Воины ВСУ уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов. ВИДЕО

Воины 55-й отдельной артиллерийской бригады совместно с бойцами 66-го артиллерийского дивизиона уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

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