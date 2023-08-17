11 899 20
HIMARS уничтожают тренировочный лагерь оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские экипажи РСЗО HIMARS уничтожили тренировочный лагерь российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере, восемь оккупантов уничтожены и четыре ранены. Кроме того, полностью уничтожена инфраструктура лагеря.
Топ комментарии
+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий17.08.2023 10:28
+5 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий17.08.2023 10:28
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2023 10:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...