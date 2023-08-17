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Тела 29 оккупантов в черных мешках лежат вдоль дороги и ждут отправки в Россию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский беспилотник зафиксировал новую партию ликвидированных в Украине оккупантов, лежащих в черных мешках вдоль дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно насчитать по меньшей мере 29 тел.
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Тіло не було опізнано в підрозділі , де воював, а командир не відправив " похоронку".
Такі часи - критерії краси , "що треба для щастя" і т.д. - сильно змінилися
Яблони в цветучерные мешки - какое чудо! Яблони в цветучерные мешки - я не забуду!
Только дни считать не стану в грусти
Просто буду ждать весны грядущей