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Работа военкоматов станет другой благодаря боевым офицерам, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 540-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования.

Этой системе нужно достоинство. Этой системе требуется рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе, – а их 16 – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем, в частности, то, как работают "военкоматы". Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Министерство обороны Украины запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". ФОТО
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Топ комментарии
+38
Мабуть і робота влади може стати іншою, завдяки бойовому Головнокомандуючому...
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17.08.2023 23:19
+36
А який военком не призвав до лав 4-х кратного ухилянта.?
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17.08.2023 23:20
+26
Та нічого не буде, люди, не будьте наївні. Черговий популістський крок. Умовно прийде новий воєнком, а у підпорядкованих йому військоматах вже працює величезний штат людей, які звикли до хабарів. Ти або вливаєшся в систему, або твої вказівки будуть саботувати, щоб зірвати мобілізаційний план та отримали іншого воєнкома, який зможе стати частиною цієї системи.
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17.08.2023 23:25
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Засветились - типо, зажали делиться с верхами?
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18.08.2023 07:04 Ответить
ЗЫ... Бо таким заниматься без крыши сверху - сродни самоубийству.
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18.08.2023 07:05 Ответить
Интересная идея, депутатов на фронт, в окопы, раненых боевых офицеров в Верховну Раду.
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18.08.2023 07:04 Ответить
Если демагогия была оружием мы были бы галактической империей,всех нах разгромили бы за полдня.
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18.08.2023 07:16 Ответить
Перше для фокусу - шоб глядач дивился в иншу сторону,коли непомітно витягують на арену слона.Що він і робить.
Через де-який час всі ці воєнкоми повернуться до посад з компенсацієй за вимушенмй прогул.Сумнівно,щоб підставой для звільнення була недоказана судом підозра в "непорядності" та указ президента.Коли майоров призначають на посаду таким чином?Закон є закон. Корупция - слідство-суд-вирок-звільнення.Тільки так.
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18.08.2023 07:26 Ответить
так може говорити тільки людина, яка поняття не має що таке армійський підрозділ... армії потрібні солдати та офіцери їх професіоналізм і бойовий дух від військкома ніяк не залежить... щодо корупції так гроші беруть з орденами на грудях і без...
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18.08.2023 07:33 Ответить
Наш криворізький юрист не в курсі що за воєнкомів відповідає Сырский...
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18.08.2023 07:36 Ответить
не чіпайте священну корову
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18.08.2023 11:03 Ответить
з поліції теж намагалися зробити "святу" без корупції і що вийшло , таке може статися з оновленими військоматами, нажаль
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18.08.2023 07:42 Ответить
Головне, абіцяти абіцять.
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18.08.2023 08:02 Ответить
Смена руководства "военкоматов" это очередная попытка замылить глаза имитацией "бурной деятельностью"...!
Так как как спускали сверху план "любой ценой", так и будут спускать...
А наличие в военкоматах бывших "боевых..." - это для того, что бы ими прикрываться, мол "ты на кого бочку катишь?! Он воевал, он летчиком был, он в танке горел..." и продолжат тот беспредел...! Тем более, что да же воевавшие хотят дослужить до пенсии и желательно не в низких чинах... Поэтому и они запросто скурвятся....
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18.08.2023 08:09 Ответить
а ще велика спокуса - це горши , богато грошей
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18.08.2023 11:05 Ответить
Мир - туфта. Это отложенная на лет 5 война. Нужен не мир, а победа. Мир нужен пацакам. Вы с какой стороны?
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18.08.2023 08:43 Ответить
Якщо дивитись суто формально, то наприклад підполковник Арестович, є бойовим офіцером. Тому давайте спочатку поглянемо на нових очільників ТЦК, та СП. А то, може так скластись, що Борисов на фоні деяких можливих осіб, буде найкращим вибором, і будемо прохати повернути його назад.
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18.08.2023 08:58 Ответить
нет, зажрались и все уже знали- хочешь остаться- иди к военкому, так у меня несколько соседей отмазались от мобилизации и это уже не было секретом, имеешь деньги - поведут и откупишься
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18.08.2023 09:30 Ответить
поки ця кучмовська групування буде при владі( нема різниці хто зе чи прах і так далі), війну виграти буде не можливо, для них воєнне становище це індульгенція на барижництво
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18.08.2023 11:09 Ответить
Ну як дід піхто,той казки наніч розповідав,а цей відморожений ухилянт прямо зрання.
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18.08.2023 11:51 Ответить
Військкомати ( ТЦК та СП ) це суцільна мафія більш 80% комісарів у цій структурі 10-15 років и на жаль більша частина цієї «банди « залишається….Печерський ТЦК ( Київ) незаконно отримав полковника ..іменна зброя 2 од..державні нагороди сидячи у затишному кабінеті
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18.08.2023 12:26 Ответить
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