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Последствия действий оккупантов в полуразрушенном россиянами Бахмуте с высоты птичьего полета. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Появились новые спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштаб разрушения в городе за последние полтора года. Российские оккупанты стерли Бахмут с лица земли, превратив его в "руины и пепел".
Снимки показали в телеграмм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
На снимках можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церкви, многоквартирные и частные дома.
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