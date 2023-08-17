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Оккупант долго и тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведчики 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили вблизи Авдеевки российского оккупанта, сбросив на него боеприпас с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин видел украинский дрон и долго и тщетно пытался избежать смерти, бегая по дороге.
Топ комментарии
+49 Dennis Mac 64fb2a8a
показать весь комментарий17.08.2023 09:54
+39 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий17.08.2023 09:58
+26 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий17.08.2023 10:23
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В орка такої екіпіровки не було, тому він так панікував і півгодини бігав кругами.
Чумардос вийшов на ранкову пробіжку, але бистро втомився бо печінка "вилізла"