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Ночной бой с оккупантами на островах Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент ночного боя с оккупантами на островах в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные эвакуируют на лодке группу побратимов, выполнявших боевое задание или штурмовавших позиции оккупантов. Дождавшись всех, бойцы передвигаются на лодке и активно стреляют по оккупантам.

Смотрите: Ликвидация россиян на лодке на реке Днепр вблизи Херсона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
БЕРЕЖИ ВАС БОЖЕ , ВОІНИ !
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16.08.2023 13:47
+10
"краснорожиє кацапци
вєрєщат в кустах как зайци" (майже С)
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16.08.2023 13:50
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2023 14:00
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БЕРЕЖИ ВАС БОЖЕ , ВОІНИ !
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16.08.2023 13:47 Ответить
"краснорожиє кацапци
вєрєщат в кустах как зайци" (майже С)
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16.08.2023 13:50 Ответить
орда бурятская
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16.08.2023 13:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2023 14:00 Ответить
Зєля-тупорилая, на гюрзах-кентаврах Пороха нашим Героям було би значно безпечніше... с.ки ви зебільні
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16.08.2023 14:02 Ответить
Ага. Твой шеф пи@дит как не в себя. Никак не нажрется. И для тупого бота - война вообще-то у нас с 18 февраля (20 февраля) 2014 года.

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16.08.2023 14:28 Ответить
Два уйобки, які будуть вісіти...
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16.08.2023 14:35 Ответить
угу 73% клінічних ідіотів, підвісять за крайню плоть, котрої не має...
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17.08.2023 12:28 Ответить
..якщо маєте таку можливість, прослідкуйте мої пости про Пороха за його гетьманства (danilo kosmina , якось так, бо цензор тоді забанив "за щось")..
мені байдуже хто чи шо - головне - це на благо України чи ні.. винен Порох - чморив за діло Пороха (він і досі вигрібає за своє), винна Зєля зі своїми коханцями - допоки буде можливість - і тут мовчати не стану.. досить старий, щоб аж так цінувати своє нікчемне життя, аби сподобатся прасам, ворогам України, бо вже багато втратив (майже все) у цій кацапській війні аби намагатися подобатися ще й гнидам
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16.08.2023 14:38 Ответить
Чого-чого "не було"? Війни? Так війна у нас - з лютого 2014-го І всі 5 років при Порошенку Україна обходилася власними силами І нові зразки зброї розробляли І ВПК розвивали І нову армію формували та готували
Ти не так азартно вилизуй "Блазню" сраку! А то заросте анус і він буде мучиться "непрохідністю"!
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16.08.2023 14:52 Ответить
Ага. Результат "воровства" Пороха.

ВМСУ показали відзначений нагородами катер «Кентавр-ЛК»
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/tretiy-kentavr.html
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16.08.2023 14:33 Ответить
А не кажется ли странным что в "Ленинскую кузню" и в "АвтоБогдан" заказы шли рекой, а ракетные фирмы "Луч", ЮМЗ и проч. сосали лапу. Теперь мы за все это расплачиваемся
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17.08.2023 10:09 Ответить
Вам не кажется что вы тупо врете? Слишком тупо. Например, "Луч" в 2018 году произвел и отгрузил для ЗСУ 3000+ разнообразных ракет. И "Буревий", "Берба", "Вильха" и т.д. были разработаны и произведены именно при Порохе. А расплачиваемся мы сейчас за выбор жопой полуумных идиотов, как и вы, в 2019 году.
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17.08.2023 12:23 Ответить
на Бахмутському напрямку десь так
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16.08.2023 14:04 Ответить
Герої всі !
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16.08.2023 14:05 Ответить
Для чиєї перемоги робить щось Зеля?
То він для чиєї перемоги зупинив військове виробництво у 2019 році?
І для чиєї перемоги він розмінував Чонгар?
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16.08.2023 14:28 Ответить
похоже это была организованная передислокация
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16.08.2023 14:35 Ответить
Мочи русню.
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16.08.2023 15:49 Ответить
 
 