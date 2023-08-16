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ВСУ ликвидировали 18 российских захватчиков на временно оккупированной территории Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны нанесли прицельные удары с HIMARS по подразделениям противника: оккупанты как раз проводили военные учения на захваченных украинских землях.
Благодаря информации от подполья были уничтожены десятки оккупантов, российская техника и военный объект врага, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+14 Urs
показать весь комментарий16.08.2023 20:22
+14 Галина Боброва a5494c7d
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+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.08.2023 20:28
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Ну, що ж, як казав Тарас Григорович:
"Научайтесь, але
Хімарсів не чурайтесь!". 😂
Виходить майже по 10 тис. у.є. за скальп рашиста!
Дорогувато буде.
Що нам скаже Конгрес ! 😂
Если один русский ***** не
Убюет одного украинского бойца
Это стоит дороже 10000 долларов
Намного дороже
Залужный умеет считать
Поэтому и бережет украинских бойцов
бо, якщо наприклад, рахувати по всьому об'єму військової допомоги, який ніби-то вже досяг аж космічних 43 000 000 000 (43 млрд!!!) баксів на 260000 трупів, поранених, полонених і втікачів, то виходить аж гігантських 165384 за тіло! 165тис. доларів за тіло!!!!
а тут якихось нещасних 10 тис доларів..... тобто аж в 16,5 раз дешевше!
скільки там на ринку один дрон мавік коштує?
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых ЖИГУЛЕЙ"
БІЛА ЛАДА їм в надгробок!