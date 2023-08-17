Момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент атаки и попадания ракеты ПЗРК во вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из участвовавших в атаке бойцов.

"Вероятно, момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады", - говорится в комментарии к видео.

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