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Момент сбивания дрона Shahed во время атаки россиян на Одесскую область. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пограничники уничтожили один из дронов-камикадзе Shahed, которым ночью 16 августа Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области.
Видео боевой работы обнародовала в телеграм-канале пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
На видео снят момент поражения дрона, по которому вели огонь из нескольких единиц стрелкового оружия.
"А что он светит – падает?" – спросил один из бойцов после стрельбы.
Топ комментарии
+22 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.08.2023 18:37
+11 MsSkifia f873ab28
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+10 Энди Мир
показать весь комментарий16.08.2023 18:32
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"Портова структура Одеси..."
"Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів
То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿
при Пороху зробили:
Нептун,
Стугну,
Вільху,
Богдану...
зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22
Україні потрібен Порох !
KievskiyLev: Стадіон у Чернігові відремонтують за 620 млн. грн. Проект реконструкції - додатково 20 млн. Міністерству молоді та спорту України не шкода 16 мільйонів доларів з бюджету. З огляду на відкат тим паче. Це 30 тис FPV дронів. Це 3.200 пікапів. Це 20 тис тепловізорів. Ні, стадіон!
Олег Леусенко: Навіщо мародерам Перемога, краще затягувати війну, адже красти можна безмежно, критика влади не на часі, протести - заборонені. 20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна. Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили. ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
Ірина Геращенко: Відсутність запрошення Києва на саміт G20 до Індії означає, що світ не живе тільки Україною і нашою трагедією. Зустріч в Джидді не розширила антипутінську коаліцію, попри бравурні реляції ОП. Якщо в Індію приїде Путін - це поганий сигнал, що конʼюнктура в світі змінюється.
чим могли хлопці тим і збили - калашами
Молодці...
Цей президент, цей уряд, ця зелена камарілья має бути відправлена у відставку, віддана під суд і скарана. Поки вони не угробили Україну і Армію. Думаю, що останнє слово має бути за Армією, далітерпіти це згубно.