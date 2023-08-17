Оккупант долго и тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Аэроразведчики 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили вблизи Авдеевки российского оккупанта, сбросив на него боеприпас с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин видел украинский дрон и долго и тщетно пытался избежать смерти, бегая по дороге.

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