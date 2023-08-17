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Охота на "Шахеды": группа "Рапунцель". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рапунцель – командир мобильно-огневой группы в составе 115 отдельной бригады территориальной обороны. Ее подразделение сбивает иранские "Шахеды" и другие воздушные цели противника, летящие на украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка происходит из военной семьи, трое мужчин из ее семьи сейчас находятся на фронте, поэтому "выбор профессии для нее всегда был очевиден".

Чем опасны шахеды и за сколько времени подразделение должно развернуться и приступить к бою, готовятся ли к обстрелам инфраструктуры осенью, как воспринимают подчиненные женщину-командира и ходит ли она сама в укрытие во время тревоги, об этом и другом – в эксклюзивном интервью для канала "Бутусов плюс"

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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Смерть московітам та їх агентам у ЦОВВ!!
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17.08.2023 10:42 Ответить
Шануймося українці!
А от якби,сталося чудо, і " ТеГерані-2" сталиби раптом розвертатися і атакувати російців?????????Мабуть відпалаби охота запускати і завод по
виробництву тютю............ Як це зробити?Шляхом обману! Зі збитих
можна зібрати партію і запустити на протихід !!!!!!!!!!Куди впадуть-неважливо-дрони НЕ НАШІ-паніка буде знатна!
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18.08.2023 09:49 Ответить
Що це за посада така, "коМандирка", чи "команДирка"?!!
Припиніть вже паплюжити українську мову!!!
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18.08.2023 13:01 Ответить
 
 