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Воины ВСУ уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 55-й отдельной артиллерийской бригады совместно с бойцами 66-го артиллерийского дивизиона уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов.
Соответствующее видео обнародовал Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий17.08.2023 00:25 Ответить Мне нравится 4
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