РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4807 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
5 712 6
война (46696) Луганщина (6244) уничтожение (3823)

Уничтожение вражеской бронированной ремонтно-эвакуационной машины на луганском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины на луганском направлении уничтожили вражескую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях.

"На Луганском направлении воин бригады Нацгвардии "Буревой", псевдо "Арчи", добивает российскую БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину)", - отмечается в комментарии к записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охота на "Шахеды": группа "Рапунцель". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
показать весь комментарий
17.08.2023 11:34 Ответить
Там є чудовий коментар: "Хотять грошей, нехай об'являють народний збір"
показать весь комментарий
17.08.2023 11:40 Ответить
ЗЕдараси!
показать весь комментарий
17.08.2023 11:44 Ответить
Занадто сумна музика для радісної події.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:50 Ответить
 
 