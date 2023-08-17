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Оккупант долго и тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили вблизи Авдеевки российского оккупанта, сбросив на него боеприпас с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин видел украинский дрон и долго и тщетно пытался избежать смерти, бегая по дороге.

Также читайте: Утром уничтожен вражеский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении, - Олещук
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Топ комментарии
+49
Бігав по Бубочкиному асфальту
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17.08.2023 09:54
+39
да, дорога гарна, під рашиські танки зроблена 👿
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17.08.2023 09:58
+26
По чужому с задоволенням їздять ...
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17.08.2023 10:23
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Бігав по Бубочкиному асфальту
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17.08.2023 09:54 Ответить
да, дорога гарна, під рашиські танки зроблена 👿
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17.08.2023 09:58 Ответить
Танки по асфальту не ездят.
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17.08.2023 10:07 Ответить
По чужому с задоволенням їздять ...
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17.08.2023 10:23 Ответить
Полювання на зайця
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17.08.2023 10:45 Ответить
Клавдій: канфєта дуже вкусна, Тузік класний )
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17.08.2023 09:57 Ответить
зиг-заги не допомогли... слабий спрінтер....
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17.08.2023 09:58 Ответить
ЗСУ справу знає: спочатку заганяти щоб захекався, а потім чьотко накрити
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17.08.2023 09:59 Ответить
Ні, там друга історія, якщо ореентуватися по зарядку батареї, то дрон застав його зненацька на дорозі, скинув на нього заряд, а вже потів він почав бігати як навіжений, але нащо він бігав, якщо цей дрон вже був пустим, це питання цікаве )))
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18.08.2023 14:02 Ответить
пробігає повз знищену техніку, яка вже точно не загориться і не здетонує, мозгів не вистачило залізти під одну з них, тупий баран
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17.08.2023 09:58 Ответить
А туди дрон залетіти не зможе? Та легко, тож ця порада його б не врятувала!
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17.08.2023 10:11 Ответить
Так цей дрон же не камікадзе. Він розрахований на скидання **********. Тобто, він не зміг би залетіти під кліренс техніки.
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17.08.2023 10:19 Ответить
Пане Дужик,який же ви вумний?Отак собі лежиш на дивані-і запросто відрізняєш "на бігу" це дрон комікадзе,чи ні.Напевне по звуку двигуна?
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17.08.2023 14:39 Ответить
Дякую . Виходячи з банальної логіки після читання новини. Якщо дрон несе ********** для скидання, то,мабуть, це багаторазова штука яку знову і знову використовують якраз для цих цілей. Якщо це камікадзе , то його ціна не співрозмірна з ціною життя кацасолдата. Солдат кацавійськ скільки не коштує. Він же не танк.
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17.08.2023 14:58 Ответить
Мабуть ніколи на баштан не ходив,в кущі треба ховатись від сторожа.
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17.08.2023 10:43 Ответить
Так граната рядом с техникой ляжет и рашисткое тельце с другой стороны вывалится.
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17.08.2023 12:53 Ответить
Просто потрібно було йти по пішохідному переходу ...
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17.08.2023 14:12 Ответить
С піднятими руками.
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17.08.2023 17:20 Ответить
Вмер замореним.
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17.08.2023 09:59 Ответить
Замориш?!
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17.08.2023 10:13 Ответить
Zaмориш!
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17.08.2023 12:19 Ответить
І воно ото треба було? Тепер прийде на концерт Кобзона з хором Алєксандрова спітнілий та захеканий! Ніякої культури на "абщественнам мерапиятии"!
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17.08.2023 10:18 Ответить
Он мечтал зашпилить в контру в реале)
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17.08.2023 10:26 Ответить
марафонець...мабуть зупинився попісяти
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17.08.2023 10:19 Ответить
Попісяв, кров'ю ...
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17.08.2023 10:25 Ответить
ще й покакав...
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17.08.2023 11:12 Ответить
Не тікай від бандер. Тільки здохнеш стомленим.
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17.08.2023 10:25 Ответить
Кацап устал и прилег отдохнуть
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17.08.2023 10:30 Ответить
Нужно было орку остановиться и смотреть на дрон. Как только сбросит заряд - драпать и залечь. Мог выжить.
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17.08.2023 10:32 Ответить
Дрон підлітав з сонячної сторони. Щоб щось розгледіти на сонці, потрібно мати сонячні окуляри.
В орка такої екіпіровки не було, тому він так панікував і півгодини бігав кругами.
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17.08.2023 10:59 Ответить
Яке сонце, на тіні подивись які вони довгі. По освітленості більше схоже на ранок.
Чумардос вийшов на ранкову пробіжку, але бистро втомився бо печінка "вилізла"
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17.08.2023 11:12 Ответить
от дурне, здохло уставшим
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17.08.2023 10:35 Ответить
Кари, московітам ***** та їх агентам у ВРУ! Страшної кари
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17.08.2023 10:41 Ответить
Кари кари, все диваны пропердели. А раньше ********* страну потому что один дебил не там взял кредит.
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17.08.2023 11:07 Ответить
Називається - Бігав-бігав і прибіг куди треба...)))
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17.08.2023 11:06 Ответить
Від долі не втечеш ))))
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17.08.2023 11:24 Ответить
А як бігав і добігався притирок кацапський
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17.08.2023 12:26 Ответить
Очевидно, что покойный перед смертью хорошо потел
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17.08.2023 12:34 Ответить
))) не бегай мол.. умрешь уставшим ?
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17.08.2023 13:34 Ответить
спринтер.. бл.. что ему дома мешало бегать и петлять от военкомов... там в любом случае на финише живой бы остался.. идиот
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17.08.2023 13:33 Ответить
круто обійшлися з "братскім асвабадітелєм". ну і нехай
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17.08.2023 13:40 Ответить
Точність вражає 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.08.2023 13:59 Ответить
Кацап заблукав, а дрон підзказав дорогу(На путина).
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18.08.2023 13:55 Ответить
 
 