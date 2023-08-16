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Момент сбивания дрона Shahed во время атаки россиян на Одесскую область. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники уничтожили один из дронов-камикадзе Shahed, которым ночью 16 августа Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области.

Видео боевой работы обнародовала в телеграм-канале пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На видео снят момент поражения дрона, по которому вели огонь из нескольких единиц стрелкового оружия.

"А что он светит – падает?" – спросил один из бойцов после стрельбы.

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Топ комментарии
+22
+💯!

"Портова структура Одеси..."
"Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів

То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿

при Пороху зробили:
Нептун,
Стугну,
Вільху,
Богдану...

зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22

Україні потрібен Порох !
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16.08.2023 18:37
+11
Хлопці, дорогі, дорогесенькі, дякую.
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16.08.2023 18:35
+10
Хто цим буде займатись? Яйцекрад ? На цій мєлочі "нє прібахлітца" для правнуків,так що якось через весільних волонтерів вирішуйте ці питання.
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16.08.2023 18:32
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16.08.2023 18:24 Ответить
Зашибісь!!!
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16.08.2023 19:02 Ответить
ГрЫбы ))(
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16.08.2023 19:45 Ответить
це одеська орфографія.
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16.08.2023 19:56 Ответить
Та не.. это уже понаехавшие. Написать Баклажаны по-одесски это могли кто угодно, только не наши. Это как вам кушать борщ под названием Свекольник червоний по-украински. Любой одессит, который имел тут бабушку и маму прекрасно знает, что никаких баклажанов в черте города не существует, а есть синие (лучше даже синенькие).
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16.08.2023 20:14 Ответить
до речі, в середині минулого сторіччя у Краматоровці теж баклажани ніколи не називали баклажанами, а тільки "синенькі".
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16.08.2023 20:26 Ответить
Разве цвет баклажана синий? Називають "синім" не через колір? А щоб перевірити свій чи чужий купує "баклажан"?
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16.08.2023 21:16 Ответить
Я слышал версию что на иврите баклажан звучит как-то созвучно слову "синие", и славянам не понимавшим еврейских хозяек казалось что они говорят СИНИЕ.
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16.08.2023 22:06 Ответить
То щастя, що зі звичайної зброї збили. Потрібні перероблені автівки з зенитними станковими кулеметами.
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16.08.2023 18:27 Ответить
Хто цим буде займатись? Яйцекрад ? На цій мєлочі "нє прібахлітца" для правнуків,так що якось через весільних волонтерів вирішуйте ці питання.
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16.08.2023 18:32 Ответить
+💯!

"Портова структура Одеси..."
"Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів

То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿

при Пороху зробили:
Нептун,
Стугну,
Вільху,
Богдану...

зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22

Україні потрібен Порох !
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16.08.2023 18:37 Ответить
ну ви і порівняли !!! зе влада тільки вміє що красти та грпґати на користь кацапів !!!
KievskiyLev: Стадіон у Чернігові відремонтують за 620 млн. грн. Проект реконструкції - додатково 20 млн. Міністерству молоді та спорту України не шкода 16 мільйонів доларів з бюджету. З огляду на відкат тим паче. Це 30 тис FPV дронів. Це 3.200 пікапів. Це 20 тис тепловізорів. Ні, стадіон!
Олег Леусенко: Навіщо мародерам Перемога, краще затягувати війну, адже красти можна безмежно, критика влади не на часі, протести - заборонені. 20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна. Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили. ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
Ірина Геращенко: Відсутність запрошення Києва на саміт G20 до Індії означає, що світ не живе тільки Україною і нашою трагедією. Зустріч в Джидді не розширила антипутінську коаліцію, попри бравурні реляції ОП. Якщо в Індію приїде Путін - це поганий сигнал, що конʼюнктура в світі змінюється.



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16.08.2023 19:05 Ответить
Хлопці, дорогі, дорогесенькі, дякую.
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16.08.2023 18:35 Ответить
як то кажуть, будь ласка.

чим могли хлопці тим і збили - калашами


Молодці...
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16.08.2023 18:40 Ответить
Стратегічний транспортний коридор, єдиний морський шлях (порти)що залишилися під контролем - не прикриті з повітря (ППО,ПРО) нічим, крім стрілецької зброї. Стріляють з АК вночі(!) в небо наосліп. Такий рівень ППО і ПРО нашої країни при цьому сикливому бездарному продажному злодюжному "керівництві".
Цей президент, цей уряд, ця зелена камарілья має бути відправлена у відставку, віддана під суд і скарана. Поки вони не угробили Україну і Армію. Думаю, що останнє слово має бути за Армією, далітерпіти це згубно.
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16.08.2023 19:47 Ответить
Дiйсно, кулемети або застарiлi моделi зенiток можна було знайти у свiтi за пiвтора роки.
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16.08.2023 21:40 Ответить
Молодці! Окрема подяка за економію!
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16.08.2023 20:03 Ответить
на последней секунде слышен следующий мопед
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17.08.2023 09:39 Ответить
 
 