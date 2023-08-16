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война (46696) Бутусов Юрий (3906) 59 отдельная мотопехотная бригада (86)

Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт: тяжелый штурм 59-й бригады. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа украинских воинов из 59-й бригады имени Якова Гандзюка спланировала штурм и захват вражеских позиций и начала выполнять задачи.

"Смотрю на экипировку бойцов. Проверяю тайно снаряжение, наличие оружия, противотанковых средств. К состоянию бойцов присматриваюсь. Все мотивированы, все готовы. Задания разъяснены. Возможные варианты - негативные и позитивные, рассмотрены. Точки эвакуации назначены. Суть задания объяснена. Подготовка проведена. Где союзные подразделения, где враг - понятно", - говорит перед боевым выходом командир штурмовой группы с позывным "Монах".

Задача штурмовой группы – зайти на позиции врага в лесополосе и уничтожить оккупантов. Враг ждет штурма.

Подробно о действиях украинских воинов и ходе боя в новом эксклюзивном материале на канале "Бутусов плюс".

Смотрите: На российском форуме "Армия-2023" продемонстрировали надувной храм с экипажем боевых попов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Хлопці, Божого вам благословіння.
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16.08.2023 15:02
+13
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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16.08.2023 15:27
+11
Бутусов- найкращий військовий редактор.
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16.08.2023 15:05
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Хлопці, Божого вам благословіння.
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16.08.2023 15:02 Ответить
Бутусов- найкращий військовий редактор.
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16.08.2023 15:05 Ответить
Юрію, ви крутий українець!
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16.08.2023 15:08 Ответить
Безстрашні воїни! Слава Україні!
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16.08.2023 15:14 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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16.08.2023 15:27 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.08.2023 15:30 Ответить
Смерть ворогам: внутрішнім і зовнішним!
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16.08.2023 15:44 Ответить
козломордые нарыли три линии обороны, а теперь вопрос к отупевшим зелеДрочерам сколько организовал линий обороны бенин, Оманский Нарик зная о войне как минимум за пол гола????
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16.08.2023 15:31 Ответить
Кулеба каже, що йому американці сказали "копайте окопи" у вересні, тобто за 5 місяців до нападу
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16.08.2023 19:41 Ответить
Хай Господь береже наших Героїв !
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16.08.2023 15:50 Ответить
танк мав зробити всю роботу а він роззутий тільки натужно гарчить і катками крутить! після попадання в хамві з нього вискочили наші воїни живі (і слава Богу що живі) !
московити зомбаки стоять до останнього.
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16.08.2023 15:56 Ответить
Якщо "до останнього", то в окопах буде пів-десятка кацапських трупів. Думаю, що все ж таки побігли вони, хоча можливо й полонений є, якого покажуть у 2-й частині
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16.08.2023 19:38 Ответить
Гёроям України слава !!

Хлопці ,Ви круті 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.08.2023 16:07 Ответить
Слава Героям! 🇺🇦 Бутусов красунчик! 👍
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16.08.2023 16:32 Ответить
З нашого боку - 5 - 300, 1 танк, 1 хамві, з боку параші - 1 жмур чи 300 не ясно. Дорога ціна перемоги...
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16.08.2023 16:36 Ответить
Ну да как то непонятно, командиры наперед говорят что заминировано и идут разминировать танком? Причем танком на котором не стоит гребенка для мин, дорогая цена за вырытые траншеи лаптеногих
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16.08.2023 17:01 Ответить
Я так думаю, что танк отремонтируют через несколько дней. Думаю, об этом расскажут во 2-й части
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16.08.2023 19:33 Ответить
а Бутусов крутий! Бігає, навалює з калаша. Моя повага.
Сумно тільки шо танчики використовуються як одноразові розмінувальники. Так ніяких танків не вистачить. Невже нема більш дешевих і доступних засобів розмінування? Якогось антимінного дрона вперед запускати.
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16.08.2023 16:38 Ответить
АРка в нього.
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16.08.2023 22:03 Ответить
то вже деталі...
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16.08.2023 22:52 Ответить
Молодці хлопці. Респект Бутусову
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16.08.2023 22:04 Ответить
 
 