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Дрон, купленный за средства читателей Цензор.НЕТ, бьет в бетонный блиндаж и "трехсотит" двух оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот ОПБ им. Б. Хмельницкого нанес удачное поражение по бетонному блиндажу FPV-дроном "Дикие Шершни", купленным за деньги читателей Цензор.НЕТ. В результате два оккупанта получили ранения, вражеская пехота отошла и наши бойцы захватили эту позицию.

Ваши инвестиции в FPV-дроны "Дикие Шершни" работают. На видео вы видите результат.

Каждая ваша гривня принимает участие в контрнаступлении. Не останавливаемся, продолжаем помогать ВСУ новыми партиями "Диких Шершней". Забросьте ребятам несколько гривен на новые дроны:

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17.08.2023 11:06 Ответить
Надо на коптер цеплять громкоговоритель с усилителем и приёмником. И когда дрон подлетает к блиндажа - кричать в микрофон

- Мусара! Шухер!!

Поскольку кацапы генетические преступники, они инстинктивно побегут из блиндажа и тут их перекоцать 😂😂
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17.08.2023 11:08 Ответить
шутка довольно тупая. кацап стрелял по дрону,когда тот в него влетел.
кстати - выбежал бы наружу - остался бы цел. потерял драгоценное время, но надеялся что в блиндаже будет надежнее. а зря.
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17.08.2023 11:38 Ответить
Супер, побільше таких влучань з двохсотенням окупантів.
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17.08.2023 11:21 Ответить
лайк за точность и подтверждение. Нам бы таких тысяч 100 - и война бы закончилась победой давно.
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17.08.2023 11:37 Ответить
 
 