РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4810 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
11 899 20
армия РФ (15351) война (46696) уничтожение (3823) HIMARS (200)

HIMARS уничтожают тренировочный лагерь оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские экипажи РСЗО HIMARS уничтожили тренировочный лагерь российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере, восемь оккупантов уничтожены и четыре ранены. Кроме того, полностью уничтожена инфраструктура лагеря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант долго и тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
І ще буде, багато разів ! І не тільки таке..😂
показать весь комментарий
17.08.2023 10:28
+5
"*******-воробушкі!" (С)
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...
показать весь комментарий
17.08.2023 10:28
+4
Это ж было уже
показать весь комментарий
17.08.2023 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ж было уже
показать весь комментарий
17.08.2023 10:25 Ответить
І ще буде, багато разів ! І не тільки таке..😂
показать весь комментарий
17.08.2023 10:28 Ответить
это кто вчера не видел)
показать весь комментарий
17.08.2023 11:19 Ответить
на укр.языке. Ну а сегодня для в укр.язык не умеющих
показать весь комментарий
17.08.2023 18:20 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2023 20:47 Ответить
"*******-воробушкі!" (С)
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...
показать весь комментарий
17.08.2023 10:28 Ответить
Дуууууже красівоє ))
показать весь комментарий
17.08.2023 10:38 Ответить
Где уничтожили когда уничтожили…
показать весь комментарий
17.08.2023 10:39 Ответить
Tebe nedolazhili , oi bednenki......
показать весь комментарий
17.08.2023 11:06 Ответить
Тебе как и лаптеногим сойдет….2023 год а онидо сих пор победами дедов гордятся.
показать весь комментарий
17.08.2023 12:08 Ответить
Eee , dalbaiob , kto tam , chem tam garditsa ? Ti iz teh , dedavaievatelei ? 🤔
показать весь комментарий
17.08.2023 12:26 Ответить
Не капризничай дитя…твои сопли мамке оставь….ржунемогу)
показать весь комментарий
17.08.2023 14:32 Ответить
никого совершенно не волнует где именно когда именно. Это может волновать лишь рашек и агентуру русни.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:24 Ответить
Ты тысячник? Никого это таких как ты? Так вас и кто сдал левобережье с украинцами в оккупацию не интересует даже
показать весь комментарий
18.08.2023 09:39 Ответить
Люблю шарики из карбида вольфрама!
показать весь комментарий
17.08.2023 10:58 Ответить
Фейк, все живие...
показать весь комментарий
17.08.2023 11:04 Ответить
Ti s etava lageria ? 🧐
показать весь комментарий
17.08.2023 11:07 Ответить
здоровья им, и привет передавайте
показать весь комментарий
17.08.2023 18:25 Ответить
Двойки за урок. Родителей в Тольятти.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:20 Ответить
завтра с родителями в СБУ
показать весь комментарий
17.08.2023 11:28 Ответить
 
 