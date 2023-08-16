Вопрос беспилотников и РЭБ теперь является содержанием работы Генштаба, чиновников и Ставки, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 539-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей.
В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, в Украине.
Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, для разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.
Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донетчине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидны задачи", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
ku*wa, що сиділо в голові в цього фацета перед 24.02...
А в той час також точилася війна. Хай і не така інтенсивна...
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Ось просто цікаво, а виробництво чого саме зелені гниди нарощують? Серіалів, барабанів, корупціонерів чи чого?
А кто у нас Верховный Главнокомандующий, ты или дядя вася?
діда Панасапана преЗедента. Як там: добрий вечір вам малята ........
Польща заказала 700 машин піхоти і тисячі танків в Корейців.Вони розуміють вони готуються.Ми кладемо дороги.Країна яка воює кладе дороги.Я розумію чому в штатах в шоці від наших гулянок в Києві і Одесі,вони не розуміють як так.Війна таке горе виділяють мільярди а в нас дискач.Світ не розуміє як кошти мільярдами розкрадають як крадуть в наглу гуманітарку людям яка їм потрібна і владі байдуже ніхто не заарештований.Люди в шоці від корупції.Люди в шоці від цієї несправидливості і беззаконня на місцях.іІ ми хочемо швидко закінчити війну?Та ні як раз роблять все щоб вона була як найдовше.
Чи в ніх досі хіхі-хаха в голові.
Вже зла не вистачае, шахеди можна пачками клепати там нічого складного немае і пачками по кацапам пускати. Але ні, нашу інфраструктуру руйнують щодня а ми лише пук-пук у відповідь і вікна в Москва-сіті бьем.
"Верховний головнокомандувач Очевидність... через півтора року війни" 👿