HIMARS уничтожают тренировочный лагерь оккупантов. ВИДЕО

Украинские экипажи РСЗО HIMARS уничтожили тренировочный лагерь российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере, восемь оккупантов уничтожены и четыре ранены. Кроме того, полностью уничтожена инфраструктура лагеря.

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