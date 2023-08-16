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Артиллеристы 45 ОАБр из трех выстрелов уничтожили БМП врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Возле Андреевки Донецкой области артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов.
Соответствующее видео было обнародовано на фейсбук-странице 45-й ОАБр, передает Цензор.НЕТ.
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