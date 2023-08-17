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Охота на "Шахеды": группа "Рапунцель". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Рапунцель – командир мобильно-огневой группы в составе 115 отдельной бригады территориальной обороны. Ее подразделение сбивает иранские "Шахеды" и другие воздушные цели противника, летящие на украинские города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка происходит из военной семьи, трое мужчин из ее семьи сейчас находятся на фронте, поэтому "выбор профессии для нее всегда был очевиден".
Чем опасны шахеды и за сколько времени подразделение должно развернуться и приступить к бою, готовятся ли к обстрелам инфраструктуры осенью, как воспринимают подчиненные женщину-командира и ходит ли она сама в укрытие во время тревоги, об этом и другом – в эксклюзивном интервью для канала "Бутусов плюс"
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Смерть московітам та їх агентам у ЦОВВ!!
А от якби,сталося чудо, і " ТеГерані-2" сталиби раптом розвертатися і атакувати російців?????????Мабуть відпалаби охота запускати і завод по
виробництву тютю............ Як це зробити?Шляхом обману! Зі збитих
можна зібрати партію і запустити на протихід !!!!!!!!!!Куди впадуть-неважливо-дрони НЕ НАШІ-паніка буде знатна!
Припиніть вже паплюжити українську мову!!!