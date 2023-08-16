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беспилотник (2088) война (46696) Зеленский (16523) Ставка (60)

Вопрос беспилотников и РЭБ теперь является содержанием работы Генштаба, чиновников и Ставки, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 539-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей.

В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, в Украине.

Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, для разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

Смотрите также: Беспилотники – это расходный материал, их должно быть столько, сколько нужно ВСУ, - Зеленский. ВИДЕО

Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донетчине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидны задачи", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+35
Вже нестаток БПЛА повісив на Генштаб. Б То вже й будь послідовним Вова, передай повноваження і вали на незаслужений відпочинок, щоб не було втоми в очах від вечірнього читання.
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16.08.2023 20:50
+33
ППО вже "успішно провалив", тепер "зелені зрадники" беруться за черговий "зміст",як більше нашкодити ЗСУ
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16.08.2023 20:48
+33
життєве...

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16.08.2023 20:50
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ППО вже "успішно провалив", тепер "зелені зрадники" беруться за черговий "зміст",як більше нашкодити ЗСУ
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16.08.2023 20:48 Ответить
Прокинувся, блін.
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16.08.2023 20:50 Ответить
може і не спав, але був в "паралельній реальності" "трава в ілюмінаторі"
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16.08.2023 20:54 Ответить
ага --Зе ванга прорецатель.ну типа Вылупился!
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17.08.2023 16:10 Ответить
Так зелене шкодить ЗСУ з першого ж дня свого припізденства!
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16.08.2023 20:55 Ответить
Влад Яма, ти?! як там в Майямі?
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16.08.2023 21:23 Ответить
Вже нестаток БПЛА повісив на Генштаб. Б То вже й будь послідовним Вова, передай повноваження і вали на незаслужений відпочинок, щоб не було втоми в очах від вечірнього читання.
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16.08.2023 20:50 Ответить
А что он скажет? Что он этот вопрос просрал как и все до этого? Ага, аж десять раз.
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16.08.2023 21:04 Ответить
Називайте речі своїми іменами - не просрав, а саботував разом з Рєзніковим і митниками.
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16.08.2023 21:14 Ответить
Ани гатовились
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16.08.2023 21:16 Ответить
життєве...

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16.08.2023 20:50 Ответить
Всі кроки в усих галузях повторюють за москалями.
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16.08.2023 20:51 Ответить
То може досить тріскотіти та припиніть красти та розбазарувати кошти на дороги до приватних курортів! І належним чином фінансуйте ЗСУ (не так щоб яйка по 17,солярка по 80) І не дуріть народ. Не грайте з вогнем, бо спалахне. І це не двері будуть з якими носилися по всі телемарахфонах. Бо так спалахне що аби живими лишилися!
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16.08.2023 20:52 Ответить
"мільярд_дерев"... "науковий_флот"...

ku*wa, що сиділо в голові в цього фацета перед 24.02...

