Вопрос беспилотников и РЭБ теперь является содержанием работы Генштаба, чиновников и Ставки, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 539-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей.

В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, в Украине.

Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, для разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

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Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донетчине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидны задачи", - рассказал Зеленский.