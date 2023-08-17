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Момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент атаки и попадания ракеты ПЗРК во вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из участвовавших в атаке бойцов.

"Вероятно, момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Два российских вертолета Ка-52 уничтожили Силы обороны утром: на Бахмутском направлении и вблизи с. Роботино на Запорожье. ФОТО (обновлено)

Момент сбивания Ка-52 Аллигатор из ПЗРК бойцами 47-й бригады 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром был уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+66
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17.08.2023 13:14
+32
з яких пір кацапи стали народом? то збірна отара баранів.
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17.08.2023 13:19
+27
крім "я поБедю" можна ще сказати "я поБежу" 😂
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17.08.2023 13:29
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https://censor.net/ua/video_news/3438194/znyschennya_vorojogo_vertolota_ka52_allygator_za_dopomogoyu_shvedskogo_pzrk_rbs70_biyitsyamy_47yi_brygady Видео "самоуничтожения ракеты".
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18.08.2023 10:33 Ответить
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18.08.2023 12:03 Ответить
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