А в той час також точилася війна. Хай і не така інтенсивна...
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16.08.2023 20:52 Ответить
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16.08.2023 20:53 Ответить
Єдине куди його можна відпусти це на нари!
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16.08.2023 20:56 Ответить
"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази."
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Ось просто цікаво, а виробництво чого саме зелені гниди нарощують? Серіалів, барабанів, корупціонерів чи чого?
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16.08.2023 20:54 Ответить
Сериал " Нюхач". Сезон 4-й, серия 539
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16.08.2023 21:22 Ответить
Довбограям дійшло, чи ще нє?
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16.08.2023 20:55 Ответить
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16.08.2023 20:56 Ответить
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16.08.2023 21:00 Ответить
Все, що воно бере під особистий контроль,- на@бується мідним тазом...
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16.08.2023 20:56 Ответить
порадив би Президенту замінити слово "хлопцями" - і не тільки із за того що там багато і Воїнів дівчат/жінок ...краще вживати " Воїни" _ "Захистники України" , і т .д ....
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16.08.2023 20:58 Ответить
Вопрос с беспилотниками развесил на всех, кроме себя.
А кто у нас Верховный Главнокомандующий, ты или дядя вася?
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16.08.2023 20:59 Ответить
Дядя Андрей
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16.08.2023 21:23 Ответить
він пілот F-16. Чекаємо на вишивки з пілотом.
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16.08.2023 21:02 Ответить
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16.08.2023 21:03 Ответить
Проснувся….
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16.08.2023 21:06 Ответить
Скажи точніше, щоб усі зрозуміли: "ніхрена з цього усього не буде". Бо піпл уже знає з гіркого досвіду, - щоб загубити справу, то усій зе-команді на чолі із Всемогутнім треба за неї взятися. Одразу рекомендуємо призначити цапів-відбувайлів, які будуть названі винними в провалі цього починання.
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16.08.2023 21:07 Ответить
Швидко прозрів . Не пройшло й трьох років ..
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16.08.2023 21:07 Ответить
війни ..
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16.08.2023 21:08 Ответить
539-й день ....шото рано...
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16.08.2023 21:15 Ответить
Конферансьє відверто погано грає роль "президента", але в.о. преЗЕдента Єрмак після узгодження свого "мнєнія" з оманськими партнерами, вирішив, якщо піпл хаває навіть цю ганебну фальшивку, то і так прокатить ...
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16.08.2023 21:18 Ответить
все вірно, нову передоплату 36 млрд на потрібні фірми проплатити, за беспілотники, звичайно
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16.08.2023 21:19 Ответить
Да - ше дохрена в нас наверху тормознутих -- рашка ж від нас не відчепиться -- треба своі дрони снаряди ракети -- і виготовляти можна десь в Чехіі чи Польщі а то одні прожекти
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16.08.2023 21:21 Ответить
Нужно ещё одну медаль дать лысому другу
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16.08.2023 21:21 Ответить
Щовечірня казка від діда Панаса пана преЗедента. Як там: добрий вечір вам малята ........
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16.08.2023 21:21 Ответить
Як він вже за...бав своїми тупими банальностями та перекладанням відповідальності з больної голови на здорову.
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16.08.2023 21:24 Ответить
Ответь своими волнами Шахедов. Не можешь? Можешь только пукнуть и Притулу напрячь? Сажай еврейского дедульку Резникова на кукурузник и запускай на Москву.
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16.08.2023 21:25 Ответить
Вова,когда ты молчишь,ты кажешься не таким идиотом.
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16.08.2023 21:28 Ответить
Коли цей Zелений більшовик нарешті подасть у відставку?
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16.08.2023 21:29 Ответить
Говорити - не FPV-дрони "Дикі шершні" купувати для Окремої бригади Спільноти Цензор.НЕТ імені гетьмана Богдана Хмельницького...
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16.08.2023 21:29 Ответить
Тупориле чмо вирішило черговий раз прокукурікати і не більше.
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16.08.2023 21:30 Ответить
🤡🤡🤡
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16.08.2023 21:35 Ответить
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16.08.2023 21:39 Ответить
Будем усех бомбить.
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16.08.2023 22:00 Ответить
Потрібно просто перестати п....ти та зайтятися власним виробництом. Не відосики, а реальні справи, але з останнім бідося, якщо пашинський головний постачальник зброї..
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16.08.2023 21:39 Ответить
Проблема країни величезна проблема що влада приймає рішення і їх ухвалює темпами равлика.Коли рік тому було потрібно нагнути всіх мерів міст щоб кошти йшли не на ремонт доріг ,а на безпілотники і взагалі допомогу армії ніхто не чув і далі не чує.Ба більше темпи ремонту доріг просто неймовірні !Бюджети пилять всі колосальними темпами !Заява президента що прекращайте була їми зрозуміла як пиляйте в 200% більше.Коли рік тому всі благали кричали наполягали що потрібно негайно запускати і налагоджувати промисловсть дронів і іншого ,не чули.Ми втратили рік !!!Час все що зостався вкраїні !Час !А час це людські життя.Влада це не розуміє.Скільки треба часу щоб влада почала саджати за непотрібні ремонти доріг,озеленення,класти плитку і іншого.МІЛЬЯРДИ ЯКІ ПОТРБНІ АРМІЇ ЙДУТЬ ВНІКУДИ .Рік потрібно було презеденту щоб дійшло що безпілотники це важливо і стратегічно !РІК ! Скільки загинуло за цей час тисяч людей?!
Польща заказала 700 машин піхоти і тисячі танків в Корейців.Вони розуміють вони готуються.Ми кладемо дороги.Країна яка воює кладе дороги.Я розумію чому в штатах в шоці від наших гулянок в Києві і Одесі,вони не розуміють як так.Війна таке горе виділяють мільярди а в нас дискач.Світ не розуміє як кошти мільярдами розкрадають як крадуть в наглу гуманітарку людям яка їм потрібна і владі байдуже ніхто не заарештований.Люди в шоці від корупції.Люди в шоці від цієї несправидливості і беззаконня на місцях.іІ ми хочемо швидко закінчити війну?Та ні як раз роблять все щоб вона була як найдовше.
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16.08.2023 21:45 Ответить
Велика помилка вважати, що влада недолуга. Якщо кожний крок влади робиться в інтересах ворога, то при владі вороги
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16.08.2023 23:01 Ответить
*****, як же воно *******. Просто підрахуйте скільки можна наклепати Шахедів на бабло телемарахфона?
Чи в ніх досі хіхі-хаха в голові.
Вже зла не вистачае, шахеди можна пачками клепати там нічого складного немае і пачками по кацапам пускати. Але ні, нашу інфраструктуру руйнують щодня а ми лише пук-пук у відповідь і вікна в Москва-сіті бьем.
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16.08.2023 21:49 Ответить
А переробляти асфальт на безпілотники, не пробували? Бо у нас того асфальту...
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16.08.2023 21:50 Ответить
А тим часом я подивився на прозоро, які закупівлі проводить моя ОТГ і реально охрінів. Утеплення фасадів та ремонт покрівель адмінбудинків, капітальні ремонти доріг до сіл в яких залишилося з десяток пенсіонерів
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16.08.2023 21:53 Ответить
"...Очевидні задачі" розповів ЗЄлєнський 😕

"Верховний головнокомандувач Очевидність... через півтора року війни" 👿
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16.08.2023 21:55 Ответить
Йшов 539-й день війни. І тут великий вождь Наполеон зобачив, що треба займатись дронами та РЕБ...
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16.08.2023 22:29 Ответить
Швидкість прийняття рішень зашкалює!!!!
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16.08.2023 22:35 Ответить
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16.08.2023 23:42 Ответить
Да ладно . А асфальт уже не в трєнде ?
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16.08.2023 23:57 Ответить
Питання про безпілотники мали підійматися ".післявчора". боневтік-гальмо-ворог України.
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17.08.2023 09:09 Ответить
 
 