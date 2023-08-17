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Боевая работа украинских экипажей американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано использование украинскими воинами американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна работа по меньшей мере двух установок, осуществивших три пуска.

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M58 MICLIC – американская установка разминирования. Использует линейный взрывной заряд, протяженный шнур из взрывчатки длиной 350 футов, запускаемый ракетой в направлении заминированного участка, после чего взрывается. Дальность и точность работы незначительна в пользу простоты и быстроты применения.

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Гучні жнива.
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17.08.2023 09:27 Ответить
Наші ж ви красунчики.
Бережи вас Господь, хлопчики
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17.08.2023 09:44 Ответить
Чудове місце роботи для "баівих ахвицерів" з військоматів! У якості операторів цього щастя.
Чи будуть вони такими "баівими", маючи 1,5 тони вибухівки під сракою?
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17.08.2023 10:23 Ответить
 
 