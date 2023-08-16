РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4810 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 315 1
война (46696) уничтожение (3823) 55 артиллерийская бригада (19)

Воины ВСУ уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 55-й отдельной артиллерийской бригады совместно с бойцами 66-го артиллерийского дивизиона уничтожили пушку с расчетом и полевой склад БК оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБр ликвидировали 20 оккупантов в Донецкой области: пехотинец подлетел в воздух от артудара. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
17.08.2023 00:25 Ответить
 
 