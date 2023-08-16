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Воины 3-й ОШБр ликвидировали 20 оккупантов в Донецкой области: пехотинец подлетел в воздух от артудара. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили российскую группу пехоты севернее села Андреевка Донецкой области.
В результате атаки наши бойцы ликвидировали 20 оккупантов, еще 5 - ранены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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