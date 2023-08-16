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Воины 3-й ОШБр ликвидировали 20 оккупантов в Донецкой области: пехотинец подлетел в воздух от артудара. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили российскую группу пехоты севернее села Андреевка Донецкой области.

В результате атаки наши бойцы ликвидировали 20 оккупантов, еще 5 - ранены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также: Артиллеристы 45 ОАБр из трех выстрелов уничтожили БМП врага. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
высоко летает - к хорошей погоде.
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16.08.2023 22:45
+15
Хто казав, що народжені плазувати літати не вміють? Як бачимо, літають і доволі не погано.
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16.08.2023 22:45
+15
з першого разу , здолав світовий рекорд , по прижкам в висоту
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16.08.2023 23:04
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высоко летает - к хорошей погоде.
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16.08.2023 22:45 Ответить
з першого разу , здолав світовий рекорд , по прижкам в висоту
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16.08.2023 23:04 Ответить
Это наблюдательный комплекс "Муром-М". Ванёк пока летит - снимает на телефон. Потом после приземления с трупа снимают телефон и просматривают видео
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16.08.2023 23:10 Ответить
Хто казав, що народжені плазувати літати не вміють? Як бачимо, літають і доволі не погано.
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16.08.2023 22:45 Ответить
Хоч і не довго
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16.08.2023 22:53 Ответить
Хоч політав хробак на кінець свого нікчемного життя існування.
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16.08.2023 22:45 Ответить
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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16.08.2023 22:46 Ответить
З кацапів виходять непогані повітряні акробати
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16.08.2023 22:55 Ответить
Антігравітаціонна руцка піхвота.
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16.08.2023 23:00 Ответить
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16.08.2023 23:06 Ответить
Да это ж кацманафт!
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16.08.2023 23:07 Ответить
ого як хробак полетів, прямо у вирій. )
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16.08.2023 23:10 Ответить
до кабзона
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16.08.2023 23:16 Ответить
артилеристи можуть спокійно після війни в ювелірний бізнес йти.
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16.08.2023 23:19 Ответить
Акробат зробив сальто-морталє.
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16.08.2023 23:36 Ответить
Бубка нервово палить
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17.08.2023 00:16 Ответить
Свинособака високо злетiла, та низько впала
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17.08.2023 00:40 Ответить
 
 