Воины 3-й ОШБр ликвидировали 20 оккупантов в Донецкой области: пехотинец подлетел в воздух от артудара. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили российскую группу пехоты севернее села Андреевка Донецкой области.

В результате атаки наши бойцы ликвидировали 20 оккупантов, еще 5 - ранены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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