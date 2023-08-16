Последствия действий оккупантов в полуразрушенном россиянами Бахмуте с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Появились новые спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштаб разрушения в городе за последние полтора года. Российские оккупанты стерли Бахмут с лица земли, превратив его в "руины и пепел".

Снимки показали в телеграмм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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На снимках можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церкви, многоквартирные и частные дома.

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