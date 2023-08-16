ВСУ ликвидировали 18 российских захватчиков на временно оккупированной территории Украины. ВИДЕО

Силы обороны нанесли прицельные удары с HIMARS по подразделениям противника: оккупанты как раз проводили военные учения на захваченных украинских землях.

Благодаря информации от подполья были уничтожены десятки оккупантов, российская техника и военный объект врага, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: HIMARS точным ударом уничтожил пусковые установки россиян. ВИДЕО