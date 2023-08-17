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Тела 29 оккупантов в черных мешках лежат вдоль дороги и ждут отправки в Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский беспилотник зафиксировал новую партию ликвидированных в Украине оккупантов, лежащих в черных мешках вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно насчитать по меньшей мере 29 тел.

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Тела 29 оккупантов в черных мешках лежат вдоль дороги и ждут отправки в Россию 01

Также смотрите: HIMARS уничтожают тренировочный лагерь оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Як візерунок на вишиванці!
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17.08.2023 13:39
+13
"червоне то любов, а чорне то журба ..."
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17.08.2023 13:41
+11
Похорошели росіяни…. Декотрі понадувались в таку спеку але не від радості….
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17.08.2023 13:51
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Як візерунок на вишиванці!
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17.08.2023 13:39 Ответить
"червоне то любов, а чорне то журба ..."
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17.08.2023 13:41 Ответить
Schön!
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17.08.2023 13:40 Ответить
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17.08.2023 13:40 Ответить
Знайдіть п'ять відмінностей з верхньою світлиною!
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17.08.2023 14:07 Ответить
скоро урни привезуть і відмінностей не буде...
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17.08.2023 14:11 Ответить
Може чекають поки тхнути почнуть?
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17.08.2023 13:40 Ответить
Поїхали по насіння кукурудзи в кишені.
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17.08.2023 15:16 Ответить
Нарешті знайшлися "добрі руські".
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17.08.2023 13:41 Ответить
Та яка там відправка на "мордор"? В крематорій ікінці в дим.
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17.08.2023 13:41 Ответить
яка нецілісообразність ...в один пакет влізе два ,а то і більше
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17.08.2023 13:43 Ответить
Взвод Армії Пітьми.
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17.08.2023 13:47 Ответить
Родини не отримують компенсацію, так як " пропал без вести ".
Тіло не було опізнано в підрозділі , де воював, а командир не відправив " похоронку".
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17.08.2023 13:49 Ответить
Похорошели росіяни…. Декотрі понадувались в таку спеку але не від радості….
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17.08.2023 13:51 Ответить
То стаянка бєлих лад...
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17.08.2023 13:56 Ответить
Морг в конце тоннеля
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17.08.2023 13:58 Ответить
красота то какая
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17.08.2023 14:00 Ответить
так !
Такі часи - критерії краси , "що треба для щастя" і т.д. - сильно змінилися
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17.08.2023 16:14 Ответить
Упс не вийшло спасти бидло з даунбаса
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17.08.2023 14:03 Ответить
яка відправка? Це годівниця для кабанів, бо лісники та єгєря у нас майже всі на фронтах.
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17.08.2023 14:12 Ответить
сморід від кацапів через екран монітора відчувається....
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17.08.2023 14:12 Ответить
А як смачно пахнуть!!!
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17.08.2023 14:19 Ответить
сміття смердюче
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17.08.2023 14:19 Ответить
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17.08.2023 14:20 Ответить
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17.08.2023 15:07 Ответить
Яблони в цвету черные мешки - какое чудо!
Яблони в цвету черные мешки - я не забуду!
Только дни считать не стану в грусти
Просто буду ждать весны грядущей
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17.08.2023 14:47 Ответить
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17.08.2023 15:17 Ответить
Засирають природу непотребом хоч в живому хоч у утилізованому вигляді. Спалюванню підлягають всі підряд. Коли вже нададуть касетні ракети до Хаймерсів з Германії, як тисячами хочуть утілізувати, що краще на орках.
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17.08.2023 15:22 Ответить
Чи можна пробачити ворога? Бог простить! Наше завдання організувати їхню зустріч.
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17.08.2023 15:41 Ответить
Засмерділи хробаки кацапські всю Неньку Україну!
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17.08.2023 23:10 Ответить
 
 