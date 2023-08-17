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Уничтожение вражеской бронированной ремонтно-эвакуационной машины на луганском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины на луганском направлении уничтожили вражескую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях.
"На Луганском направлении воин бригады Нацгвардии "Буревой", псевдо "Арчи", добивает российскую БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину)", - отмечается в комментарии к записи.
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