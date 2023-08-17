Работа военкоматов станет другой благодаря боевым офицерам, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 540-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования.

Этой системе нужно достоинство. Этой системе требуется рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе, – а их 16 – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем, в частности, то, как работают "военкоматы". Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Министерство обороны Украины запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". ФОТО