Уничтожение вражеской бронированной ремонтно-эвакуационной машины на луганском направлении. ВИДЕО

Украинские воины на луганском направлении уничтожили вражескую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях.

"На Луганском направлении воин бригады Нацгвардии "Буревой", псевдо "Арчи", добивает российскую БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину)", - отмечается в комментарии к записи.

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