гнидам
Ти не так азартно вилизуй "Блазню" сраку! А то заросте анус і він буде мучиться "непрохідністю"!
ВМСУ показали відзначений нагородами катер «Кентавр-ЛК»
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/tretiy-kentavr.html
То він для чиєї перемоги зупинив військове виробництво у 2019 році?
І для чиєї перемоги він розмінував Чонгар?