Боевая работа украинских экипажей американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано использование украинскими воинами американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна работа по меньшей мере двух установок, осуществивших три пуска.

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M58 MICLIC – американская установка разминирования. Использует линейный взрывной заряд, протяженный шнур из взрывчатки длиной 350 футов, запускаемый ракетой в направлении заминированного участка, после чего взрывается. Дальность и точность работы незначительна в пользу простоты и быстроты применения.

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