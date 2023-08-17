Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейский, отъезжая от дома задним ходом, сбил женщину, а затем переехал ее еще раз. В машине также была его жена – сотрудница правоохранительного органа.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена", - говорится в сообщении.
Женщина скончалась в больнице от травм.
Полицейский был задержан. Ему собираются сообщить о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы.
Жену полицейского отстранили от должности. Оценивается правомерность ее действий.
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Поліцейський, від'їжджаючи від будинку заднім ходом, збив жінку, а потім переїхав її ще раз. В машині також була його дружина - співробітниця правоохоронного органу.
ви вирішили що за кермом був саме чоловік.
Тоді чому відео змонтоване 20 секунда. Не показано як виходили в машини та і час запису з камери який було видно і лівому верхньому кутку кудись зник.
Може "подружжя" з пів часа сперечалось виходить чи ні. А по манері їзди за кермом скоріш за все була жінка.
Дебилы. Нафига вообще было трогать пострадавшую, не говоря уже о том, чтобы таскать за руки за ноги?
Пока нет решения суда, не имеют право публиковать ФИО и должность. Но это и не так важно. Даже если это был самый главный мент в Белгород-Днестровском - нач. гор.управления МВД, то на такую машину ему надо 10 лет копить зарплату и ничего не жрать при этом. Но кому это интересно? У нас нет закона о том, что у гос.служащих образ жизни должен соответствовать официальным доходам.
Вот это главное в этой новости!
А то, что сбил ... Ну что сказать, все мы под богом ходим. Дело случая. Даже самые честные, порядочные, с безупречной репутацией могут под раздачу случайно попасть. Скорую вызвал. Покинул место ДТП - это админка, т.к. на момент совершения ДТП потерпевшая была жива. Непредумышленное убийство. ст.286 ч.2 - от 3-х до 8-и. Т.к. нет отягчающих, то насыпят 4 с отсрочкой на 3.