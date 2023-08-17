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Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейский, отъезжая от дома задним ходом, сбил женщину, а затем переехал ее еще раз. В машине также была его жена – сотрудница правоохранительного органа.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена", - говорится в сообщении.

Женщина скончалась в больнице от травм.

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Полицейский был задержан. Ему собираются сообщить о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы.

Жену полицейского отстранили от должности. Оценивается правомерность ее действий.

Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 01
Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 02
Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 03
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Топ комментарии
+55
Пара мусарів. Яка ж гидота!
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17.08.2023 14:39
+46
Покарання буде жорстоким - звільнення і умовний термін, або 2-3 роки і відпустять через рік за хорошу поведінку...
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17.08.2023 14:38
+42
ви думаєте в мусарку хто йде працювати? справедливі? людяні? - там 98% дегенератів, які не хочуть працювати ,дай тільки когось з...ти, підставити... і т.д
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17.08.2023 14:46
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Надеюсь Малюська предусмотрел камеры "семейного" типа.
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17.08.2023 15:24 Ответить
Реформування поліції пройшло занадто глибоко. Вони і раніше не були взірцем законності а являли собою здирників і аферистів в погонах, а зараз крім розмов про купівлю-продаж крутих тачок і розміру і порядку хабаря, вони ні на що не здатні, на кримінал реагують тільки при наварі. Їздять кстаті безобразно хоч тверезі хоч п'яні чи на службі чи поза.
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17.08.2023 15:12 Ответить
Я здивований що викликали швидку а не вкинули у багажник і до лісу
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17.08.2023 15:23 Ответить
Реальність України: чим мезенніша особа тим вища в неї посада
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17.08.2023 15:24 Ответить
Такая дорога, шо хер поймешь, или человека переехал, или просто колдобину.
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17.08.2023 15:26 Ответить
так сказав кацапський штатний троль
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17.08.2023 20:58 Ответить
Із того що написано

Поліцейський, від'їжджаючи від будинку заднім ходом, збив жінку, а потім переїхав її ще раз. В машині також була його дружина - співробітниця правоохоронного органу.

ви вирішили що за кермом був саме чоловік.
Тоді чому відео змонтоване 20 секунда. Не показано як виходили в машини та і час запису з камери який було видно і лівому верхньому кутку кудись зник.
Може "подружжя" з пів часа сперечалось виходить чи ні. А по манері їзди за кермом скоріш за все була жінка.
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17.08.2023 15:34 Ответить
мусора не люди
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17.08.2023 15:38 Ответить
"супруги переместили пострадавшую на скамью"

Дебилы. Нафига вообще было трогать пострадавшую, не говоря уже о том, чтобы таскать за руки за ноги?
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17.08.2023 15:39 Ответить
нічого йому не буде. в тотально корумпованій владі -"сваих не бросают". жінчину двоюрідну племінницю в лютому в дніпрі несучись під сотню, збив на пішоходному переході не поліцай, але якоїсь величини містечковий мажор. звичайно миттева смерть. і шо, йому до цього часу абсолютно нічого. то адвокат на лікарняному, то суддя у відпустці, то йому плохо со здоров'ям, .... десь так. єдине - він собі авто нове купив. мабуть щоб старе не нагадувало йому, що він на ньому людину вбив.
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17.08.2023 15:40 Ответить
Очередной мусорской "семейный подряд". Конфликт интересов? Не, не слышали. Оно и понятно. Если принять соответствующий закон, то только по этому закону можно будет смело выгонять 90% всех сотрудников правоохранительных органов + суды.
Пока нет решения суда, не имеют право публиковать ФИО и должность. Но это и не так важно. Даже если это был самый главный мент в Белгород-Днестровском - нач. гор.управления МВД, то на такую машину ему надо 10 лет копить зарплату и ничего не жрать при этом. Но кому это интересно? У нас нет закона о том, что у гос.служащих образ жизни должен соответствовать официальным доходам.
Вот это главное в этой новости!
А то, что сбил ... Ну что сказать, все мы под богом ходим. Дело случая. Даже самые честные, порядочные, с безупречной репутацией могут под раздачу случайно попасть. Скорую вызвал. Покинул место ДТП - это админка, т.к. на момент совершения ДТП потерпевшая была жива. Непредумышленное убийство. ст.286 ч.2 - от 3-х до 8-и. Т.к. нет отягчающих, то насыпят 4 с отсрочкой на 3.
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17.08.2023 15:46 Ответить
8 років за особливо жорстоке вбивсто! Правила дорожного руху порушив! Мусора мусоров прикривають.
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17.08.2023 16:10 Ответить
Ну а что делать с идиотами которые не знают что такое "мертвая зона" и не избегают ее? Я думаю что придурки, которые не знают о мертвой зоне в зависимости от марки авто, причем любого, должны быть переедены трижды. А нахера такой генофонд? Там что скорость 100км в час?
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17.08.2023 16:10 Ответить
Ну а что делать с идиотами, которые не знают что такое камера заднего вида и зеркала? Я думаю, что придурки, которые о зеркалах не слышали (особенно во дворах где везде люди) и не ставят камеры заднего вида, должны быть переедены четырежды.
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17.08.2023 16:40 Ответить
Женщина совершила самоубийство, камер нет в 90% авто, слепая или как говорят "мертвая" зона как раз у зеркал, ты видно что то попутал.
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17.08.2023 17:54 Ответить
********* с такими никами нужно отстреливать, как бешенных собак!
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17.08.2023 17:23 Ответить
Мати рідна, який цинізм. Та це ж вбивці! Жах.
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17.08.2023 16:22 Ответить
Тоді і за вбивство мусорів давати умовне покарання.
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17.08.2023 16:53 Ответить
Подозрительное видео. Упала прямо без сознания от еле ползущей машины. И они знают что там камера. Может подстроили как будто это несчастный случай.
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17.08.2023 17:19 Ответить
по твоему, виновата пострадавшая женщина, а эти ублюдки, что ее переехали, потом увидели, что натворили и ********* с места происшествия, просто жертвы подставы?... ну и ***** же ты, тебя б ленд крузером переехать, кишки бы из глаз повылазили
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17.08.2023 17:28 Ответить
Имел ввиду они ее убили, а потом все подстроили как несчастный случай.
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17.08.2023 17:49 Ответить
Бєлгород-Дністровський? Вотчина промосковського боксера Ломаченко, захисника російської церкви в Україні. Там рулює російська церква, тому і такі поліціянти і навіть така влада. Вони також туди ходять, слухають, що їм каже московський піп, цілують йому лапу і беруть приклад, кирилко закликав вбивати українців і це саме роблять поліцейські. А якщо серйозно, то ці тварини мають отримати довічне.
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17.08.2023 17:33 Ответить
Хто,мусора авакова? Нiчого дивного- то ж ОПГ в законе
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17.08.2023 18:19 Ответить
Это мусора.
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17.08.2023 19:50 Ответить
Там потрібна експертиза, чому водій не побачив цю жінку, коли здавав назад і не зрозумів, що сталось.
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17.08.2023 21:24 Ответить
Какая прелесть.
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17.08.2023 21:27 Ответить
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