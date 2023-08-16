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Последствия действий оккупантов в полуразрушенном россиянами Бахмуте с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Появились новые спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштаб разрушения в городе за последние полтора года. Российские оккупанты стерли Бахмут с лица земли, превратив его в "руины и пепел".

Снимки показали в телеграмм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимках можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церкви, многоквартирные и частные дома.

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Так має виглядати вся росія!
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16.08.2023 19:12 Ответить
Наслідки голосування "по приколу" у 2019 році...
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16.08.2023 19:36 Ответить
Ні. Наслідки сусідства з нелюдеями Кацапами.
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16.08.2023 22:13 Ответить
Ну от вам і відео-версія расчеловєчіванія. Як тут не расчєловєчіцца, коли бачиш таке. арЄстовіч підарешт.
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16.08.2023 19:37 Ответить
Світ МАЄ усвідоміти!,Що саме Так!,виглядає - рузьгемір!,(,
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16.08.2023 22:09 Ответить
Наркомани к....і. Про це вже, навіть ті, хто їх раніше підтримував говорять. Так і говорять, що сидять там всі на наркотиках... Зомбі.
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16.08.2023 23:02 Ответить
 
 