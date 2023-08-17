Работа военкоматов станет другой благодаря боевым офицерам, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 540-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования.
Этой системе нужно достоинство. Этой системе требуется рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе, – а их 16 – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем, в частности, то, как работают "военкоматы". Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Через де-який час всі ці воєнкоми повернуться до посад з компенсацієй за вимушенмй прогул.Сумнівно,щоб підставой для звільнення була недоказана судом підозра в "непорядності" та указ президента.Коли майоров призначають на посаду таким чином?Закон є закон. Корупция - слідство-суд-вирок-звільнення.Тільки так.
Так как как спускали сверху план "любой ценой", так и будут спускать...
А наличие в военкоматах бывших "боевых..." - это для того, что бы ими прикрываться, мол "ты на кого бочку катишь?! Он воевал, он летчиком был, он в танке горел..." и продолжат тот беспредел...! Тем более, что да же воевавшие хотят дослужить до пенсии и желательно не в низких чинах... Поэтому и они запросто скурвятся....