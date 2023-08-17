РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 082 33
война (46746) оружие (9382) США (23182) Запорожская область (2244) боевые действия (1967) БМП (210)

БМП "Bradley" во время ночного боя отстреливает дымовую завесу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликован фрагмент боевых действий украинского экипажа американского БМП M2A2 ODS-SA "Bradley"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снят отстрел дымовой завесы во время ночного боя.

"Запорожское направление. БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" во время ночного боя отстреливает дымовую завесу", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БМП Bradley выдержал прямое попадание вражеского танкового снаряда. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
угу, прикинь, може засікли лазерне наведення птур-а?
спасли машину і солдатів, але такі як ви будуть нити - шо там вночі з цього диму, і так мовляв нічо не видно.
то тобі в сортірі нічо не видно якщо нема...... світла.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:41
+6
Димова завіса вночі?
показать весь комментарий
17.08.2023 14:59
+5
Кокошенков, перелогинтесь
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Димова завіса вночі?
показать весь комментарий
17.08.2023 14:59 Ответить
Кокошенков, перелогинтесь
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42 Ответить
угу, прикинь, може засікли лазерне наведення птур-а?
спасли машину і солдатів, але такі як ви будуть нити - шо там вночі з цього диму, і так мовляв нічо не видно.
то тобі в сортірі нічо не видно якщо нема...... світла.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:41 Ответить
Ахах... Очередное хамло))) Нездравствуйте!
показать весь комментарий
17.08.2023 15:56 Ответить
Поясни тупим як дим може збити лазерне наведення
показать весь комментарий
17.08.2023 15:57 Ответить
з мікрочастинками срібла.
а чо? ти всі розробки НАТО знаєш?
А чо лазер в туман не може працювати? м?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:03 Ответить
Тобто ти сам ніхера не знєш та ще й суперечиш сам собі, якщо лазер працю в туман, то що йому дим завадить?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:07 Ответить
так різний дим буває, нє?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:12 Ответить
Ага, там чорний, білий, кольоровий для маркування цілі.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:17 Ответить
так ок, якщо бачать дим на площі в сто раз більшій за цю ББМ, то ясно шо туди птур.ом вже не будуть стріляти, а треба артилерією або рсзв.
але ББМ вже може звалити за той час, НЄ?
ну шо за..... я не знаю, сам люблю зраду, але тупо обісрати то шо ти не знаєш навіть(може дим скриває від птур.у?)
"переможемо" ага.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:26 Ответить
Ти взагалі новину читпв? Дим серед ночі, ось це мене дивує.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:57 Ответить
та б*же, я ж написав - може орки наводились ракетою, а дим мішає чи помішує лазерному наведенню.
а, навіть не то шо помішує - як оператор птуру по твоєму поведе ракету навіть не бачачи ББМ-у?
йди, шолі, з моє прослужи(пишається 100000-ним коментарем), тобто не задавай дурних питань чи запитань.
показать весь комментарий
18.08.2023 07:49 Ответить
Золотом надежнее.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:08 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-1
показать весь комментарий
17.08.2023 16:39 Ответить
ну, я і написав - Звідки крикунам відомо шо то не нова розробка на техніці НАТО, яка краща за "штору"?
але ні - засруть навіть не знаю чим, виверженням "больших мислєй" - і так нічо нє памєшаєт птурам. вроді не тролі, але корисність(для рашки) видно.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:53 Ответить
Йди в дупу зу своїм сру.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:59 Ответить
********* підглядати по сортирам вночі? Фу...
Скажи краще, ти розучився адекватно спілкуватися, чи ніколи й не вмів?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:03 Ответить
то краще ти скажи - сидиш собі на дивані і з поважним виглядом криндиш шо "вночі завіса диму це тупо бо вночі і так нічо не видко"!!!111

а може завіса з секретними домішками і лазерне наведення не спрацює і отже солдати живими залишаться, нє?
не додумався? - Але краще заверещати "большую мисль"(прямо як в повісті Г.велса мавпо-людина говорив) і попи-шатися своєю нестерпною кмітливістю
показать весь комментарий
17.08.2023 16:16 Ответить
От перечитай уважно свою писанину, і може тоді зрозумієш, що "це тупо бо вночі і так нічо не видко" - твоя власна вигадка. Сам придумав, сам понаписував власних припущень, жодне з яких не можеш підтвердити, попутно нахамивши всім оточуючим. І як твій диван таке витримує?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:25 Ответить
а кому я нахамив?
крикунам шо НІЧО не знають але з умним виглядом кричать шо - чо там дим, лазєр всьо відіт!!!111
??
я просто кажу - звідки крикуни знають - бачить там орк за лазером щось чи не бачить?
якщо бачить, то хай доведе. поки що - ББМ сховалася і відкотилась неушкодженою.
Доводить той хто щось стверджує - крізь завісу хтось когось уразив?
ну так от. ти так само як віруни - а доведи шо аллаха нема.
А ти доведи шо є. так і тут.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:47 Ответить
птур не сможет нормально наводится на цель!
показать весь комментарий
17.08.2023 16:30 Ответить
Фосфор
показать весь комментарий
17.08.2023 15:35 Ответить
Тепловізор використовує інфрачервоне випромінювання та теплову енергію для збору інформації про спостережуваний об'єкт, щоб мати можливість показати зображення. Це нова технологія, яка також працює в повній темряві, оскільки не покладається на навколишнє освітлення. Він також може нормально працювати під час дощу, туману, а також у димовій завісі. Однак варто пам'ятати, що димова завіса від гранат, наприклад, танка, буде гарячою недовго, тому вона також є ефективною термомаскою.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:41 Ответить
Спасибо, не знал.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:57 Ответить
головне щоб в орків нічого подібного не було і ми їх ефективно вражали
показать весь комментарий
17.08.2023 16:35 Ответить
Чи то не пане Мад'яре коменує?
показать весь комментарий
17.08.2023 17:43 Ответить
шось думаю шо даний панок менше 2-3млн. євро за свій вступ до партії яка заплатить - не візьме.
типу розкручений вже = більше голосів наріт виложить. Арестович ше буде презиком навіть - наріт зможе, вірю
показать весь комментарий
18.08.2023 07:59 Ответить
Ця завіса діє недовго, і мае сенс якщо швидко покинути зону можливого враження. А на відео водій імовірно попутав пєдалі, чи його самого засліпило.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:48 Ответить
які педалі?
може його БМ вразили, може у нього контузія, але нє мля, "знавці"(он вище наср..ли), всі знають шо саме робити і шо саме спасає від птур.у
б*же, якби на дивані було те ж саме шо і на ...... ну, як там в цих марвелах на- "скейті з лазерами"
козли, козли... ммм ой
показать весь комментарий
17.08.2023 19:55 Ответить
Не знаю з якими ти козлами на скейті, но є правила користування цією завісою, прикінь, є інструкція, основне, треба швидко покинути те місце під її прикриттям . А якщо ти там остався, а іі здуло, то ти мішень, а якщо ти іі використав вночі, і навпаки себе розкрив , то ти тупак, а скоро і трупак…
показать весь комментарий
17.08.2023 21:07 Ответить
а, ок, та я просто так срачанув шоб дураків розкрити.
проте видно шо дураків не так багато як хочеться.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:28 Ответить
 
 