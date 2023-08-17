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БМП "Bradley" во время ночного боя отстреливает дымовую завесу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликован фрагмент боевых действий украинского экипажа американского БМП M2A2 ODS-SA "Bradley"
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снят отстрел дымовой завесы во время ночного боя.
"Запорожское направление. БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" во время ночного боя отстреливает дымовую завесу", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+9 Yuriy Smith
показать весь комментарий17.08.2023 15:41
+6 Ярослав Кийко
показать весь комментарий17.08.2023 14:59
+5 Yuriy Smith
показать весь комментарий17.08.2023 15:42
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Пожалуйста, подождите...
спасли машину і солдатів, але такі як ви будуть нити - шо там вночі з цього диму, і так мовляв нічо не видно.
то тобі в сортірі нічо не видно якщо нема...... світла.
а чо? ти всі розробки НАТО знаєш?
А чо лазер в туман не може працювати? м?
але ББМ вже може звалити за той час, НЄ?
ну шо за..... я не знаю, сам люблю зраду, але тупо обісрати то шо ти не знаєш навіть(може дим скриває від птур.у?)
"переможемо" ага.
а, навіть не то шо помішує - як оператор птуру по твоєму поведе ракету навіть не бачачи ББМ-у?
йди, шолі, з моє прослужи(пишається 100000-ним коментарем), тобто не задавай дурних питань чи запитань.
але ні - засруть навіть не знаю чим, виверженням "больших мислєй" - і так нічо нє памєшаєт птурам. вроді не тролі, але корисність(для рашки) видно.
Скажи краще, ти розучився адекватно спілкуватися, чи ніколи й не вмів?
а може завіса з секретними домішками і лазерне наведення не спрацює і отже солдати живими залишаться, нє?
не додумався? - Але краще заверещати "большую мисль"(прямо як в повісті Г.велса мавпо-людина говорив) і попи-шатися своєю нестерпною кмітливістю
крикунам шо НІЧО не знають але з умним виглядом кричать шо - чо там дим, лазєр всьо відіт!!!111
??
я просто кажу - звідки крикуни знають - бачить там орк за лазером щось чи не бачить?
якщо бачить, то хай доведе. поки що - ББМ сховалася і відкотилась неушкодженою.
Доводить той хто щось стверджує - крізь завісу хтось когось уразив?
ну так от. ти так само як віруни - а доведи шо аллаха нема.
А ти доведи шо є. так і тут.
типу розкручений вже = більше голосів наріт виложить. Арестович ше буде презиком навіть - наріт зможе, вірю
може його БМ вразили, може у нього контузія, але нє мля, "знавці"(он вище наср..ли), всі знають шо саме робити і шо саме спасає від птур.у
б*же, якби на дивані було те ж саме шо і на ...... ну, як там в цих марвелах на- "скейті з лазерами"
козли, козли... ммм ой
проте видно шо дураків не так багато як хочеться.