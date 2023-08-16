Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт: тяжелый штурм 59-й бригады. ВИДЕО

Группа украинских воинов из 59-й бригады имени Якова Гандзюка спланировала штурм и захват вражеских позиций и начала выполнять задачи.

"Смотрю на экипировку бойцов. Проверяю тайно снаряжение, наличие оружия, противотанковых средств. К состоянию бойцов присматриваюсь. Все мотивированы, все готовы. Задания разъяснены. Возможные варианты - негативные и позитивные, рассмотрены. Точки эвакуации назначены. Суть задания объяснена. Подготовка проведена. Где союзные подразделения, где враг - понятно", - говорит перед боевым выходом командир штурмовой группы с позывным "Монах".

Задача штурмовой группы – зайти на позиции врага в лесополосе и уничтожить оккупантов. Враг ждет штурма.

Подробно о действиях украинских воинов и ходе боя в новом эксклюзивном материале на канале "Бутусов плюс".

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